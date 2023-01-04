ما هُوَ ثرُّ اللبن؟
ثّرُّ اللبن هو عندما يصنع الثديان الحليب بينما لا تكُون المرأة مرضعةً،ويُمكن أن يحدُث ثرّ اللبن عند الرِّجالِ والنِّساء معًا،
وهُوَ ينجُم عن ورمٍ في الغدة النخامية،
كما يمكن أن تُسبب بعض المشاكل التي تُسبب ثرّ اللبن العُقمَ أيضًا عند الرجال والنساء معًا.
تنطوي الفحوصات على التصوير المقطعي المحوسب للغدة النخامية (CT) أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي (MRI)، وقياس هرمون البرولاكتين النخامي.
يُعالجُ الأطباءُ ثرّ اللبن بدواءٍ وأحيانًا عن طريق الجراحة.
الغُدَّة النُّخامِيَّة هي قطعة صغيرة من النسيج بحجم حبة البازلاء في أسفل الدماغ تصنع هرمونات،والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبهُ الخلايا أو النُّسج الأخرى على العمل.
ما الذي يُسبِّبُ ثرَّ اللبن؟
البرولاكتين هو هرمون تُطلقه الغدَّة النخامية يجعل الثديين يصنعان الحليب،وتزداد مستويات البرولاكتين عند النساء اللواتي ولدن حديثًا عادةً، وبذلك يتمكنَّ من استخدام الرضاعة الطبيعية مع صغارهنَّ.يؤدي وجود الكثير من البرولاكتين إلى أن يصنع الثديان الحليب حتى عندما لا تكون المرأة حاملًا،ويستطيع البرولاكتين أن يجعل الثديين عند الرجال يُنتجان الحليب أيضًا.
السبب الأكثر شُيُوعًا لثر اللبن عند الرجال والنساء هُو:
ورم في الغُدَّة النُّخامِيَّة يجعلها تصنع الكثير من البرولاكتين،
وتنطويالأسبابُ الأخرى لوجود الكثير من البرولاكتين على:
أدوية مُعيَّنة (بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم وحبوب منع الحمل)
داء الكبد
أنواع مُعيَّنة من السَّرطان
كما يُمكن أن يُؤثِّر وجود الكثير من البرولاكتين في الوظيفة الجنسية والخصوبة عند الرجالِ والنساء أيضًا.
ما هي أعرَاض ثرّ اللبن؟
بالنسبة إلى النساء:
يصنعُ الثديان الحليب بشكلٍ غير متوقَّع
عدم حدوث طمث، أو حدوث الطمث على نحو أقلّ
جفاف المهبل بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين
زيادة في شعر الجسم أحيانًا (الشعرانيَّة hirsutism)
بالنسبة إلى الرجال:
يصنع الثديان حليبَ الثدي
ضعف الدافع الجنسي
بالنسبة إلى النساء والرجال معًا، يمكن أن يضغط ورمٌ كبيرٌ على الأعصاب في الدماغ ويُسبب الصداعَ أو العمى الجزئيّ.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى المرأة ثرّ اللبن؟
يُشخصُ الأطباءُ ثرَّ اللبن عند المرأة لأنَّ ثدييها يصنعان الحليب من دُون سببٍ،ولمعرفة سبب الحالة، سيقومون باختباراتٍ مثل:
اختبار دموي لقياس مستوى البرولاكتين
التصوير المقطعي المحوسب للدماغ أو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي
كيف يُعالِجُ الأطباءُ ثرَّ اللبن؟
يُعالَج الأطبَّاء ثرَّ اللبن عن طريق:
دواء لإيقاف الغُدَّة النُّخامِيَّة عن صنع البرولاكتين
الجراحة لاستئصال ورم، وذلك في حال كان موجودًا أو كان الدواء لا يُفيد
المُعالجة الشعاعيَّة، وذلك إذا كان الدواء والجراحة معًا غير مفيدين
إذا كانت الأَعرَاض خفيفة ولا تُسبب الانزعاج، قد لا يُعالج الأطباء ثر اللبن،وقد تحتاجُ المرأة إلى أخذ هرمون الإِسترُوجين عند انخفاض مستوياته، وسيُخضعها الأطباءُ إلى فحوصات للمتابعة بالتصوير المقطعيّ المُحوسَب أو بالرنين المغناطيسيّ كل عام من أجل التأكُّد من أن ورم النخامية لا يزداد حجمه.