حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم هِيَ مُضاعفةٌ خطيرةُ تنجُم عن السكَّري،والسكَّري هُوَ مرضٌ تكون فيه مُستوياتُ سكَّر الدَّم (الغلوكوز) مُرتفعةً جدًا،

في فرط الأسمولية بفرط سكر الدم (HHS)، يكون الدم مفرط التركيز ومستوى سكر الدَّم مرتفعًا جدًا.