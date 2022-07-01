الدرقية هي غدَّة تحت تفاحة آدم في مُقدِّمة العنق،
تحرر الغدة الدرقية الهرمونات الدرقية.تضبط الهرمونات سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:
سرعة حرق السعرات الحرارية
سرعة نبضات القلب
درجة حرارة الجسم
تحديد موقع الغُدَّة الدرقية
ما هُوَ فرط الدرقيَّة؟
فرط الدرقية هُوَ الحالة التي تكون فيها الغُدَّة الدرقية نشيطةً جدًا وتصنع الهرمون الدرقي بمقادير أعلى ممَّا يحتاجه الجسم.
تنطوي الأَعرَاض على سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدَّم ونَقص الوَزن،
ويُمكن تأكيد تشخيص فرط الدرقية عن طريق اختباراتٍ دمويَّة،
ويُمكن أن تُفيد الأدوية مع فرط الدرقية عادةً،
ويحدث فرط الدرقية عندَ نَحو 1 من كل 100 شخص
عاصفة الدرقية هِيَ فرط الدرقية الشديد جدًا والذي يحدث عندما تُطلق الغدة الدرقية فجأةً كميات خطيرة من هرموناتها،وتنجُم عاصفة الدرقية عن عدوى عادةً، أو نوبة قلبية أو سكتة أو جراحة أو شدَّة كبيرة،وهِيَ حالة طبية طارئة يُمكن أن تكون قاتلة إذا لم تجر مُعالجتها بسرعة.
ما الذي يُسبب فرطَ الدرقية؟
تنطوي الأسباب الأكثر شُيوعًا على:
داء غريفيز Graves disease
التِهاب الدرقية thyroiditis.
زوائد (عُقيدات) في الغُدَّة الدرقية
أدوية مُعيَّنة
بالنسبة إلى داء غريفز، يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الغُدَّة الدرقية عن طريق الخطأ (أحد أمراض المناعة الذاتية).تؤدي معظم أمراض المناعة الذاتية إلى توقف الأشياء عن العمل.ولكن في داء غريفز، يجعل هجوم الجهاز المناعي الغُدَّة الدرقية تعمل بجهد أكبر وتصنع المزيد من هرمونات الدرقيَّة.
ينجُم التهاب الدرقية عن حالات عدوى فيروسية معينة وأمراض أخرى تجعل الغُدَّة الدرقية ملتهبةً،ويُمكن أن تُطلق الخلايا المتضررة في الدرقية الملتهبة كمية إضافية من هرمونات الدرقية.
العقيدات الدرقية هي زوائد صغيرة تنجُم عن مرضٍ وراثيٍّ غالبًا،وتُطلق بعض العقيدات هرمونات الدرقية.سرطانات الدرقية هي زوائد صغيرة أيضًا، ولكن من النادر أن تُنتج هرمونات الدرقية.
ما هي أعراضُ فرط الدَّرقيَّة؟
تنطوي أعراض فرط الدرقية على تسريع وظائف الجسم عادةً،ولذلك قد يكون لدى المريض:
ارتفاع في ضغط الدم
سرعة في ضربات القلب الخفقان (إحساس بضربات غير مألوفة للقلب)
الكثير من التعرق وشعور بسخونة شديدة طوال الوقت
ارتعاش في اليدين
عصبية وقلق وصعوبة في النوم
نقص في الوَزن
تبرُّز متكرر وأحيانًا مع إسهال
بالنسبة إلى النساء، اضطراب في الطمث أو عدم حدوث طمث
تجعل بعض الأمراض التي تُسبِّبُ فرط الدرقية الغدةَ الدرقية متورمةً أو مؤلمةً.
قد يكون لدى كبار السن من أشخاص فرط الدرقية أعراض أقل وُضوحًا،وقد تنطوي الأعراض لديهم على:
ضعف
تَخليط ذهنيّ
نقص الوَزن
اكتئاب
يُمكن أن يتعرض مرضى داء غريفيز إلى مشاكل في العينين، مثل:
عيون بارزة
عُيون حمراء
عيون جافَّة
تغيُّم في الرؤية أو رؤية مُزدَوجة في بعض الأحيان
العاصِفة الدرقية
تكُون أعراض العاصفة الدرقية مشابهةً لأعراض فرط الدرقية الاعتيادي، ولكنها أكثر شدة وتنطوي على:
حُمَّى شديدة
ضعف شديد
تململ وتخليط ذهني
إغماء
صدمة (انخفاض مُفاجئ في ضغط الدَّم)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص فرط الدرقية؟
سيُجري الأطباءُ:
اختبارات وظائف الدرقية، بما فيها اختبارات دمويَّة وفُحوصات تصويرية للغدة الدرقية
كيف يُعالِجُ الأطباءُ فرطَ الدرقية؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى السبب في فرط الدرقية،
وسوف يُعالِجُ الأطباءُ المريضَ عن طريق:
أدوية، مثل حاصِرات بيتَّا من أجل ضبط الأعراض
أدوية للحيلولة دُون أن تصنع الغدَّة الدرقية هرمونات الدرقية
في بعض الأحيان، يحتاج الأطباء إلى إيقاف الغدَّة الدرقية عن صنع المزيد من أيَّة هرمونات بشكلٍ دائمٍ،وقد يقومون بهذا عن طريق:
جراحةٍ لاستئصال جزء من الدرقية أو كلها
إعطاء المريض جرعات عالية من اليود المشعّ الذي سيُخرِّب الغُدَّة الدرقية
بعد أن يخضع المريض إلى جراحة أو مُعالجَات باليُود المشع، سيحتاج إلى أخذ أقراص هرمون الدرقية لأنَّ جسمه لن يُصبح قادرًا على صنع هذه الهرمونات.