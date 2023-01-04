إسهال المسافر traveler’s diarrhea هو إسهال (براز مائيّ رخو) يُصاب فيه الشخص عند السفر في مناطق من العالم يكون الماء فيها ملوثًا بالجراثيم لأنَّه لم تجرِ مُعالجته (تنقيته) بشكلٍ صحيح،وفي هذه المناطق، يُمكن أن يمرض الشخص عندما يشرب الماءَ أو يتناول طعامًا غير مطبوخ أو طعامًا غُسِلَ أو جرى تحضيره بالماء.

تكون البكتيريا مثل الإشريكية القولونية (E. coli) في الماء هي السبب المعتاد لإسهال المسافر.ولكن يُمكن لفيروسات مثل نوروفيروس norovirus (خصوصًا على متن السفن السياحية) وبكتيريا وفيروسات وطفيليات أخرى أن تُسبب إسهال المُسافر أيضًا.

يُصاب الشخص بإسهال المسافر من البكتيريا أو الطفيليَّات أو الفيروسات الموجودة في الماء الذي يشربه أو على الطعام الذي يتناوله

تبدأ الأَعرَاض بعد 12 إلى 72 ساعة من تناول الطعام أو الماء المُلوَّثين عادةً وتستمرُّ من 3 إلى 5 أيام

يكُون الشخص أكثر ميلًا لأن يُصاب بإسهال المُسافر عند زيارة البلدان التي لا تجري فيها تنقية الماء بشكلٍ جيدٍ

وللوقاية من إسهال المسافر، ينبغي استهلاك المشروبات المعبأة في قوارير فقط، واستخدام المياه المعبأة في قوارير لتنظيف الأسنان، وعدم استخدام مكعبات الثلج أو تناول الفواكه والخضروات غير المطبوخة

ينبغي على الشخص التوجه إلى المستشفى إذا كان لديه حمَّى أو إسهال مدمَّى.