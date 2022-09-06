تصنعُ الغدد هرمونات وتُطلقها،

والهرمونات هي مواد كيميائية تُنبه الخلايا أو النسج الأخرى على العمل؛ ونظرًا إلى أن الهرمونات موجودة في الجسم، فهي تنتقل في جميع أنحائه،ويُمكنها أن تُؤثر في العديد من الأعضاء في نفس الوقت.

يحتوي الجسمُ على غدَّتين كُظريتين، واحدة فوق كل كلية.تُطلق الغدتان الكظريتان العديد من الهرمونات المُختلفة التي تُساعد على ضبط ضغط الدَّم وسُرعة القلب وتوازن الماء والملح والاستجابة للشدَّة، وبعض السِّمات الجنسية من النمط الذكوري.

ما هِيَ الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة؟ الكتلة الكظرية هِيَ نمو على الغدة الكظرية،كتل الغدة الكظرية غير الوظيفية هي كتل لا تفرز هرمونات الغدة الكظرية.

ما الذي يُسبب الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة؟ تنطوي أسباب الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة على: زوائد غير سرطانية

سرطان

كيسات (أكياس مملوءة بسائل)

نزف داخل الغدَّة الكظرية

حالات عدوى تنتشر إلى الغُدَّة الكظرية

ما هي أعرَاض الكتل الكظريَّة غير الوظيفيَّة؟ لن تظهر أيَّة أعراض عند المريض عادةً،ولكن إذا كانت الكتلة ناجمةً عن نزف، قد يحدُث: ألم بطني

شُعور بالضعف أو الدوخة

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص كُتل كظرية غير وظيفيَّة؟ يكتشف الأطباء كتلة في الغدة الكظرية عندما يتفحصون نتائج التصوير المقطعي المُحوسَب أو الرنين المغناطيسي اللذين خضع المريض إليهما لمُشكلةٍ مختلفة،ولمعرفة ما إذا كانت الكتلة الكظرية تصنع هرمونات الكظر، سيُجرون: اختبارات دموية