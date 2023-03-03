ما هو الحُماض الكيتوني الكحولي؟
الحُماض الكيتوني الكحولي هو مُشكِلَةٌ تنجُم عن شرب الكثير من الكحول من دُون تناوُل الطعام،ويمكن أن تحدث هذه المُشكلةُ عند الأشخاص الذين يُفرطون في شرب الكُحول.
ما الذي يسبِّب الحُماض الكيتوني الكحولي؟
إذا كان الشخص يشربُ كمية كبيرة من الكحول ويشعر بمغصٍ في المعدة ويتقيَّأ ولا يستطيع الأكل أو الشربَ ليومٍ أو أكثر، سيكون لديه:
انخفاض في مُستوياتُ سكَّر الدَّم (الغلوكوز)،
يُنتج جسمه كميات أقل من الأنسولين لمساعدة الخلايا على استخدام سكَّر الدَّم للحصول على الطاقة
تبدأ الخلايا في حرق الدهون للحصول على الطاقة عوضًا عن ذلك
تنتقل الدهون المُتفكِّكَة إلى الكبد وتُصنَّع على شكل كيتونات (أحماض)،
ويرتفع مستوى الحمض في الدَّم
ما هي أعراضُ الحُماض الكيتوني الكحولي؟
تنطوي الأَعرَاض على:
عطش شديد
شعور بالتوعك في المعدة
تقيّؤ
ألم في البطن
تنفُّس عميق وسَريع
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من الحُماض الكيتوني الكحولي؟
يشتبه الأطباء في الحُماض الكيتوني الكحولي من الأَعرَاض عند الشخص واستخدامه للكُحول،وللتأكُّد من الحالة، سيقومون
باختبارات الدَّم والبول
كيف يعالج الأطباءُ الحُماض الكيتوني الكحولي؟
يقوم الأطباء بمُعالَجة الحُماض الكيتوني الكحولي عن طريق:
إعطاء الثيامين (نوع من فيتامين باء) عن طريق الوريد
سوائل عن طريق الوريد (تحتوي على الغلوكوز إذا كان سكر الدم منخفضًا) والكهارل (وهي معادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد على أداء العديد من وظائف الجسم المهمَّة)
الأنسولين فقط إذا ارتفع مستوى سكَّر الدَّم بشكل كبير جدًّا مع المُعالَجة