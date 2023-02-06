ما هي الكهارل؟
الكهارل أو الشَّوارد هي مَعادنٌ تجُول في الدم،كما توجد هذه المعادنُ في عُصارَة المعدة، وفي البراز والبول وداخل نُسج الجسم أيضًا.الملح (الصوديوم) هو أحدُ الأمثلة على الكهارِل،وتنطوي الكهارِل الأخرى على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم، والكلوريد، والبيكربونات.
تفيد الكهارلُ في العديد من وظائف الجسم المختلفة:
ضبطُ وظيفة الأعصاب والعضلات
موازنة كمِّية الماء في الجسم
موازنة مستوى الحمض في الجسم
تُحافِظُ الكُلَى على التوازن الصحيح للكهارل في الدم،ويمكن أن يسبِّب وجودُ الكثير أو القليل جدًّا من إحدى الكهارل مشاكلَ صحِّية.
ما الذي يسبب مُشكلةً في الكهارل؟
يمكن أن يحدثَ عدمُ توازن في إحدى كهارل الجسم إذا كان المريض يُعاني من المشاكل الآتية:
تقيُّؤ شديد أو إسهال (براز رخو أو متكرر أو مائيّ)
فرط التعرُّق في يومٍ حارّ
شرب الكثير جدًا أو القليل جدًّا من الماء
أخذ بعض الأدوية
لديه أمراض مُعيَّنة في القلب أو الكلى أو الكبد
ما هي أعراض مشاكل الكهارِل؟
قد لا يكون لدى المريض أية أعراض،وفي حال كان لديه أعراض، فإنَّها تستنِدُ إلى حدٍ كبيرٍ إلى نوع الكهرل مُختلّ التوازُن،ولكن قد يُعاني المريض من المشاكل الآتية بشكلٍ عام:
شعور بالضعف والتعب
تشنجات أو نفضان في العضلات
تخليط ذهني
عدم انتظام ضربات القلب
كيف يعرف الأطباءُ ما إذا كان لدى الشخص مشكلة في الكهارِل؟
سيقوم الطبيبُ بإجراء فحص للدَّم لمعرفة ما إذا كان لدى المريض مشكلة في الكهارِل.
كيف يُعالج الأطباء مشاكل الكهارِل؟
سيحاول الطبيبُ مُوازَنة الكهارِل في جسم المريض.
إذا كان لدى المريض القليل جدًّا من إحدى الكهارِل، سيُعطيه الطبيبُ المزيد من هذا الكهرل عن طريق الفم أو الوريد عادةً؛
أمَّا إذا كان لديه الكثير جدًا من إحدى الكهارل، فقد يُعطيه الطبيب السَّوائل عن طريق الوريد أو دواء للمساعدة على حلّها والتخلص من الكهارل من الجسم
يُمكن أن تحتاج بعض المشاكل الخطيرة في الكهارل إلى غَسل الكُلى (مُعالَجة تهدف إلى تصريف الدَّم خارج الجسم وفلترته ومن ثمَّ إعادته إلى الجسمِ).