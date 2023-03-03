ما الذي يُسبِّبُ السكَّري؟

ما الذي يُسبِّبُ السكَّري؟

داء السكري فيديو

ينطوي السكَّري على مشكلةٍ تتعلَّق بالأنسولين.

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري:

بالنسبة إلى السكَّري من النوع الأوَّل ، لا تُنتج البنكرياس الأنسولينَ لأنَّ الخلايا التي تُنتجه تعرَّضت إلى التخريب

بالنسبة إلى السكَّري من النَّوع الثاني، تُنتِجُ البنكرياس الكثير من الأنسولين، ولكن لا تستجيبُ خلايا الجسم للأنسولين كما ينبغي

لا يُؤدِّي تناولٌ الأطعمة السكَّرية إلى الإصابة بالسكَّري،ولكن يُمكن أن يُؤدِّي تناولُ كميات كبيرة منها، إلى درجةٍ يزداد فيها الوزن، إلى الإصابة بالسكَّري من النوع الثاني.

يُصاب الشخصُ بالسكري من النوع الأول قبل عُمر 30 عامًا غالبًا، ويحدُث هذا عند الأطفال والمراهقين عادةً.

يُمكن أن يُصيب السكري من النوع الثاني الشخصَ في أي عُمر، ولكنه أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين:

لديهم زيادة الوَزن أو البَدانة

في عُمر 30 عامًا أو أكبَر

لديهم خلفيات عرقية أو إثنية معينة (في الولايات المتحدة: الأشخاص من أصل أفريقي أمريكي، أو أمريكي آسيوي، أو أمريكي هندي، أو من سكان ألاسكا الأصليين، أو من أصل إسباني أو أمريكي لاتيني يواجهون خطرًا متزايدًا)

لديهم أفراد في العائلة يُعانون من السكري من النوع الثاني

تُصابُ بعضُ النساء بالسكَّري من النوع الثاني في أثناءِ الحمل.وهو يُسمَّى السكَّري الحملي gestational diabetes.