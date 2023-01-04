ما الذي يُسبِّبُ ثرَّ اللبن؟

ما الذي يُسبِّبُ ثرَّ اللبن؟

البرولاكتين هو هرمون تُطلقه الغدَّة النخامية يجعل الثديين يصنعان الحليب،وتزداد مستويات البرولاكتين عند النساء اللواتي ولدن حديثًا عادةً، وبذلك يتمكنَّ من استخدام الرضاعة الطبيعية مع صغارهنَّ.يؤدي وجود الكثير من البرولاكتين إلى أن يصنع الثديان الحليب حتى عندما لا تكون المرأة حاملًا،ويستطيع البرولاكتين أن يجعل الثديين عند الرجال يُنتجان الحليب أيضًا.

السبب الأكثر شُيُوعًا لثر اللبن عند الرجال والنساء هُو:

ورم في الغُدَّة النُّخامِيَّة يجعلها تصنع الكثير من البرولاكتين،

وتنطويالأسبابُ الأخرى لوجود الكثير من البرولاكتين على:

أدوية مُعيَّنة (بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم وحبوب منع الحمل)

(قُصور الغدَّة الدَّرقيَّة hypothyroidism)

داء الكلى المزمن

داء الكبد

أنواع مُعيَّنة من السَّرطان

كما يُمكن أن يُؤثِّر وجود الكثير من البرولاكتين في الوظيفة الجنسية والخصوبة عند الرجالِ والنساء أيضًا.