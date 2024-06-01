الدرقية هي غدَّة تحت تفاحة آدم في العُنق،

وهِيَ تُطلق هرمونات الدرقية،تضبط الهرمونات سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:

سرعة حرق السعرات الحرارية

سرعة نبضات القلب

درجة حرارة الجسم

تحتاجُ الغدَّة الدرقية إلى اليُود حتَّى تصنع هرمونات الدرقية،ويحتاج الجسم إلى كمية صغيرة جدًا فقط من اليود،ولكن إذا لم تحصل الدرقية على اليود، لن تصنع ما يكفي من هرمونات الدرقية.

تحديد موقع الغُدَّة الدرقية

ما هُوَ قُصور الدرقية؟ يحدث قصور الدرقية عندما لا تصنع الغُدَّة الدرقية ما يكفي من هرمونات الدرقية، وهُوَ حالة شائعة، خُصوصًا عند النساء المتقدمات في السن،

وهناك مرض يُسمَّى التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو Hashimoto thyroiditis هو السبب الأكثر شُيُوعًا.

قد يشعُر المريض بالتعب والتلكُّؤ والبرد

ويحدث قصور الدرقية ببطءٍ عادةً

يُمكن تأكيد التشخيص عن طريق الاختبارات الدموية

وقد يحتاج المريض إلى أخذ أقراص هرمون الدرقية لبقية حياته.

ما الذي يُسبب قصور الدرقية؟ تنطوي أسباب قصور الدرقية على: التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو

جراحة أو معالجة شعاعية لاستئصال أو إيقاف الدرقية

نقص اليود

مشاكل في الغدة النخامية بالنسبة إلى التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو، يُهاجِمُ الجهاز المناعي في الجسم الغُدَّة الدرقية عن طريق الخطأ،وهو أحد أمراض المناعة الذاتية. نقص اليُود نادرٌ في البلدان الحديثة،وتُضيفُ معظم البلدان القليل من اليود في الملح حتى يحصل الجميع على ما يكفي منه،كما يُوجد اليود في المأكولات البحرية أيضًا،ويواجه الأشخاص في بعض البلدان الفقيرة البعيدة عن البحر خطر عدم الحصول على ما يكفي من اليود. تصنع الغدة النخامية في الدماغ هرمُونًا يُسمَّى الهرمون المنبِّه للدرقية TSH، وهو يُنبِّهُ الغُدَّة الدرقية أن تصنع هرمونات الدرقية،وإذا كان لدى الشخص مشكلة في الغُدَّة النُّخامِيَّة، قد لا تصنع هذه الغدة الهرمونَ وسيُصاب بقصور الدرقية. من يُمكن أن يُصاب بقصور الدرقية؟ يمكن لأي شخص تقريبًا أن يُصاب بقصور الدرقية، ولكن الحالة أكثر شُيُوعًا عند كبار السن.وفي بعض الأحيان، يمكن أن يحدث قصور الدرقية عند: حديثي الولادة

النساء في أثناء الحمل أو من بعده مباشرةً

مرضى يُعانون من أمراض أخرى للمناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي

ما هي أعراضُ قصور الدرقية؟ يتسبب عدم إنتاج كمية كافية من هرمونات الدرقية في إبطاء وظائف الجسم، مما يُمكن أن يُؤثر في كيف يبدو المريض وصحته أو كيف يشعر، وقد تنطوي الأَعرَاض التي تؤثر في الطريقة التي يبدو فيها الشخص على: انتفاخ العينين والوجه وتدلي الأجفان

شعر رقيق وخشن وجاف

جلد خشن وجاف ومتوسِّف وثخين

صوت أجش وبطء في الكلام قد تنطوي الأَعرَاض التي تؤثِّر في الطريقة التي يشعر فيها المريض على: إمسَاك

سهولة الشعور بالبرد

وخز أو وجع في اليدين

بطء في ضربات القلب

تخليط ذهني ونسيان واكتئاب في حال عدم علاج قصور الغُدَّة الدرقية، فقد يسبب في نهاية المطاف فقر الدم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، وفشل القلب. فشل القلب

غيبوبة

وفاة بالنسبة إلى كبار السن، قد يجري الخلط بين التخليط الذهني والنسيان وداء ألزهايمر أو بعض الأنواع الأخرى من الخرف.

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص قصور الدرقية؟ سيُجري الأطباءُ: اختبارات وظيفة الغُدَّة الدرقية

في بعض الأحيان الاختبارات الرئيسية للغدة الدرقية