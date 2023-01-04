ما هِيَ العَملَقة والعرطَلة؟
العَملقة gigantism والعرطَلة acromegaly هُما نموذجان من نموّ غير طبيعيّ بسبب وجود الكثير من هرمون النمو،
وبالنسبة إلى الأطفال، يسبب وجود الكثير من هرمون النمو العَملقة، اي كون الطفل عملاقًا أو ضخمًا،
وبالنسبة إلى البالغين ، يسبب وجود الكثير من هرمون النمو العَرطلة.
بالنسبة إلى العَملقة، ينمو الأطفال ويُصبِحون طويلين جدًا،
وبالنسبة إلى العَرطلة، لا يُصبح البالغون أطولَ (لأن صفائح النمو في عظامهم تكون مغلقة) ولكن لديهم تشوُّه في العظام والجمجمة.
تنطوي الأعراض الأخرى على ضعفٍ ومشاكل في الرؤية ومشاكل في القلب يُمكن أن تُؤدِّي إلى فشل القلب،
ويُعالِجُ الأطباءُ العملَقة والعرطلة عن طريق الجراحة والأدوية لتخفيض مستويات هرمون النموّ.
ما الذي يُسبب العملقةَ والعرطلةَ؟
تنجُم العَملقة والعرطلة بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عن:
ورم غير سرطاني (حميد) على الغُدَّة النُّخامِيَّة يُنتج كمية فائضة من هرمون النمو،
والغدة النخامية هي قطعة صغيرة من النسيج بحجم حبة البازلاء في أسفل الدماغ،والغدد هي أعضاء تصنع وتُطلق هرمونات في الدَّم،والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبهُ الخلايا أو النُّسج الأخرى على العمل.تصنعُ الغدة النخامية العديد من الأنواع المختلفة للهرمونات، بما فيها هرمون النمو،
وتُؤدِّي الكمية الفائضة من هرمون النموّ في الدَّم إلى أن يزداد حجم العظام والعضلات والأعضاء.
تحديد موضع الغُدَّة النخامية
ما هي أعرَاض العَملَقة؟
العَملقة هِيَ مرضٌ يُصيبُ الأطفالَ،وتنطوي الأعراضُ على:
فرط في نمو عظام طويلة، وبذلك تكون الأطراف طويلةً جدًا
قامة طويلة جدًا
بدء البلوغ في وقت متأخر عن المعتاد
في بعض الأحيان، مشاكل في نماء الأعضاء التناسلية
BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ما هي أعرَاض العرطَلة؟
العرطَلة هِيَ مرضٌ يبدأ بين عمر 30 و50 عامًا عادةً.وعلى النقيض من عِظام الأطفال، لا تستطيع عظام البالغين النمو بشكلٍ طولي.وبدلاً من ذلك، يتغيَّرُ شكل عظامهم وتتشوَّه.تنطوي الأَعرَاض على:
تغليظ coarsening، أي تبدو قسمات الوجه غليظةً
تورم اليدين والقدمين
الحاجة إلى استخدام خواتم وقفازات وقبعات وأحذية من الحجم الكبير
قفص صدري ثخين وعلى شكل البرميل
ألم في المفاصل
ضعف في الذراعين والساقين أحيانًا
بالنسبة إلى النساء، عدم انتظام الطمث
بالنسبة إلى الرجال، خلل وظيفي في الانتصاب
© Springer Science+Business Media
ما هي المشاكل التي تُسببها العَملقة والعَرطلة؟
إذا لم تجرِ مُعالجة العملقة والعرطلة، يُمكن أن تُسببا:
تضخم القلب وفشل القلب
زيادة في فرصة الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس في أثناء النوم sleep apnea
يكون متوسط العمر المتوقع أقصَر عند من لديهم عملقة وعرطلة غير مُعالَجتين.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عملقة أو عرطلة؟
من السهل معرفة متى ينمو الأطفال بشكلٍ مفرطٍ عادةً،ولكن عند البالغين، قد تحتاج ملاحظة النمو غير الطبيعي للعظام بالنسبة إلى العرطلة وقتًا طويلًا وذلك لأنّ هذا النمو يحدث شيئًا فشيئًا؛
وإذا اشتبه الأطباء في العملقة أو العرطَلة، سيقومون بالأمور الآتية:
في بعض الأحيان، يتفحصون صورًا فوتوغرافية أُخِذت للشخص مع مرور الزمن، حيث يُمكنها أن تُبين التغيُّرات البدنية الشائعة في العرطلة
يُجرون اختبارات دموية لقياس مستويات هرمون النموّ
يستخدمون الأشعة السينية لتصوير اليدين للتحري عن عظام ثخينة أو نسيج متورم
يستخدمون التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ للتحري عن ورم في الغُدَّة النُّخامِيَّة
كيف يُعالج الأطباء العملقةَ والعرطلةَ؟
يُعالِجُ الأطباءُ العملقةَ والعرطلةَ باستخدام توليفةٍ من:
الجراحة لاستئصال ورم في الغُدَّة النُّخامِيَّة
المُعالجة الشعاعيَّة
دواء يُوقِفُ الجسمَ عن إنتاج هرمون النمو
بعد الجراحة أو العلاج الشعاعي لعلاج ورم الغدة النخامية، سيحتاج الشخص إلى أخذ مُكمِّلات الهرمون للتعويض عن الهرمونات التي تنتجها هذه الغدَّة.