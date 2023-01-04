بالنسبة إلى مرضى التهاب المعدة والأمعاء الخفيف، سيطلب الأطباء من المريض:

أخذ رشفات صغيرة ومتكررة من سائلٍ

تناوُل طعام اعتيادي حالما يشعر بأن معدته جاهزة لهذا الطعام

إذا كان المريضُ بالغًا سليمًا، لا يهم نوع السائل والطعام فعلًا

إذا كان الرضيع أو الطفل الصغير يُعانيان من التهاب المعدة والأمعاء، ينبغي إعطاؤهما:

سائل إعادة الإماهة rehydration عن طريق الفم، ويمكن الحصول عليه من الصيدلية أو المتاجر الكبيرة

تحتوي سوائل إعادة الأماهة الفموية على التوازن الصحيح للأملاح والمعادن والذي يحتاج إليه الرضع والأطفال الصغار.

بالنسبة إلى التهاب المعدة والأمعاء الأكثر شدَّة، قد يقوم الأطباء بما يلي: