الكهارل أو الشَّوارد هي مَعادنٌ تجُول في الدم،كما توجد هذه المعادنُ في عُصارَة المعدة، وفي البراز والبول وداخل نُسج الجسم أيضًا.الملح (الصوديوم) هو أحدُ الأمثلة على الكهارِل،وتنطوي الكهارِل الأخرى على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم، والكلوريد، والبيكربونات.

تفيد الكهارلُ في العديد من وظائف الجسم المختلفة:

ضبطُ وظيفة الأعصاب والعضلات

موازنة كمِّية الماء في الجسم

موازنة مستوى الحمض في الجسم

تُحافِظُ الكُلَى على التوازن الصحيح للكهارل في الدم،ويمكن أن يسبِّب وجودُ الكثير أو القليل جدًّا من إحدى الكهارل مشاكلَ صحِّية.