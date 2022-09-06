ما هُوَ الترجيل؟
الترجيل: هو الحالة التي تظهر فيها سمات ذكورية بالغة عند الإناث أو الأطفال.يمكن لهذه السمات أن تشتمل على شعر الوجه الزائد، والصلع، وحب الشباب، والصوت الأجشّ.
وينجُم الترجيلعن ارتفاع مستويات الهرمونات الذكريَّة.
تُسببُ غدتان كظريتان كبيرتان بشكل غير طبيعي أو ورم فيهما الترجيل عادةً.
ويُعالجُ الأطباءُ الترجيلَ باستخدام الجراحة لاستئصال أيِّ ورم، ودواء لخفض مستويات الهرمونات
ما الذي يُسبِّب الترجيلَ؟
يكون لدى الإناث كميات صغيرة من الهرمونات الذكرية عادةً.ويجري صنع هذه الهرمونات الذكورية في الغدتين الكظريتين،وتتموضع الغدتان الكظريتان فوق كل كُلية.
تنطوي مشاكل الغدة الكظرية التي يُمكن أن تُسبب الترجيل على:
غدتين كظريتين كبيرتين بشكلٍ غير طبيعي
ورم سرطاني أو غير سرطاني في الغدتين الكظريتين
سرطان في المبيضين
مشكلة خلقية في الغدتين الكُظريتين
كما يمكن أن يحدث الترجيل أيضًا عندما تأخذ الإناث ستيرويدات لبناء العضلات.
ما هي أعراضُ الترجيل؟
تحدث تغيُّرات جسدية عند الأشخاص الذين لديهم ترجيل، وتنطوي على:
شعر زائد على الوجه والجسم
صَلَع
حب الشباب (العدّ)
صوت أجشّ
المزيد من العضلات
زيادة الرغبة الجنسية
بالنسبة إلى الإناث، تنطوي التغيُّرات الجسديَّة على:
انكماش الرحم
تضخُّم البظر
صِغر حجم الثديين
انقطاع الطمث
بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم ترجيل، قد يحدث النمو بشكل أسرع وينتهي بشكل عاجل أكثر من الطبيعيقد يؤدي الترجيل قبل البلوغ إلى قصر قامة الشخص كبالغٍ،وقد يكون لدى الأطفال الإناث أعضاء تناسلية متضخمة.وقد ينضج الذكور الصغار جنسياً في وقت مبكر جداً.
كيف يستطيعُ الأطباء تشخيص الترجيل؟
سيُجري الأطباءُ:
اختبارات دموية
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الترجيلَ؟
سيستخدمُ الأطباءُ:
الجراحة لاستئصال أيَّة أورام،
وإذا كان هناك مُجرَّد فرط نشاط في الغدتين الكظريتين، يُؤدِّي أخذ ستيرويدات قشرية إلى التقليل من كمية الهرمونات الذكورية التي تصنعها الغدتان.