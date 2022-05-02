يحتاج كل شخص إلى الماء والكهارل (المعادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والتي تساعد على القيام بالكثير من وظائف الجسم) للحفاظ على صحة جيدة.يقوم الجسم عادةً بضبط توازن مستويات الماء والكهارل بشكل تلقائي.يمنح الشربُ الشخصَ ما يحتاجه، وإن الشعور بالعطش يعني بأن الشخص يحتاج إلى أن يشرب.تقوم الكلى تلقائيًا بطرح كمية زائدة من الماء كبول.
ما هو فرط الإماهة؟
فرط الإماهة، أو فرط سوائل البدن، هو وجود كمية كبيرة جدًا من الماء في الجسم.يحدث فرط الإماهة عندما يدخل الجسم من الماء أكثر مما يطرحه.
من غير المرجَّح أن يُسبِّبَ شرب الماء الزائد عند الشخص السليم حدوث فرط الإماهة، لأنَّ كلَّ ما لا حاجة إليه من السوائل يُطرح في البول
يحدث فرط الإماهة عادةً عندما تعجز الكلى عن طرح الماء الزائد
قد يؤدي وجود كمية زائدة من السوائل في الجسم إلى تورُّم الساقين أو صعوبة في التنفُّس
يؤثر فرط الإماهة المفرط في توازن الكهارل في الجسم، ما قد يسبب أعراضًا مثل التَّخليط الذهنِي أو الاختلاجات
ما الذي يُسبب فرط الإماهة؟
يقوم الجسم عادةً بضبط توازن مستويات الماء والكهارل الموجودة فيه بشكل تلقائي.إذا كان الجسم يحتوي على الكثير من الماء، فإنَّ الدماغ يُرسل إشاراتٍ إلى الكليتين لإنتاج المزيد من البول.
إن السببين الرئيسيين لفرط الإماهة هما:
وجود مشكلة طبية تمنع الكلى من التخلص من الماء الزائد
تناول كمية من الماء تفوق قدرة الكلى على التعامل معها
تتضمن المشاكل الطبية التي يمكن أن تمنع الكلى من التخلص من الماء الزائد ما يلي:
بعض المَشاكل في الكلى مثل الفشل الكلوي، والمتلازمة الكلائيَّة
المشاكل الكبدية مثل تشمع الكبد
لا يشرب الناس عادة كميات كبيرة جدًا من الماء، ولكن قد يحدث هذا في الحالات التالية:
الرياضيون الذين يشربون أكثر من حاجتهم خشية الإصابة بالتجفاف
المرضى المصابين باضطرابات عقلية تدفعهم إلى شرب الكثير من الماء
ما هي أعراضُ فرط الإماهة؟
غالبًا ما لا تكون هناك أية أعراض.
إذا كان الشخص يعاني من مشاكل قلبية، أو كلوية، أو كبدية فقد تظهر لديه أعراض مثل:
تراكم السوائل أسفل الساقين مما يسبب تورمهما
تراكم السوائل في الرئتين مما يُسبب صعوبة التنفس
إذا كان الشخص قد تناول الكثير من السوائل، فقد:
يشعرُ بالتعب، والوهن، والتشوش الذهني
يتبول بكثرة
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بفرط الإماهة؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ذلك استنادًا إلى الأعراض ونتائج الفحص السريري.قد يُجري الأطباء اختبارات دموية وبولية في بعض الأحيان.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ فرط الإماهة؟
يُعالج الأطباء سبب فرط الإماهة، إذا كان ذلك ممكنًا.قد يطلب الأطباء من المريض:
التقليل من كمية السوائل التي يشربها، بحيث لا تتجاوز غالبًا 4 أكواب يوميًا لعدة أيام متتالية
في بعض الأحيان، تناول الأدوية التي تزيد من التبوُّل (مُدرَّات البول، وتُسمَّى أحيانًا حبوب الماء)
الحصول على الرعاية في المستشفى لضبط السوائل والكهارل إذا كان اضطراب التوازن شديدًا