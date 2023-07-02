ما هو الفَتق الحِجَابِيّ؟
الفتق hernia هو الحالة التي تحدث عندما يتبارز أحد الأعضاء عبر فتحة في الجسم إلى مكان آخر لا ينتمي إليه.
الفتق الحجابي hiatus hernia هو الحالة التي تحدث عندما يتبارز جزء من المعدة عبر الحجاب الحاجز نحوَ الصَّدر.يحدث ذلك في الموضع الذي يمر فيه المريء من خلال الحجاب الحاجز.الحجاب الحاجز diaphragm هو العضلة التي تفصل الصدر عن البطن والتي تساعد في عملية التنفس.المريء هو الأنبوب الذي يصل الحلق بالمعدة، ويمر عبر الحجاب الحاجز.
يكون الشخص أكثر عرضةً للإصابة بالفتق الحجابي إذا كان عمره أكثر من 50 عامًا، أو يعاني من زيادة في الوزن، أو يدخن السجائر.
قد لا يشكو بعض الأشخاص من أية أعراض، أو قد يشتكي بعضهم من أعراض بسيطة فقط، مثل حرقة الفؤاد heartburn
بينما يُعاني أشخاصٌ آخرون من أعراضٍ أكثر خطورة، مثل ألم الصدر، وتطبل البطن، والتجشُّؤ، ومشاكل البلع
يلجأ الأطباء عادةً إلى التصوير الظليل بالأشعة السينية باستعمال الباريوم لتحري الفتق الحجابي
ينطوي العلاج على استعمال أدويةٍ لتخفيف الأَعرَاض، أو الجراحة في حالات نادرة إذا لم تُجدِ الأدوية نفعًا
فهم الفتق الحجابي
الفتق الحجابي هو تبارزٌ غير طبيعي لجزء من المعدة من خِلال الحجاب الحاجز.
هناك نوعان رئيسيَّان من الفتق الحجابي:
الفتق الحجابي المنزلق sliding hiatus hernia — حيث ينزلق جزء المعدة الذي يتَّصل بالمريء فوق الحجاب الحاجز
الفتق الحجابي المجاور للمريء paraesophageal hiatus hernia — حيث يتبارز جزء من المعدة من خلال الحجاب الحاجز المجاور للمريء
ما الذي يُسبب الفتق الحجابي؟
لا يعلم الأطباء عادةً سبب الفتق الحجابي.
ما هي أعراض الفتق الحجابي؟
تكون معظم حالات الفتق الحجابي الانزلاقي صغيرة جدًاقد لا تظهر على المريض أيَّة أعرَاض، أو قد يشعر بوجود غازات، أو حس امتلاء، أو حرقة.
عادةً ما لا يُسبب الفتق الحجابي المجاور للمريء أعراضًا في البداية.ولكن وفي وقتٍ لاحقٍ، يمكن أن ينحشر التبارز أو ينقرص من خلال الحجاب الحاجز، ويُسمَّى ذلك الخنق (strangulation).يمكن للخنق أن يكون شديد الخطورة.قد تشتمل أعراضُ الخنق على:
الألم الصدري
تَّطبُّل البطن
التجشؤ
مشاكل البلع
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالفتق الحجابي؟
يمكن للأطبَّاء في كثير من الأحيان رؤية الفتق الحجابي الكَبير على صورة الأشعَّة السِّينية التقليدية للصدر.وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقوم الأطباء بإجراء صورة ظليلة بالأشعَّة السِّينية بعد الطلب من المريض شرب الباريوم، ممَّا يُسهِّل رؤية التبارز على الصورة.
كيف يُعالج الأطباءُ الفتق الحجابي؟
إذا كان المريض مُصابًا بفتقُ حجابي انزلاقي لا يسبب أَعرَاضًا، فقد لا تستدعي الحالة علاجًا.
إذا كان المريض يُعاني من عُسر الهضم، فسوف يصف له الطبيب دواءً يُسمَّى مثبِّط مضخة البروتون.يُقلل هذا الدواء من كمية الحمض الذي تُنتجه المعدة.كما قد يطلب الطبيب من المريض:
رفع رأس السرير في أثناء النو
تناول وجبات صغيرة
إنقاص الوزن إذا كان المريض يعاني من زيادة في الوزن
التوقُّف عن التدخين
تجنب الاستلقاء أو ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام
تجنب ارتداء الملابس الضيقة حول الخصر
الحدّ من تناول المشروبات الحمضية، مثل عصير البرتقال، أو الصودا، أو الكحول، أو القهوة
التقليل من تناول بعض الأطعمة، مثل البصل أو الأطعمة الحارة، أو الأطعمة الحمضية، أو الغنية بالدهو
إذا كان المريض يعاني من فتق حجابي مجاور للمريء فقد يحتاج إلى عمل جراحي.