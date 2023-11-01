ما هي أعراض الشقّ الشرجي؟

ما هي أعراض الشقّ الشرجي؟

تحدث الأَعرَاض عادةً في أثناء أو بعد خروج البراز مباشرةً، ويمكن أن تشمل:

الألم في الشرج

النزف (بكمية صغيرة)

الحكة، في بعض الأحيان

يستمر الألم لفترةٍ تتراوح بين عدَّة دقائق إلى عدَّة ساعات ثم يعود مجددًا القيام بتبرُّزٍ جديد.

توصف الشقوق الشرجية التي تسبب أعراضًا لمدة تقل عن 6 أسابيع بأنها حادة acute.في حين توصف الشقوق التي تُسبب أعراضًا لفترة أطول بأنها مزمنة chronic.