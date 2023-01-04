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حقائق سريعة
حقائق سريعة

سَرطانُ المريء

(سرطان المريء)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444
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المريء esophagus هُوَ الانبوب الذي يصِلُ الحلقَ بالمعدةِ.

المريء

ما هُوَ سَرطانُ المريء؟

السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.

سرطان المريء هُوَ سرطان يبدأ في بطانة المريء،

  • ويكُون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بسرطان المريء إذا كان يستخدم التبغ والكحول أو لديه عدوى فيروس الورم الحليمي البشريHPV أو اضطرابات معيَّنة في المريء.

  • تنطوي الأعراضُ على مشاكل في البلع ونقص وزن الجسم والألم،

  • وإذا لم يَجرِ الكشف عن السرطان في وقتٍ مبكِّر، قد لا تُؤدِّي الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجَات الأخرى إلى الشفاء منه، ولكن يمكنها أن تساعد على جعل المريض يشعر براحةٍ أكثر.

ما الذي يُسبب سرطان المريء؟

يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بسرطان المريء إذا كان:

ما هي أعرَاض سرطان المريء؟

قد لا يُلاحظ المريء أعراضًا مباشرةً،وتنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة على:

  • صعوبة في بلع الطعام، وذلك لأنَّ المريء يصبح أضيق مع نموِّ السَّرطان

  • نقص الوَزن

  • ألم في الصدر، وقد يشعر المريض بهذا الألم في الظهر أيضًا

تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على:

  • صعوبة في بلع السوائل واللعاب

  • بحَّة الصوت

  • ألم في العمود الفقري

  • الفُواق

  • ضِيق النَّفس

في نهاية المطاف، يُؤدِّي السرطان إلى انسداد المريء مما يحول دُون تمكُّن المريض من البلع ويُسبب تراكمًا للعاب في الفمِ.

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المريء؟

يشتبهُ الأطباءُ في سرطان المريء من الأَعرَاض،وللتأكُّد من الحالة، سيُجرون فحوصات مثل:

كيف يعالج الأطباءُ سرطان المريء؟

إذا كان السرطان صغيرًا، قد يكون الأطباءُ قادرين على حرقه أو استئصاله عن طريق الجراحة في محاولة منهم لشفاء المريض،

وفي مُعظَم الأحيان لا يمكن شفاء السرطان، وبالتالي فإن معالجات سرطان المريء تساعد على تخفيف أعراض مثل الألم ومشاكل البلع.تنطوي المُعالجة على:

من المهم أن يحصل المريض على تغذية كافية،وإذا كان قادرًا على البلع، قد يُقدَّم له شراب خاص من مخفوق الحليب،وإذا كان غير قادر على البلع، قد يحتاج إلى التغذية من خلال أنبوب في البطن.

يمكن أن يكون سرطان المريء مخيفًا ومزعجًا،وقد يقدِّم الطبيبُ الدعمَ للمريض لمساعدته على التعامل مع الأَعرَاض والانفعالات والتخطيط لنهاية الحياة، مثل وضع وصية إرادة الحياة.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.