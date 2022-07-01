ما هي أعرَاض سرطان الدرقية؟

ما هي أعرَاض سرطان الدرقية؟

تكُون كتلة مؤلمة في العُنقِ العرضَ الأوَّل لسرطان الدرقية عادةً،

وفي بعض الأحيان قد يضغط سرطان بحجمٍ أكبر على العُنق، مما يتسبب في:

شعور بالامتلاء في العنق

بحَّة في الصوت

سعال

صعوبة في التنفُّس

لا تصنع سرطانات الدرقية هرمونات الدرقية عادةً، لذلك من غير المُحتَمل أن تظهر عند المريض أعراض فرط الدرقية (الكثير جدًا من هرمون الدرقية).