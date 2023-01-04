ما هُوَ سرطان البنكرياس؟

ما هُوَ سرطان البنكرياس؟

السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.

سرطان البنكرياس هو سرطان يبدأ في البنكرياس،