ما هِيَ حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم؟
حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم هِيَ مُضاعفةٌ خطيرةُ تنجُم عن السكَّري،والسكَّري هُوَ مرضٌ تكون فيه مُستوياتُ سكَّر الدَّم (الغلوكوز) مُرتفعةً جدًا،
في فرط الأسمولية بفرط سكر الدم (HHS)، يكون الدم مفرط التركيز ومستوى سكر الدَّم مرتفعًا جدًا.
حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم هِيَ مُضاعفةٌ للسكَّري من النَّوع الثاني،
ويُعاني المريض من التجفاف الشديد الذي يُمكن أن يُسبب التخليط الذهنيّ والغيبوبةَ والاختلاجات والوفاة.
تنطوي المعالجةُ على السوائل في الوريد وعلى الأنسولين.
ما الذي يُسبِّبُ حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم؟
تنجُم حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم عن ارتفاع شديد في مستويات سكَّر الدَّم، ويحدث هذا عندَ أشخاص السكَّري من النوع الثاني عادةً.لا يُصاب المصابين بالسكري من النوع الأوَّل عادةً بحالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم.وقد يُصابون بالحماض الكيتوني السكري بدلا من ذلك.تُؤدِّي المستويات المرتفعة جدًا لسكَّر الدَّم إلى أن يتبوَّل المريض كمية أكبر بكثير من المُعتَاد،ويُؤدِّي هذا إلى تجفاف شديد ويجعل الدَّم أكثر تركيزًا.
يكون الشخص أكثر ميلًا لأن يُصاب بحالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم إذا كان يُعاني من السكري من النوع الثاني وكان:
كبيرًا في السن،
توقَّفَ عن أخذ دواء السكري،
أُصِيب بعدوى أو تعرض إلى شدَّة أخرى في جسمه، مثل نوبة قلبية أو سَكتة أو خضع إلى جراحةٍ.
لا يشرب ما يكفي من السوائل أو يميلُ إلى عَدم الشعور بالعطشِ،
يُعاني من مشاكل الكِلى،
يأخذ أدوية مُعيَّنة، مثل الستيرويدات القشرية ومُدرَّات البول.
ما هي أعرَاض حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم؟
تنطوي الأَعرَاض الأولى على:
كثرة التبوُّل
جفاف الفم والجلد
شعور بالعطش الشديد
تغيُّرات نفسية، مثل التَّخليط الذهنِي أو النعاس الشديد
إذا لم تجرِ مُعالجة حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم مُبكِّرًا، قد يُعاني المريض أيضًا من:
الاختلاجات
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم؟
قد يَرى الأطباء بأن الشخص لديه حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم إذا كان مُصابًا بداء السُّكَّري ويبدو عليه التَّخليط الذهنِي،ويستطيعون التأكّد من الحالة بشكلٍ دقيق عن طريق:
إجراء اختبارات الدَّم والبول
كيف يُعالج الأطباءُ حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم؟
يُعالِجُ الأطباءُ المريض في المُستشفى عن طريق:
السوائل والكهارل (معادن ضروريَّة لجعل الجسم يعمل بشكل طبيعي) في الوريد
الأنسولين في الوريد
اختبارات دمويَّة مُتكرِّرة للتأكد من عودة مستويات سكَّر الدَّم والكهارل إلى وضعها الطبيعي
كما يُعالِجُ الأطباءُ أيَّة مشكلةٍ أخرى تُسبِّبُ حالة فرط الأسموليَّة بفرط سكَّر الدَّم أيضًا.