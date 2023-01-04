ما هُوَ إسهال المُسافر؟
إسهال المسافر traveler’s diarrhea هو إسهال (براز مائيّ رخو) يُصاب فيه الشخص عند السفر في مناطق من العالم يكون الماء فيها ملوثًا بالجراثيم لأنَّه لم تجرِ مُعالجته (تنقيته) بشكلٍ صحيح،وفي هذه المناطق، يُمكن أن يمرض الشخص عندما يشرب الماءَ أو يتناول طعامًا غير مطبوخ أو طعامًا غُسِلَ أو جرى تحضيره بالماء.
تكون البكتيريا مثل الإشريكية القولونية (E. coli) في الماء هي السبب المعتاد لإسهال المسافر.ولكن يُمكن لفيروسات مثل نوروفيروس norovirus (خصوصًا على متن السفن السياحية) وبكتيريا وفيروسات وطفيليات أخرى أن تُسبب إسهال المُسافر أيضًا.
يُصاب الشخص بإسهال المسافر من البكتيريا أو الطفيليَّات أو الفيروسات الموجودة في الماء الذي يشربه أو على الطعام الذي يتناوله
تبدأ الأَعرَاض بعد 12 إلى 72 ساعة من تناول الطعام أو الماء المُلوَّثين عادةً وتستمرُّ من 3 إلى 5 أيام
يكُون الشخص أكثر ميلًا لأن يُصاب بإسهال المُسافر عند زيارة البلدان التي لا تجري فيها تنقية الماء بشكلٍ جيدٍ
وللوقاية من إسهال المسافر، ينبغي استهلاك المشروبات المعبأة في قوارير فقط، واستخدام المياه المعبأة في قوارير لتنظيف الأسنان، وعدم استخدام مكعبات الثلج أو تناول الفواكه والخضروات غير المطبوخة
ينبغي على الشخص التوجه إلى المستشفى إذا كان لديه حمَّى أو إسهال مدمَّى.
ما هِيَ أعراضُ إسهال المسافر؟
شعور بتوعُّك في المعدة
إسهال
تقيُّؤ
إذا كان التقيُّؤ والإسهال شديدين، سيُصاب المريض بالتجفاف ويشعُر بالضعف.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص إسهال المُسافر؟
سيسألُ الأطباءُ الشخصَ حول الأعراض لديه،ولا يُجرون اختبارات حول إسهال المُسافر عادةً،وفي بعض الحالات، قد يأخذون عيِّنةً من البراز لاختبارها حول البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليَّات.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ إسهالَ المُسافر؟
سيطلب الأطباء من الشخص أن:
يشرب الكثير من السوائل
يأخذ دواءً لإيقاف الإسهال أحيانًا، مثل اللوبيراميد loperamide
يأخذ مُضادات حيوية أحيانًا
يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والبالغين الذين يعانون من الحمى أو الإسهال المُدمَّى عدم أخذ دواء لإيقاف الإسهال.
إذا تبرز الشخص لثلاث مرات أو أكثر خلال 8 ساعات وكان برازه رخوًا، قد يُعطيه الأطباءُ مُضادًا حيويًا،
وإذا بيَّنت الاختبارات طُفيليًا في البراز، سيُعطيه الأطباءُ دواءً لمُعالجة الطفيلي.
كيف يُمكن الوِقاية من إسهال المُسافر؟
ينبغي الأكل والشرب فقط في المطاعم التي تُعرف بأن تُقدِّم طعامًا آمنًا، حيث تكون الأطعمة التي يجري طهيها وتقديمها ساخنة آمنة عادةً
إذا كان الشخص يرغب في تناول الفاكهة، ينبغي أن يتناول فقط فاكهةً يقوم بتقشيرها بنفسه
ينبغي استهلاك المشروبات المُعبّأة في قوارير أو الماء المغليّ فقط
ينبغي عدم تناول الطعام من الباعة الجوالين أو البوفيهات أو مطاعم الوجبات السريعة
ينبغي عدم تناوُل السَّلَطات التي تحتوي على خضار أو فاكهة غير مطبوخة، أو الصَّلصة التي تُرِكَت على الطاولة في حاوياتٍ مفتوحة
ينبغي طلب مشروبات من دُون مكعبات الثلج، أو التأكُّد من أنَّ مُكعَّبات الثلج مصنوعة بماءٍ جرى غليه
ينبغي استخدام الماء المعبَّأ في قوارير لتنظيف الأسنان بدلًا من ماء الصنبور المحلي
إذا كان لدى الشخص ضعف في جهازه المناعي، قد يعطيه الطبيب مُضادًا حيويًا للوقاية من إسهال المسافر.