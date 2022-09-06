تصنعُ الغدد هرمونات وتُطلقها،

والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبه الخلايا أو النسج الأخرى على العمل؛ ونظرًا إلى أن الهرمونات موجودة في الجسم، فهي تنتقل في جميع أنحائه،ويُمكنها أن تُؤثر في العديد من الأعضاء في نفس الوقت.

يحتوي الجسمُ على غدَّتين كُظريتين، واحدة فوق كل كلية.وتُطلقالغدتان الكظريتان العديد من الهرمونات المُختلفة التي تُساعد على ضبط ضغط الدَّم وسُرعة القلب وتوازن الماء والملح والاستجابة للشدَّة، وبعض السِّمات الجنسية من النمط الذكوري.

ما هِيَ مُتلازمة كوشينغ؟ بالنسبة إلى مُتلازمة كوشينغ، يكون لدى المريض الكثير من هرمون الغُدَّة الكظرية الذي يُسمَّى الكورتيزول cortisol، تنجم مُتلازمة كوشينغ عن صُنع الكثير من الكورتيزول من قِبَل الغدتين الكظريتين عادةً.

غالبًا ما يكُون لدى مرضى مُتلازمة كوشينغ وجهٌ دائري جدًا، وتساقط للشعر واكتئاب وجلد رقيق يتكدَّم بسهولةٍ.

تستنِدُ مُعالَجَة مُتلازمة كوشينغ إلى ما الذي يُسبِّبُها، وقد يحتاجُ المريض إلى جراحةٍ أو أشعَّة.

ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمةَ كوشينغ؟ تنجم مُتلازمة كوشينغ عادةً عن: صُنع الكثير من الكورتيزول من قِبل الغدتين الكظريتين

أخذ ستيرويد قشريّ، مثل بريدنيزون prednisone، لمدة زمنية طويلة قد تُنتج الغدتان الكظريتان الكثير من الكورتيزول إذا كان لدى المريض: ورم في الغدتين الكظريتين يُطلِقُ الكورتيزول

سرطان في مكان آخر من الجسم (مثل سرطان الرئة) يُطلقُ هرمونًا يُحرِّض الغدتين على صُنع الكورتيزول

ما هُوَ داء كوشينغ؟ يختلف داء كوشينغ عن مُتلازمة كوشينغ بعض الشيء،وبالنسبة إلى داء كوشينغ، تُنبِّهُ غدَّةٌ نخامية مُفرِطَة النشاط الغدتين الكظريتين على صنع الكثير من الهرمونات؛ ويحدث داء كوشينغ عندما يكون هناك ورم في الغُدَّة النُّخامِيَّة عادةً،ويستأصِلُ الأطباءُ الورم بالجراحة أو يُخربونه عن طريق الأشعَّة.

ما هِيَ أعرَاض مُتلازِمَة كوشينغ؟ تنطوي الأَعرَاض على: كميات كبيرة من دهون البطن ودُهون في أعلى الظهر (تُسمَّى سنام الجاموس buffalo hump)

وجه دائريّ متورِّم

جلد رقيق يتكدَّم بسهولة ويشفى ببطء

أتلام أو شرائط streaks أرجوانية تبدُو مثل علامات التمطط على الصدرِ والبطن

سُهولة التعب

زيادة شعر الوجه والجسم في بعض الأحيان

عند الإناث، تساقُط الشعر أحيانًا يكون نموًّ مرضى مُتلازمة كوشينغ من الأطفال بطيئًا ويبقون قصار القامة. مع مرور الزمن، إذا لم تجرِ مُعالَجة مُتلازمة كوشينغ، قد يحدث للمريض: هشاشة أو تخلخُل osteoporosis

ارتفاع ضغط الدم

زيادة في فرصة الإصابة بعدوى

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص متلازمة كوشينغ؟ سيُجري الأطباءُ: اختبارات البول والدم لقياس مستويات الكورتيزول في أوقات مختلفة من اليوم، وأحيَانًا قبل وبعد أخذ دواء خاصّ

اختبارات الدَّم لقياس مستويات هرمونات الغدة النخاميَّة

التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتَّحرِّي عن أورام في الجسم أحيانًا