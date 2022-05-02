يحتاج كل شخص إلى الماء والكهارل (المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والتي تساعد على القيام بالكثير من وظائف الجسم) لكي يحافظ على صحة جيدة.يقوم الجسم عادةً بضبط توازن مستويات الماء والكهارل بشكل تلقائي.يمنح الشربُ الشخصَ ما يحتاجه، وإن الشعور بالعطش يعني بأن الشخص يحتاج إلى أن يشرب.
ما هو التَّجفاف؟
التجفاف هو نقص كبير في كمية الماء في الجسم.
يحدث التجفاف عندما يطرح الجسم من الماء أكثر مما يدخله.
يُمكن لأدوية أو أمراض مُعيَّنة (مثل السُّكَّري) أن تجعل الشخص يتبوّل كثيرًا ما يؤدي إلى التَّجفاف
كما يُمكن للتقيُّؤ، والإسهال، والتعرُّق المفرط نتيجة الطقس الحار أو ممارسة التمارين الرياضية أن يؤدي إلى التجفاف أيضًا
يواجه كبار السن والأطفال الصغار خطرًا أعلى للإصابة بالتجفاف
يؤدي التجفاف الشديد إلى التخليط الذهنيّ، وخفة الرأس، والشعور بالوهن
يحتاج الأشخاص المُصابون بالتَّجفاف إلى السوائل والكهارل إما عن طريق الشرب أو عن طريق الحقن في الوريد أحيانًا
في حال عدم معالجته، يمكن للتجفاف الشديد أن يُفضي إلى الوفاة
ما الذي يُسبب التجفاف؟
يُصاب الشخص بالتَّجفاف عند فقدان سوائل وعدم تعويض ما يكفي منها.
تتضمن الأَسبَابُ الشائعة لخسارة السوائل:
التقيّؤ
الإسهال
كثرة التبوُّل بسبب مشاكل طبية، مثل داء السُّكَّري
تناول أدوية تزيد من التبوُّل (مثل مدرات البول، والتي تُسمَّى أيضًا حبوب الماء )
التعرُّق المفرط، وخاصةً في أثناء موجات الحرّ الشديدة، أو إذا كان الشخص يعمل أو يمارس الكثير من التمارين في الطقس الحار
عندما يخسر الشخص السوائل، فسوف يقوم عادةً بشرب المزيد منها لتعويضهاولكن قد لا يقوم الشخص أحيانًا بشرب كمية كافية من السوائل.
تتضمن الأسباب الشائعة التي تجعل الشخص غير قادر على شرب كميات كافية من السوائل ما يلي:
عدم توفر الماء حوله، كما هيَ الحال في الصحراء
عدم قدرته على معرفة ما إذا كان يشعر بالعطش، كما هي الحال بالنسبة للأطفال أو كبار السن الذين يعانون من التخليط الذهني أو السكتة الدماغية
عدم قدرة الشخص على الحصول على الماء، كما هي الحال بالنسبة للشخص العاجز عن النهوض من السرير
التقيؤ الشديد
ما هي أعراضُ التجفاف؟
تتضمن الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة من التجفاف ما يلي:
العطش الشديد
جفاف الفم
قلة البول
تتضمن أعراض التجفاف الشديد ما يلي:
الإصابة بالدوخة أو الإغماء
الصدمة (وهي حالة خطيرة من انخفاض ضغط الدم) وأضرار جسيمة في الأعضاء الداخلية، مثل الكليتين والكبد والدماغ.
التَخليط الذهنيّ
الإغماء
الموت في نهاية المطاف
مع فقدان الماء، يزداد تركيز الدَّم ويرتفع مستوى الكهارل فيه (مثل الصوديوم).
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التجفاف؟
يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التجفاف استنادًا إلى الأعراض ونتائج الفحص السريري.قد يُجري الأطباء اختبارات دموية وبولية في بعض الأحيان.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التجفاف؟
يُعالج الأطباء سبب التجفاف، إذا كان ذلك ممكنًا.على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من التقيؤ أو الإسهال، فسوف يُوصف له دواء لإيقافه.في الوقت نفسه، سوف يُطلب من المريض تعويض السوائل المفقودة في الجسم.
بالنسبة لحالات التجفاف البسيطة:
قد يكون شرب المياه هو كل ما يحتاجه المريض
في بعض الأحيان، وخاصةً بالنسبة للأطفال، يستخدم الأطباء مزيجًا خاصًا من الماء، والسكر، والمعادن يُسمى محلول الإماهة الفموية
لا تكون المشروبات الرياضية ضارة، ولكنها ليست السائل الأنسب لعلاج التجفاف.حيث إنها تحتوي على الكثير من السكَّر ولا توفر التوازن الصحيح من الكهارل.
بالنسبة للحالات المتوسطة أو الشديدة من التجفاف:
سوف يطلب الأطباء من المريض تناول محلول الإماهة الفموي
إذا لم يكن المريض قادرًا على شرب كمية كافية من السوائل أو كان يعاني من التجفاف الشديد، فسوف تُسرَّب الكهارل والسوائل عن طريق الوريد مباشرةً
كيف يُمكن الوِقاية من التجفاف؟
في الأيام الحارة، ينبغي شرب كميات وافرة من السوائل قبل، وفي أثناء، وبعد التمارين الرياضية المجهدة، سواءً كانت تلك السوائل ماءً أو مشروبات رياضية
ينبغي مراقبة كبار السنّ في الطقس الحارّ، خُصوصًا إذا كانوا يعيشون بمفردهم، وتقيدم الماء إليهم أو التأكُّد من حصولهم على الماء عندما يحتاجون إليه
يعتقد البعض بأن تناول أقراص الملح قد يكون مفيدًا.ولكنَّ أقراص الملح ليست ضرورية وقد تكون ضارة.