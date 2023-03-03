سوائل عن طريق الوريد (تحتوي على الغلوكوز إذا كان سكر الدم منخفضًا) والكهارل (وهي معادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد على أداء العديد من وظائف الجسم المهمَّة)