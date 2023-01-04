المريء esophagus هُوَ الانبوب الذي يصِلُ الحلقَ بالمعدةِ.
المريء
ما هُوَ سَرطانُ المريء؟
السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
سرطان المريء هُوَ سرطان يبدأ في بطانة المريء،
ويكُون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بسرطان المريء إذا كان يستخدم التبغ والكحول أو لديه عدوى فيروس الورم الحليمي البشريHPV أو اضطرابات معيَّنة في المريء.
تنطوي الأعراضُ على مشاكل في البلع ونقص وزن الجسم والألم،
وإذا لم يَجرِ الكشف عن السرطان في وقتٍ مبكِّر، قد لا تُؤدِّي الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجَات الأخرى إلى الشفاء منه، ولكن يمكنها أن تساعد على جعل المريض يشعر براحةٍ أكثر.
ما الذي يُسبب سرطان المريء؟
يُواجهُ الشخص زيادةً في فُرص الإصابة بسرطان المريء إذا كان:
يستخدِمُ التبغ أو يشرب الكحول
لديه سرطان في الرأس أو العنق
خضع إلى معالجة شعاعية في المريء لعلاج سرطانات أخرى قريبة منه
كان لديه داء الارتجاع المعدي المريئي (GERD) لسنوات عديدة
ما هي أعرَاض سرطان المريء؟
قد لا يُلاحظ المريء أعراضًا مباشرةً،وتنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة على:
صعوبة في بلع الطعام، وذلك لأنَّ المريء يصبح أضيق مع نموِّ السَّرطان
نقص الوَزن
ألم في الصدر، وقد يشعر المريض بهذا الألم في الظهر أيضًا
تنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على:
صعوبة في بلع السوائل واللعاب
بحَّة الصوت
ألم في العمود الفقري
الفُواق
ضِيق النَّفس
في نهاية المطاف، يُؤدِّي السرطان إلى انسداد المريء مما يحول دُون تمكُّن المريض من البلع ويُسبب تراكمًا للعاب في الفمِ.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المريء؟
يشتبهُ الأطباءُ في سرطان المريء من الأَعرَاض،وللتأكُّد من الحالة، سيُجرون فحوصات مثل:
التنظير الدَّاخلي (إجراء يستخدم أنبوب معاينة مرن يجري وضعه في الحلق لتفحُّص المريء)
خزعة (أخذ جزء من النسيجِ لتفحصه تحت المجهر)
التصوير بالأشعة السينية مع الباريوم (صورة شعاعية بعد أن يبلع المريض الباريوم، مما يُساعد الأطباء على رؤية تفاصيل في السبيل الهضمي)
التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية للعنق
كيف يعالج الأطباءُ سرطان المريء؟
إذا كان السرطان صغيرًا، قد يكون الأطباءُ قادرين على حرقه أو استئصاله عن طريق الجراحة في محاولة منهم لشفاء المريض،
وفي مُعظَم الأحيان لا يمكن شفاء السرطان، وبالتالي فإن معالجات سرطان المريء تساعد على تخفيف أعراض مثل الألم ومشاكل البلع.تنطوي المُعالجة على:
الجراحة لاستئصال ورم
استخدام دعامة (أنبوب شبكي معدني مرن) لإبقاء المريء مفتوحًا
حرق السرطان بالليزر لتوسيع الفتحة
من المهم أن يحصل المريض على تغذية كافية،وإذا كان قادرًا على البلع، قد يُقدَّم له شراب خاص من مخفوق الحليب،وإذا كان غير قادر على البلع، قد يحتاج إلى التغذية من خلال أنبوب في البطن.
يمكن أن يكون سرطان المريء مخيفًا ومزعجًا،وقد يقدِّم الطبيبُ الدعمَ للمريض لمساعدته على التعامل مع الأَعرَاض والانفعالات والتخطيط لنهاية الحياة، مثل وضع وصية إرادة الحياة.