العَملقة gigantism والعرطَلة acromegaly هُما نموذجان من نموّ غير طبيعيّ بسبب وجود الكثير من هرمون النمو،

وبالنسبة إلى الأطفال، يسبب وجود الكثير من هرمون النمو العَملقة، اي كون الطفل عملاقًا أو ضخمًا،

وبالنسبة إلى البالغين ، يسبب وجود الكثير من هرمون النمو العَرطلة.