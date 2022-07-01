فرط الدرقية هُوَ الحالة التي تكون فيها الغُدَّة الدرقية نشيطةً جدًا وتصنع الهرمون الدرقي بمقادير أعلى ممَّا يحتاجه الجسم.

تنطوي الأَعرَاض على سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدَّم ونَقص الوَزن،

ويُمكن تأكيد تشخيص فرط الدرقية عن طريق اختباراتٍ دمويَّة،

ويُمكن أن تُفيد الأدوية مع فرط الدرقية عادةً،

ويحدث فرط الدرقية عندَ نَحو 1 من كل 100 شخص

عاصفة الدرقية هِيَ فرط الدرقية الشديد جدًا والذي يحدث عندما تُطلق الغدة الدرقية فجأةً كميات خطيرة من هرموناتها،وتنجُم عاصفة الدرقية عن عدوى عادةً، أو نوبة قلبية أو سكتة أو جراحة أو شدَّة كبيرة،وهِيَ حالة طبية طارئة يُمكن أن تكون قاتلة إذا لم تجر مُعالجتها بسرعة.