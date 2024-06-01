تضبط هرمونات الدرقية سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:

سرعة حرق السعرات الحرارية

سرعة نبضات القلب

درجة حرارة الجسم

هناك نوعان من هرمونات الدرقية:

T3

وT4.

تحتاجُ الغدذَة الدرقيَّة إلى اليُود من اجل صنع هرمونات الدرقية،ويحتاجُ الشخص إلى مُجرَّد كمية صغيرةٍ جدًا من اليود،ولكن إذا لم تحصل الغُدَّة الدرقية على اليود، لن تصنعَ ما يكفي من هرمونات الدرقية (وهي حالة تسمى قصور الدرقية hypothyroidism).