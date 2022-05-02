يقوم الجسم عادةً بضبط توازن مستويات الماء والكهارل الموجودة فيه بشكل تلقائي.إذا كان الجسم يحتوي على الكثير من الماء، فإنَّ الدماغ يُرسل إشاراتٍ إلى الكليتين لإنتاج المزيد من البول.

إن السببين الرئيسيين لفرط الإماهة هما:

وجود مشكلة طبية تمنع الكلى من التخلص من الماء الزائد

تناول كمية من الماء تفوق قدرة الكلى على التعامل معها

تتضمن المشاكل الطبية التي يمكن أن تمنع الكلى من التخلص من الماء الزائد ما يلي:

لا يشرب الناس عادة كميات كبيرة جدًا من الماء، ولكن قد يحدث هذا في الحالات التالية: