ما هُوَ التهاب المعدة والأمعاء؟
التهابُ المَعِدة والأمعَاء gastroenteritis هو التهابٌ يُصيب المعدة والأمعاء،
وهو ينجُم عن عدوى بفيروسٍ أو بكتيريا عادةً،
ويشعُر المريض بتوعُّكٍ في المعدة ويحدث تقيُّؤ وإسهال؛
ويمكن أن يؤدي التقيُّؤ والإسهال إلى التجفاف (عدم وجود ما يكفي من الماء في الجسم)، وهو حالة خطيرة خُصوصًا عند الأشخاص الأكبر سنًا والأطفال.
للمساعدة على الوقاية من انتشار التهاب المعدة والأمعاء، ينبغي غسل اليدين بعد استخدام الحمام وتجنُّب الطعام غير المطبوخ جيدًا
يزولُ التهاب المعدة والأمعاء من تلقاء نفسه عادةً،
وسيحتاج المريض إلى سوائل إضافية وأحيانًا إلى أدوية للمساعدة على إيقاف التقيُّؤ أو الإسهال
لا تفيد المضادَّات الحيوية مع التهاب المعدة والأمعاء عادةً
ما الذي يُسبب التهاب المعدة والأمعاء؟
ينجُم التهاب المعدة والأمعاء عادةً عن:
فيروسات، مثل الفيروسة العَجليَّة
وتنطوي الأسبابُ الأخرى على:
الطفيليَّات، مثل الجيارديَّة
البكتيريا، مثل الإشريكية القُولونيَّة
ما هي أعرَاض التهاب المعدة والأمعاء؟
تبدأ الأَعرَاض فجأة وتنطوي على:
الشعور بالغثيان، والتقيُّؤ
قرقعة أو مغص في البطن
إسهَال
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المعدة والأمعاء؟
يُشخِّصُ الأطباءُ الحالةَ استنادًا إلى الأعراض،ولا يحتاجون إلى إجراء اختبارات عادةً، ولكن قد يُجرون أحيانًا:
اختبارات للبراز
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب المعدة والأمعاء؟
بالنسبة إلى مرضى التهاب المعدة والأمعاء الخفيف، سيطلب الأطباء من المريض:
أخذ رشفات صغيرة ومتكررة من سائلٍ
تناوُل طعام اعتيادي حالما يشعر بأن معدته جاهزة لهذا الطعام
إذا كان المريضُ بالغًا سليمًا، لا يهم نوع السائل والطعام فعلًا
إذا كان الرضيع أو الطفل الصغير يُعانيان من التهاب المعدة والأمعاء، ينبغي إعطاؤهما:
سائل إعادة الإماهة rehydration عن طريق الفم، ويمكن الحصول عليه من الصيدلية أو المتاجر الكبيرة
تحتوي سوائل إعادة الأماهة الفموية على التوازن الصحيح للأملاح والمعادن والذي يحتاج إليه الرضع والأطفال الصغار.
بالنسبة إلى التهاب المعدة والأمعاء الأكثر شدَّة، قد يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء المريض سوائل عن طريق الوريد
إعطاء المريض أدوية لإيقاف الإسهَال والمساعدة على تعافي الانزعاج في البطن
إعطاء المريض دواءً للتخلص من الطفيليات، وذلك إذا كان طُفيليّ يُسبِّبُ التهاب المعدة والأمعاء
بالنسبة إلى أنواع نادرة ومعيَّنة من التهاب المعدة والأمعاء، يُعطي الأطباءُ المريضَ مُضادَّات حيوية
كيف يُمكن الوِقاية من التهاب المعدة والأمعاء؟
تُساعد التدابير الآتية على التقليل من فرصة الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء:
غسل اليدين بشكلٍ جيدٍ بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام
طهي اللحوم والبيض بشكلٍ كاملٍ
عدم تناوُل الطعام من الباعة المتجوّلين عند السفر
محاولة عدم بلع الماء في أثناء السباحة في البُحيرات والمُحيط
أخذ الأطفال لقاح الفيروسة العجلية
بالنسبة إلى الرضَّع، الرضاعة الطبيعية