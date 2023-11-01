ما هو الشقّ الشرجي؟
الشق الشرجي هو تمزق في بطانة فتحة الشرج (الفتحة الموجودة بين الأرداف موضع خروج البراز).
ما الذي يُسبب الشقوق الشرجية؟
تشتمل أسباب الشق الشرجي على:
خروج قطعة برازية صلبة أو كبيرة
البراز الرخو والمتكرر
وضع شيء في فتحة الشرج، مثل لعبة جنسية
الالتهاب في الأجزاء الأخرى من الأمعاء الغليظة (التهاب القولون)
في بعض الأحيان، الجنس الشرجي
ما هي أعراض الشقّ الشرجي؟
تحدث الأَعرَاض عادةً في أثناء أو بعد خروج البراز مباشرةً، ويمكن أن تشمل:
الألم في الشرج
النزف (بكمية صغيرة)
الحكة، في بعض الأحيان
يستمر الألم لفترةٍ تتراوح بين عدَّة دقائق إلى عدَّة ساعات ثم يعود مجددًا القيام بتبرُّزٍ جديد.
توصف الشقوق الشرجية التي تسبب أعراضًا لمدة تقل عن 6 أسابيع بأنها حادة acute.في حين توصف الشقوق التي تُسبب أعراضًا لفترة أطول بأنها مزمنة chronic.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بشق شرجي؟
عادةً ما يتمكن الأطباء من تشخيص الشق عن طريق معاينة الشرج.
وفي بعض الأحيان، قد يحتاج الطبيب إلى فحص المستقيم بإصبعه بعد ارتداء قفاز، أو باستخدام منظار الشرج (أنبوب قصير يستخدمه الأطباء لتفحُّص الشَّرج).في حال وجود نزف، فسوف يعاين الطبيب أسفل الأمعاء باستخدام منظار أطول لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر للنزف.
كيف يُعالج الأطباء الشقّ الشرجي؟
لتسهيل التَّبرُّز، يُمكن القيام بما يلي:
أخذ دواء لجعل البراز أقل صلابة
تناول المزيد من الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات أو تناول مكملات الألياف
في بعض الأحيان، استخدام المُليِّنات لعلاج الإمساك (عند وجود صعوبة في طرح البراز)
استخدام مرهم أو تحميلة لتزليق فتحة الشرج
وللمساعدة على تخفيف الألم، قد يحتاج المريض إلى:
استخدام مرهم مع مادة دوائية مخدرة
الجلوس في حوض الاستحمام مع كمية كافية من الماء الدافئ لتغطية فتحة الشرج لمدة 10 أو 15 دقيقة لبضع مرات في اليوم (حمام المقعدة sitz bath)
ما هِيَ التشنُّجَات الشرجية؟
يُمكن أن تُؤدِّي الشقوق الشرجيَّة إلى تقلص عضلة فتحة الشرج.تكون التشنجات الشرجية مؤلمة.كما يمكن أن تحد من تدفق الدَّم إلى فتحة الشرج.يؤدي عدم تدفق الدَّم بكمية كافية إلى الشق الشرجي إلى منع التئامه.لإيقاف التشنجات والمساعدة على الشفاء، قد يقوم الأطباء بما يلي:
وصف مرهم لتطبيقه في فتحة الشرج بهدف إرخاء العضلات
وصف حقنة دوائية في الشرج لإرخاء العضلات
ينبغي إجراء عملية جراحية لتمطيط أو قص العضلات في فتحة الشرج إذا لم تتحسن الحالة بالمُعالجَات الأخرى