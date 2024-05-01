يُشكل الماء حوالى نصف وزن الجسم.فإذا كان الشخص يزن 160 باوندًا (73 كغ)، فإن حوالى 80 باوندًا (10 غالونات [36 كغ أو 38 لترًا]) من وزنه سيكون ماءً.
يحتاج الشخص لأن توجد لديه المستويات الصحيحة من الماء في جسمه للحفاظ على صحة جيدة.يمكن لزيادة أو نقصان مستوى الماء في الجسم أن يُسبب مشاكلَ صحِّية.
تحتوي المياه الموجودة في الجسم على الكهارل.الكهارل electrolytes (وتُسمى أيضًا الكهارل) هي معادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد في العديد من وظائف الجسم المهمَّة.يحتاج الجسم إلى توازن صحيح من مستويات الشَّوارد .
يعمل الجسم على الحفاظ على كمية المياه والكهارل في الدم ضمن مستويات ثابتة.
يؤدي التعرق، والتقيؤ، والإسهال إلى فقدان الكثير من الماء والكهارل بسرعة
يؤدي نقصان مستوى الماء في الجسم إلى الإصابة بالتجفاف.
تؤدي زيادة مستوى الماء في الجسم إلى الإصابة بفرط الإماهة
عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء، فإن الدِّماغ يعطي إشارة الشعور العطش
عندما يحتوي الجسم على الكثير من الماء، تقوم الكليتان بإنتاج المزيد من البول لطرحه
في معظم الأحيان، يُمكن للشخص شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها
كيف يُوازن الجسم كمية الماء؟
يوازن الجسمُ باستمرار كمية الماء والكهارل الموجودة فيه.
عندما يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من الماء:
يقوم الدماغُ بجعل الشخصَ يشعرُ بالعطش، فيشرب المزيد من الماء
يرسل الدماغ إشارات عصبية إلى الكليتين لإنتاج كميات أقل من البول، وبالتالي لا تُطرح المياه والكهارل خارج الجسم
عندما يحتاجُ الجسم إلى كميات أقل من الماء:
يرسل الدماغ إشارات عصبية إلى الكليتين لإنتاج كميات أكبر من البول
ما الذي يمكن أن يُفسد توازن الماء في الجسم؟
يقوم الجسم بضبط هذا التوازن بشكلٍ تلقائي في معظم الأحيان.فلا يحتاج الشخص للتفكير فيه.ليس من الضروري إجبار الشخص على الشرب عندما لا يشعر بالعطش.
ولكن، إذا فقد الشخص الكثير من الماء بسرعةٍ كبيرة ولم يكن لديه وسيلة لتعويضه، فقد يُعاني من مشكلة.كما أنَّ بعضَ الأمراض التي تؤثِّر في الدماغ أو الكلى يمكن أن تفسد قدرة الجسم على ضبط توازن الكهارل.