ما هي البواسير؟
البواسير هي أوردة مُتوسِّعة في جدار المستقيم والشرج.المستقيم هو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي حيث يجري تخزين البراز ريثما يتم طرحه.الشرج هو الفتحة في المؤخرة حيث يخرج البراز.
يحدث تورم الأوردة بسبب زيادة الضغط في الوريد.
قد تكون البواسير داخل المستقيم والشرج بحيث لا يمكن رؤيتها (البواسير الداخلية) أو قد تتورم خارج الشرج (البواسير الخارجية)
قد تسبب البواسير ألمًا أو نزفًا
تتعافى معظم الأعراض بدون علاج
ما الذي يُسبب البواسير؟
يمكن للضغط في أوردة المستقيم أو الشرج أن يتسبب في حدوث البواسير.قد ينجم هذا الضغط عن:
زيادة الوزن
الحمل
رفع الأجسام الثقيلة
الإمساك (صعوبة في طرح البراز) أو الإسهال (البراز الرخو والمائي) المستمر منذ فترة طويلة
الجلوس على المرحاض لفترة طويلة جدًّا أو الدفع بقوة من أجل التبرّز
ما هي أعراض البواسير؟
يُمكن أن تنطوي أعراض البواسير على:
كتل على الشرج، قد تصبح مؤلمة أو متورمة
نزف من الشرج أو المستقيم مع أو بدون ألم، وخصوصًا عند التبرّز
مخاط في المستقيم قد يجعل الشخص يشعر بأنَّه لم ينتهِ من التبرّز بعد
حكة
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بالبواسير؟
يمكن للأطباء رؤية البواسير الخارجية بسهولة.وقد يستخدمون منظار الشرج anoscope لمشاهدة البواسير الداخلية (أنبوب قصير يستخدمه الأطباء لمعاينة المستقيم).
في حال وجود نزف من الشرج أو المستقيم، فقد يعاين الطبيب أسفل الأمعاء باستخدام منظار أطول لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر للنزف.
كيف يُعالج الأطباء البواسير؟
تُعالج البواسير فقط في حال سببت ظهور أعراض.
تتضمن الخيارات العلاجية لتخفيف الأَعرَاض ما يلي:
مُليّنات البراز stool softeners
المُليِّنات laxatives في حال الإصابة بالإمساك
الجلوس في حوض يحتوي على كمية كافية من الماء الدافئ لتغطية فتحة الشرج (حمام المقعدة) لمدة 10-15 دقيقة لبضع مرات في اليوم
مسكنات الألم
مرهم مخدِّر يُطبق في فتحة الشرج
يمكن أن تشتمل مُعالجَات إزالة البواسير على:
حقنة تُسبب تندُّب البواسير وتخريبها
استخدام الحرارة، أو التيار الكهربائي، أو الليزر لتخريب البواسير
ربط الباسور بشرائط مطاطية خاصة، ممَّا يساعد على انفصالها
في بعض الأحيان، يُجرى عمل جراحي لاستئصال البواسير
في بعض الأحيان، يُجرى عمل جراحي لإزالة جلطة دمويَّة تُسبب ألمًا شديدًا في أحد البواسير
ما الذي يمكن فعله للوقاية من الإصابة بالبواسير؟
للوقاية من نكس البواسير، حتى بعد العلاج، ينبغي على الشخص القيام بما يلي:
تَناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف
تناول الكثير من السوائل
ممارسة الرياضة
الذهاب إلى المرحاض عند الشعور بالحاجة لذلك، وعدم حبس البراز والانتظار
تجنب الجلوس على المرحاض لفترةٍ طويلةٍ، أو الدفع بقوة كبيرة لطرح البراز
المحافظة على نظافة فتحة الشرج