ما الذي يُسبِّب الترجيلَ؟

ما الذي يُسبِّب الترجيلَ؟

يكون لدى الإناث كميات صغيرة من الهرمونات الذكرية عادةً.ويجري صنع هذه الهرمونات الذكورية في الغدتين الكظريتين،وتتموضع الغدتان الكظريتان فوق كل كُلية.

تنطوي مشاكل الغدة الكظرية التي يُمكن أن تُسبب الترجيل على:

غدتين كظريتين كبيرتين بشكلٍ غير طبيعي

ورم سرطاني أو غير سرطاني في الغدتين الكظريتين

سرطان في المبيضين

مشكلة خلقية في الغدتين الكُظريتين

كما يمكن أن يحدث الترجيل أيضًا عندما تأخذ الإناث ستيرويدات لبناء العضلات.