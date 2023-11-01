تُعالج البواسير فقط في حال سببت ظهور أعراض.

تتضمن الخيارات العلاجية لتخفيف الأَعرَاض ما يلي:

الجلوس في حوض يحتوي على كمية كافية من الماء الدافئ لتغطية فتحة الشرج (حمام المقعدة) لمدة 10-15 دقيقة لبضع مرات في اليوم

يمكن أن تشتمل مُعالجَات إزالة البواسير على:

حقنة تُسبب تندُّب البواسير وتخريبها

استخدام الحرارة، أو التيار الكهربائي، أو الليزر لتخريب البواسير

ربط الباسور بشرائط مطاطية خاصة، ممَّا يساعد على انفصالها

في بعض الأحيان، يُجرى عمل جراحي لاستئصال البواسير