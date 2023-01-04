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حقائق سريعة
حقائق سريعة

سرطانُ المعدة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444
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ما هو سرطان المعدة؟

السَّرَطانُ هو نموٌ غير مضبوط للخلايا في الجسم،والخَلايا هي لبنات البناء الدقيقة جدًا للجسم،وهي تختص في ما تفعله،وتتكون الأعضاء المختلفة من أنواع مختلفة من الخلايا،ويُمكن لأي نوع من الخلايا تقريبًا أن يُصبح سرطانيًا.

سرطان المعدة هُوَ سرطانٌ يبدأ في المعدة،

  • وتنطوي الأعراضُ على انزعاج في البطن ونقص الوزن وضعف،

  • وينتشر هذا السرطان بسهولةٍ إلى أجزاء أخرى من الجسم ويكون قاتلًا غالبًا،

  • ويُعالجه الأطباءُ

ما الذي يُسبب سرطانَ المعدة؟

تنطوي الأسباب على:

ما هِيَ أعرَاض سرطان المعدة؟

تكون الأَعرَاض المُبكِّرة خفيفةً وقد لا يُلاحظها المريض،وهِيَ تنطوي على:

  • ألم حارق في البطن

  • شعور بالامتلاء بعد وجبة صغيرة

قد تنطوي الأعراض اللاحقة على:

  • نَقص الوَزن أو الضعف

  • فقر الدَّم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)

  • شعور بخفَّة الرأس

  • دم في البراز أو براز أسود قطراني

قد يُسبب انتشار السرطان أعراضًا مثل:

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان المعدة؟

يتحرَّى الأطباء عن سرطان المعدة عن طريق:

  • التنظير الدَّاخلي (أنبوب معاينة مرن يجري تمريره عبر الحلق لمُعاينة المعدة وأخذ عيِّنات لاختبارها)

إذا أظهرت اختبارات التنظير الداخلي والخزعة سرطانَ المعدة، يستخدم الأطباء عادةً:

كيف يعالج الأطباءُ سرطانَ المعدة؟

يُعالجُ الأطباءُ سرطانَ المعدة الذي لم ينتشر عن طريق:

  • الجراحة

تنطوي الفرصة الوحيدة للشفاء على استئصال الورم بأكمله قبل أن ينتشر،وبالنسبة إلى سرطان المعدة الذي انتشرَ، لا يمكن للمعالجة أن تشفي من المرض.قد يُعالجُ الأطباءُ الأَعرَاض ويجعلون الشخص يشعر بمزيدٍ من الراحة عن طريق:

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.