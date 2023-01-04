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حقائق سريعة
حقائق سريعة

سَرطان البنكرياس

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444
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البنكرياس هِيَ عضو في الجزء العلويّ الأيمن من البطن يُنتج عصارات هضمية،كما تُفرز هرمون الأنسولين وهرمونات أخرى أيضًا تُساعد على ضبط سكَّر الدم.

تحديد موضع البنكرياس

ما هُوَ سرطان البنكرياس؟

السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.

سرطان البنكرياس هو سرطان يبدأ في البنكرياس،

  • وتنطوي الأَعرَاض على ألم في البطن ونَقص الوَزن وتقيُّؤ،

  • وغالبًا ما ينتشر سرطان البنكرياس قبل أن يجري تشخيصه.

  • قد تُساعِد الجراحةُ على الشفاء من سرطان البنكرياس قبل أن ينتشر،

  • وبمجرَّد أن ينتشر، من النادر الشفاء منه.

ما الذي يُسبب سرطان البنكرياس؟

يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بسرطان البنكرياس إذا كان:

ما هي أعرَاض سرطان البنكرياس؟

لا يُسبِّبُ سرطان البنكرياس أعراضًا إلى أن ينتشر عادةً،ومن ثمّ، قد تنطوي الأعراض على:

  • ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، كما قد يشعر المريض به في منتصف الظهر أيضًا، وقد يتحسن عند الانحناء للأمام أو عند تكوير الجسم

  • نقص الوَزن

  • يرقان (لون أصفر للجلد والأجزاء البيضاء للعين)

  • تطبُّل البطن أو إسهال

كما يُصاب الكثير من أشخاص سرطان البنكرياس بالسكري أيضًا لأن البنكرياس لديهم لا يُنتج ما يكفي من الأنسولين.

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان البنكرياس؟

يتحرى الأطباءُ عن سرطان البنكرياس باستخدام:

كيف يعالج الأطباءُ سرطان البنكرياس؟

إذا كان الأطباء يرونَ أن السرطان لم ينتشر، قد يستخدمون:

إذا انتشر السرطان، لن تُفيد الجراحة،وإذا انتشر إلى النسجِ القريبة فقط، قد يعطي الأطباء المريضَ المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة،وإذا انتشر السرطان بدرجة كبيرة، قد يُعالجون الأعراض في محاولة منهم لجعل المريض يشعر براحةٍ أكثر.تنطوي معالجة الأعراض على:

  • أدوية أو حقن لتسكين الألم

  • إنزيمات للتعويض عن العصارات الهضمية

  • الأنسولين إذا أصيب بالسكري

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.