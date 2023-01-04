السليلة هِيَ زائدة طرية ودائرية داخل حيِّز مُجوَّف في الجسم،فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الشخص سلائل في الأنف أو على الحبال الصوتية.

القولون هو الأمعاء الغليظة.والمستقيم هُوَ جيبة في نهاية القولون حيث يَجرِي تخزين البراز إلى أن يتبرز الشخص.تنمو السلائل في القولون (المعى الغليظ) أو المستقيم غالبًا.

تحديد موضع المِعَى الغليظ

قد يكون لدى الشخص سليلة واحدة أو عدد كبير منها،

وغالبًا ما تكون سلائل القولون غير ضارة، ولكن يكون بعضها سرطانيًا أو قد يُصبح سرطانيًا

يُمكن أن تُسبب حالات معيَّنة تسري بين العائلات السلائلَ،

وقد تنمو على سويقة stalk (جذع رقيق يصل السليلة بجار المِعَى)،

وكلما ازداد حجم السليلة، ازدادت فرصة أن تكون سرطانيةً.

قد تُسبب السلائل نزفًا من المُستقيم،

ويتحرَّى الأطباء عن السلائل عن طريق تنظير القولون،

ويُعالجونها عن طريق إزالتها.

يُمكن أن تُصبِح السلائل التي تكون غير ضارة في البداية سرطان القولون، ولهذا السبب يقوم الأطباء بإزالتها في أثناء تنظير القولون.