ما الذي يُسبِّب الحماض الكيتوني السكري؟

ما الذي يُسبِّب الحماض الكيتوني السكري؟

يحتاج الجسم إلى الأنسولين لاستخدام سكَّر الدَّم من اجل الحُصول على الطاقة،وفي حال عدم وجود كمية كافية من الأنسولين (على سبيل المثال، بسبب عدم مُعالجة السكَّري من النَّوع الأول)، يرتفع مُستوى السكر في الدَّم بشكلٍ كبيرٍ لأنَّ السكَّر لا يستطيع الوصول إلى الخلايا،ويحرق الجسمُ الدهونَ للحصول على الطاقة بدلًا من ذلك.تنتقل الدهون المكسورة إلى الكبد وتتحوَّل إلى أحماض تُسمَّى الكيتونات.تتراكم الكيتونات في الدَّم والبول.

يُمكن أن يُؤدِّي ارتفاع مستوى الكيتونات في الدَّم إلى أن يُصبح الشخصُ مريضًا جدًا.

إذا كان الشخص مريضًا بالسكري، سيكون أكثر ميلًا لأن يُصاب بالحماض الكيتوني السكري في حال:

توقَّف عن أخذ الأنسولين

توقَّف عن اتِّباع نظامه الغذائيّ بحيث لا يكون الأنسولين الذي يأخذه كافيًا

يُصبِحُ مريضًا ويكون جسده تحت شدَّة زائدةٍ

تنطوي المُحرِّضات الشائعة للحماض الكيتوني السكري على: