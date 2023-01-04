القولون هُوَ المِعَى الغليظ،والمستقيم هُوَ جيبة في نهاية القولون حيث يَجرِي تخزين البراز إلى أن يتبرز الشخص.
تحديد موضع المِعَى الغليظ
ما هُوَ سرطان القولون؟
السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.
سرطان القولون هُوَ سرطان يبدأ في بطانة القولون،ويُشبه سرطان المستقيم سرطانَ القولون بشكلٍ كبيرٍ،ويُشارُ إلى السرطانين أحيانًا باسم سرطان القولون والمستقيم.
الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي نزف عند التبرُّز وشعور بالتعبِ والضعف،
وينبغي أن يخضع كل شخص تجاوز 45 عامًا من العمر إلى فحص للتحري عن سرطان القولون والمستقيم
يكون سرطان القولون الذي يُكتشف مبكرًا أكثرَ قابليةً للشفاءِ.
ويستأصل الأطباءُ السرطانَ عن طريق الجراحة عادةً.
ما الذي يُسبب سرطانَ القولون؟
ينجُم سرطان القولون والمستقيم عن نمو غير مضبوط لخلايا في بطانة القولون أو المستقيم،ويكون الشخص أكثر ميلًا لأن يحدث له هذا السرطان إذا:
كان لديه سلائل (حالات نمو غير طبيعية) في القولون
كان لديه مرض في القولون، مثل التهاب القولون التقرُّحي أو داء كرون
كان يتناول الكثير من الدهون والأطعمة المُصنَّعة والقليل من الألياف
كان لديه أفراد من العائلة أُصيبُوا بسرطان القولون والمستقيم أو سلائل القولون.
ما هِيَ أعرَاض سرطان القولون؟
ينمو سرطان القولون ببطء ولا يسبب أعراضًا لفترة طويلة،وقد تنطوي الأَعرَاضُ على:
شعور بالضعف والتعب، ويكون هذا هُوَ العرض الوحيد عند بعض الأشخاص
ألم في البطن
إمسَاك (صُعوبَة في التبرُّز)
دم في البراز
شعور بأنَّ القولون ليس فارغًا بشكلٍ كامل من بعد التبرُّز
يُؤدِّي السرطانُ إلى انسِداد القولون في بعض الأحيان، وتظهر على المريض أعراض انسداد الأمعاء، مثل التقيُّؤ، أو الألم البطني الماغص، أو تورم البطن.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان القولون؟
إذا كان لدى الشخص أعراضٌ يعتقد الأطباء أنَّها قد تكون ناجمة عن سرطان القولون، يُجرون عادة:
تنظير القولون، ويُسمَّى أيضًا التنظير الدَّاخلي الأسفل
وإذا أظهر تنظير القولون سرطانًا، يستخدمون عادةً:
تصوير الصدر بالأشعة السينية
اختبارات الدم
كيف يتحرَّى الأطباء عن سرطان القُولون؟
سرطان القولون شائعٌ جدًا، وينصحُ الأطباء بفحوصات التحري للبحث عن السرطان قبل أن يُسبب أعراضًا،يبدأ التحري عن سرطان القولون في عُمر 45 عامًا عادةً، ولكن يُستخدم في عمر مبكر إذا كان لدى الشخص زيادةً في عوامل خطر مُعيَّنة.ينبغي على الشخص استشارة الطبيب حول متى يحتاجُ إلى البدء بالتحري،
وتنطوي اختبارات التحري على:
اختبار البراز حول الدم الذي لا يستطيع الشخص رؤيته
التنظير السيني sigmoidoscopy (يستخدم الأطباء أنبوب مُعاينة مرن يجري إدخاله من خلال فتحة الشرج لتفحُّص الجزء السفلي من المِعَى الغليظ)
تنظير القولون (لمُعاينة المعى بشكل كاملٍ أكثر بالمقارنة مع ما هو ممكن من خلال التنظير السيني، يُمرر الأطباءُ أنبوبًا رفيعًا مزودًا بضوء مع كاميرة صغيرة عبر فتحو الشرج بتفحص القولون كله)
التصوير المقطعي المحوسب للقولون (تصوير مقطعي محوسب لمُعاينة القولون من بعد أن يشرب الشخص سائلًا خاصًا ومَلء قولونه بالهواء، مما يُساعد على التصوير)
كيف يعالج الأطباءُ سرطانَ القولون؟
يُعالِجُ الأطباء سرطان القولون عن طريق:
الجراحة لاستئصال الجزء السرطاني من القولون ووصل الطرفين مع بعضهما بعضًا
المُعالجة الكيميائية من بعد الجراحة أحيانًا
فَهم فغر القولون
ينطوي فغرُ القولون على قطع المعي الغليظ (القَولون)،تُجلب النهاية السليمة للأمعاء الغليظة، والتي تقع قبل الانسداد، إلى سطح الجلد من خلال فتحة جراحية في جدار البطن.ثم تَجرِي خياطته مع جلد الفتحة.ويمرّ البراز من خلال الفتحة إلى كيسٍ وحيد الاستعمال.يسمح فغر القولون للجزء المتبقي من الأمعاء الغليظة بالراحة بينما يتعافى المريض.بعد أن يتعافى الشخص من الجراحة ويشفى القولون، يمكن إعادة وصل نهايتيه بحيث يخرج البراز بشكل طبيعي.
بالنسبة إلى سرطان المستقيم، يستخدم الأطباءُ:
الجراحةَ لاستئصال جزء من المستقيم أو كله
المُعالجة الكِيميائيَّة بالاضافة إلى المُعالجة الشعاعيَّة
إذا كان ينبغي على الأطباء استئصال المستقيم، سيحتاجُ المريض إلى فغر القولون عادةً،وبالنسبة إلى فغر القولون، يصِلُ الأطباءُ طرف القولون بفتحةٍ في جدار البطن،ويخرج البراز من هذه الفتحة إلى كيس فغر القولون البلاستيكي،ويُعلَّق الكيس على البطن بمادة لاصقة ويجري تغييره عندما يمتلئ.
بعدَ المُعالجة، سيستمر الأطباء في رعاية المريض والتحقق من صحته عن طريق اختبارات منتظمة، مثل:
تنظير القولون
اختبار دموي
اختبارات الكبد
التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)