ما هِيَ سليلة القولون أو المستقيم؟
السليلة هِيَ زائدة طرية ودائرية داخل حيِّز مُجوَّف في الجسم،فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الشخص سلائل في الأنف أو على الحبال الصوتية.
القولون هو الأمعاء الغليظة.والمستقيم هُوَ جيبة في نهاية القولون حيث يَجرِي تخزين البراز إلى أن يتبرز الشخص.تنمو السلائل في القولون (المعى الغليظ) أو المستقيم غالبًا.
تحديد موضع المِعَى الغليظ
قد يكون لدى الشخص سليلة واحدة أو عدد كبير منها،
وغالبًا ما تكون سلائل القولون غير ضارة، ولكن يكون بعضها سرطانيًا أو قد يُصبح سرطانيًا
يُمكن أن تُسبب حالات معيَّنة تسري بين العائلات السلائلَ،
وقد تنمو على سويقة stalk (جذع رقيق يصل السليلة بجار المِعَى)،
وكلما ازداد حجم السليلة، ازدادت فرصة أن تكون سرطانيةً.
قد تُسبب السلائل نزفًا من المُستقيم،
ويتحرَّى الأطباء عن السلائل عن طريق تنظير القولون،
ويُعالجونها عن طريق إزالتها.
يُمكن أن تُصبِح السلائل التي تكون غير ضارة في البداية سرطان القولون، ولهذا السبب يقوم الأطباء بإزالتها في أثناء تنظير القولون.
ما الذي يُسبب سلائلَ القَولون أو المُستقيم؟
لا يعلم الأطباء في معظم الأحيان ما الذي يُسبب نمو السليلة،ولكنَّ يُمكن أن تُسببها حالات معيَّنة تسري بين العائلات، مثل:
داء السلائل الورمية الغدية العائلي familial adenomatous polyposis (مرض يسري بين العائلات ويسبب سرطان القولون)
متلازمة بويتز جيغرز Peutz-Jeghers syndrome (مرض يسبب سلائل في المعدة والأمعاء وبقعًا زرقاء وسوداء على الوجه واليدين والقدمين)
ولكنَّ هذه الحالات ليست شائعة.وفي أغلب الأحيان، تتشكل السلائل من دُون سبب واضح.
ما هِيَ أعراض سلائل القولون أو المستقيم؟
لا تُسبِّبُ مُعظم السلائل أعراضًا،ويكون العرض الأكثر شُيوعًا هُوَ نزف من المُستقيم.قد تُسبب السليلة الكبيرة:
مغصًا
ألمًا في البطن
مشاكل في الأمعاء، مثل انسِداد
إسهالًا
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص سلائل في القولون أو المستقيم؟
يكتشف الأطباءُ السلائل عن طريق التنظير السِّيني أو تنظير القَولُون (انظر التنظير الداخلي).وفي هذين الاختبارين معًا، يُمرر الطبيبُ أنبوبًا رقيقًا مع إذاءةٍ وكاميرة صغيرة عبر فتحة الشرج لمُعاينة الجزء الداخلي من المستقيم والقولون.
كيف يُعالج الأطباءُ سلائلَ القولون أو المستقيم؟
يُزيلُ الأطباءُ السلائل في أثناء التنظير السيني أو تنظير القولون،ويوجد في داخل أنبوب المُعاينة أداة قابلة للسحب يمكن أن تقصّ السليلة،وفي بعض الأحيان، تحتاج الحالة إلى جراحة.إذا كانت السليلة سرطانية، سيُجري الأطباء اختبارات أخرى لمعرفة مدى احتمال أنها انتشرت،وقد يحتاجُ المريض إلى جراحة لاستئصال جزء من المعى.