الغدة النخامية هي قطعة صغيرة من النسيج بحجم حبة البازلاء في أسفل الدماغ،والغدد هي أعضاء تصنع وتُطلق هرمونات في الدَّم،والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبهُ الخلايا أو النُّسج الأخرى على العمل؛ وتُطلق الغدة النخامية العديد من الهرمونات المختلفة،ويضبط كل هرمون غدَّةً مختلفةً ووظيفة مختلفة للجسم،

تحديد موضع الغُدَّة النخامية

ما هُوَ قصور النُّخامِيَّة؟ وقُصور النخاميَّة hypopituitarism هو عندما لا تصنع الغدَّة النخامية ما يكفي من هرمون أو أكثر من الهرمونات النخامية، وهو حالةٌ غير شائعة؛

وتنطوي الأسباب على أورام في الغدَّة النُّخامِيَّة أو ضعف التروية الدموية إلى الغدَّة النُّخامِيَّة أو أمراض مُعيَّنة.

تبدأ الأَعرَاض ببطءٍ مع مرور الزمن عادةً، وتختلف استنادًا إلى أيَّة هرموناتيكون لدى الشخص كمية غير كافية منها.

يُعالجُ الأطباءُ السبب في قصور الغُدَّة النُّخامِيَّة ويُعطون المريض دواءً لزيادة مستويات الهرمون

ما الذي يسبِّب قصورَ النُّخامِيَّة؟ تنطوي أسباب قصور النُّخامِيَّة على: ورم دماغيّ في الغدَّة النخامية

إصابة في الرأس

أنواع معيَّنة من جراحة الدِّماغ

ضعف في التروية الدموية إلى الغُدَّة النُّخامِيَّة بسبب نزف أو جلطة دموية

بعض أنواع المُعالَجة الطبية للسرطان أو مُعالجة ورم في الدماغ باستخدام الأشعَّة

أحد أمراض المناعة الذاتية في بعض الأحيان تكون هناك مشكلة في هرمون نخاميّ واحد فقط،وفي أحيان أخرى، تكون هناك مشكلة في العديد من الهرمونات أو جميعها.

ما هي أعراضُ قصور النخامية؟ تبدأ الأَعرَاض شيئًا فشيئًا عادةً،وتستنِدُ الأعراض عندَ المريض إلى أية هرمونات لديه نقص فيها، ويمكن أن تنطوي الأَعرَاض على: نقص النمو عند الأطفال

انقطاع الطمث وجفاف المهبل عند النساء

انكماش الخصيتين وخلل وظيفي في الانتصاب عند الرجال

التَّخليط الذهنِي وزيادة الوزن والإمساك

الضعف وانخفاض مستويات سكر الدَّم والشعور بالشدَّة

عدم القدرة على إنتاج حليب الثدي بعد إنجاب طفل

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص قُصور النخامية؟ قد يشتبه الأطباء في قصور النُّخامِيَّة عندما يكون لدى الشخص مشاكل في غدد أخرى، مثل الغدة الدرقية.سوف يجري الطبيب اختبارات، مثل: اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات

التصوير المقطعي المحوسب للدماغ (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ للتحرِّي عن تغيُّرات في الغُدَّة النُّخامِيَّة

في بعض الأحيان، اختبارات للتحقق من التروية الدموية إلى الغُدَّة النُّخامِيَّة