السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.

سرطان القولون هُوَ سرطان يبدأ في بطانة القولون،ويُشبه سرطان المستقيم سرطانَ القولون بشكلٍ كبيرٍ،ويُشارُ إلى السرطانين أحيانًا باسم سرطان القولون والمستقيم.