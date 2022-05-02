يُصاب الشخص بالتَّجفاف عند فقدان سوائل وعدم تعويض ما يكفي منها.

تتضمن الأَسبَابُ الشائعة لخسارة السوائل:

التقيّؤ

الإسهال

كثرة التبوُّل بسبب مشاكل طبية، مثل داء السُّكَّري

تناول أدوية تزيد من التبوُّل (مثل مدرات البول، والتي تُسمَّى أيضًا حبوب الماء )

التعرُّق المفرط، وخاصةً في أثناء موجات الحرّ الشديدة، أو إذا كان الشخص يعمل أو يمارس الكثير من التمارين في الطقس الحار

عندما يخسر الشخص السوائل، فسوف يقوم عادةً بشرب المزيد منها لتعويضهاولكن قد لا يقوم الشخص أحيانًا بشرب كمية كافية من السوائل.

تتضمن الأسباب الشائعة التي تجعل الشخص غير قادر على شرب كميات كافية من السوائل ما يلي: