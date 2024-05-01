مقدمة حول محتوى الجسم من المياه

يُشكل الماء حوالى نصف وزن الجسم.فإذا كان الشخص يزن 160 باوندًا (73 كغ)، فإن حوالى 80 باوندًا (10 غالونات [36 كغ أو 38 لترًا]) من وزنه سيكون ماءً.

يحتاج الشخص لأن توجد لديه المستويات الصحيحة من الماء في جسمه للحفاظ على صحة جيدة.يمكن لزيادة أو نقصان مستوى الماء في الجسم أن يُسبب مشاكلَ صحِّية.

تحتوي المياه الموجودة في الجسم على الكهارل.الكهارل electrolytes (وتُسمى أيضًا الكهارل) هي معادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد في العديد من وظائف الجسم المهمَّة.يحتاج الجسم إلى توازن صحيح من مستويات الشَّوارد .

يعمل الجسم على الحفاظ على كمية المياه والكهارل في الدم ضمن مستويات ثابتة.

يؤدي التعرق، والتقيؤ، والإسهال إلى فقدان الكثير من الماء والكهارل بسرعة

يؤدي نقصان مستوى الماء في الجسم إلى الإصابة بالتجفاف.

تؤدي زيادة مستوى الماء في الجسم إلى الإصابة بفرط الإماهة

عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء، فإن الدِّماغ يعطي إشارة الشعور العطش

عندما يحتوي الجسم على الكثير من الماء، تقوم الكليتان بإنتاج المزيد من البول لطرحه

في معظم الأحيان، يُمكن للشخص شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها