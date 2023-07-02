ما هو الفَتق الحِجَابِيّ؟

ما هو الفَتق الحِجَابِيّ؟

الفتق hernia هو الحالة التي تحدث عندما يتبارز أحد الأعضاء عبر فتحة في الجسم إلى مكان آخر لا ينتمي إليه.

الفتق الحجابي hiatus hernia هو الحالة التي تحدث عندما يتبارز جزء من المعدة عبر الحجاب الحاجز نحوَ الصَّدر.يحدث ذلك في الموضع الذي يمر فيه المريء من خلال الحجاب الحاجز.الحجاب الحاجز diaphragm هو العضلة التي تفصل الصدر عن البطن والتي تساعد في عملية التنفس.المريء هو الأنبوب الذي يصل الحلق بالمعدة، ويمر عبر الحجاب الحاجز.

يكون الشخص أكثر عرضةً للإصابة بالفتق الحجابي إذا كان عمره أكثر من 50 عامًا، أو يعاني من زيادة في الوزن، أو يدخن السجائر.

قد لا يشكو بعض الأشخاص من أية أعراض، أو قد يشتكي بعضهم من أعراض بسيطة فقط، مثل حرقة الفؤاد heartburn

بينما يُعاني أشخاصٌ آخرون من أعراضٍ أكثر خطورة، مثل ألم الصدر، وتطبل البطن، والتجشُّؤ، ومشاكل البلع

يلجأ الأطباء عادةً إلى التصوير الظليل بالأشعة السينية باستعمال الباريوم لتحري الفتق الحجابي

ينطوي العلاج على استعمال أدويةٍ لتخفيف الأَعرَاض، أو الجراحة في حالات نادرة إذا لم تُجدِ الأدوية نفعًا

فهم الفتق الحجابي

هناك نوعان رئيسيَّان من الفتق الحجابي: