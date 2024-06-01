ما هِيَ الغُدَّة الدرقية؟
الغُدَّة الدرقية هي غدة أسفل تفاحة آدم في مقدمة العُنق،وتصنعُ الغُدد هرمونات وتُطلقها،وتُنبِّهُ الهرمونات الخلايا والنُّسج الأخرى على العمل.تصنع الغُدَّة الدرقية هرمونات الدرقيَّة.
تحديد موقع الغُدَّة الدرقية
ما هِيَ هرمونات الغُدَّة الدرقية؟
تضبط هرمونات الدرقية سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:
سرعة حرق السعرات الحرارية
سرعة نبضات القلب
درجة حرارة الجسم
هناك نوعان من هرمونات الدرقية:
T3
وT4.
تحتاجُ الغدذَة الدرقيَّة إلى اليُود من اجل صنع هرمونات الدرقية،ويحتاجُ الشخص إلى مُجرَّد كمية صغيرةٍ جدًا من اليود،ولكن إذا لم تحصل الغُدَّة الدرقية على اليود، لن تصنعَ ما يكفي من هرمونات الدرقية (وهي حالة تسمى قصور الدرقية hypothyroidism).
ما الذي يضبطُ هُرمونات الدرقية؟
تصنعُ الغدة النخامية pituitary gland في الدماغ هرمونًا يسمى الهُرمونُ المُنَبِّهُ للدَّرَقِيَّة TSH،
ويُنبهُ هرمون TSH الغُدَّة الدرقية على أن تصنع هرمونات الدرقية.
إذا اكتشفت الغُدَّة النُّخامِيَّة وجود القليل جدًّا من هرمون الدرقية في الدم، تُطلقُ المزيد من هرمون TSH لتحفيز الغُدَّة الدرقية على إنتاج المزيد من هرمونات الدرقية.إذا كان هناك الكثير جدًا من هرمون الدرقية في الدم، تُطلقُ الغدة النخامية كمية أقل من هرمون TSH،ومن ثمَّ تصنع الغدة الدرقيَّة كمية أقلّ من هرمون الدرقية.
كيف يختبِرُ الأطباءُ الغُدَّة الدرقية؟
تنطوي الاختبارات الرئيسية للغدة الدرقية على:
اختبارات دمويَّة
فحوصات تصويرية
تقيسُ الاختبارات الدموية للدرقية مُستويات:
هرمونات الدرقية
الهُرمونُ المُنَبِّهُ للدَّرَقِيَّة
يعني ارتفاع مستوى الهُرمون المُنَبِّهُ للدَّرَقِيَّة عدم وجود ما يكفي من هرمونات الدرقية عادةً،ويعني المستوى المنخفض جدًّا من الهُرمون المُنَبِّه للدَّرَقِيَّة أنَّ الشخص لديه الكثير جدًا من هرمونات الدرقية عادةً.
تنطوي الفُحوصاتُ التصويريَّة على:
التصوير بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كانت الغُدَّة الدرقية متضخمة
التفريسات النَّووية
وبالنسبة إلى التفريسة النووية، يُعطي الأطباءُ المريضَ كمية صغيرة جدًا من اليود المُشعّ،ونظرًا إلى أنَّ الغُدَّة الدرقية تحتاج إلى اليود، تقوم بجمع اليود المشع،ويتحرى الأطباءُ عن اليود المشع بواسطة كاميرة خاصة.إذا لم تكُن الغُدَّة الدرقية تعمل، لن تأخذ اليود بشكلٍ طبيعيّ،وتستطيع الكاميرة أن تتحرى أيضًا عن أية زوائد صغيرة (عقيدات) على الغدة الدرقية،ولا يُستخدم في التفريسة كميةً كافيةً من الإشعاع للتسبب بضررٍ للمريض.