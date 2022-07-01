الغدة الدرقية هي غدَّة تحت تفاحة آدم في العُنق،
وهِيَ تُطلق هرمونات الدرقيَّة،تضبط الهرمونات سرعة الوظائف الكيميائية في الجسم (معدَّل الاستقلاب).تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى هرمونات الغدة الدرقية.من بين العديد من الأشياء الأخرى، تساعد هرمونات الدرقية على ضبط:
سرعة حرق السعرات الحرارية
سرعة نبضات القلب
درجة حرارة الجسم
تحديد موقع الغُدَّة الدرقية
ما هو سرطان الدَّرقية؟
سرطان الدرقية هو سرطان يُصيب الغدَّة الدرقية،
والعرض الأول لسرطان الدرقية هُوَ كتلة مؤلمة في العنق عادةً.
هناك 4 أنواع رئيسيَّة لسرطان الدَّرقية،
وهُوَ أكثر شُيُوعًا عند النساء والأشخاص الذين خضعوا في طفولتهم إلى مُعالجةٍ شعاعية،
ويُعالجُ الأطباءُ أنواع مختلفة من سرطان الدرقية بطرائق مختلفة،
ويكون النوع الأكثر شيوعًا من هذا السرطان قابلًا للشفاء غالبًا.
ما هي أنواع سرطان الدرقية؟
هناك 4 أنواع لسرطان الدرقية:
الحُليمي papillary (الأكثر شُيُوعًا والشفاء منه سهل)
الجريبي follicular
اللبِّي medullary
الكشمي anaplastic (أندَر الأنواع وأكثرها فتكًا)
ما الذي يُسبب سرطان الدرقيَّة؟
لا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبب سرطان الدرقية،وهو أكثر شُيُوعًا عند النساء والأشخاص الذين خضعوا إلى معالجة شعاعية في الرأس أو العنق أو الصدر في طفولتهم.تسري بعض الأنواع الأقل شُيوعًا من سرطان الدرقية بين العائلات.
ما هي أعرَاض سرطان الدرقية؟
تكُون كتلة مؤلمة في العُنقِ العرضَ الأوَّل لسرطان الدرقية عادةً،
وفي بعض الأحيان قد يضغط سرطان بحجمٍ أكبر على العُنق، مما يتسبب في:
شعور بالامتلاء في العنق
بحَّة في الصوت
سعال
صعوبة في التنفُّس
لا تصنع سرطانات الدرقية هرمونات الدرقية عادةً، لذلك من غير المُحتَمل أن تظهر عند المريض أعراض فرط الدرقية (الكثير جدًا من هرمون الدرقية).
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص سرطان الدرقية؟
بعد أن يكتشف الأطباءُ كتلةً في عنق المريض، قد يُجرون:
اختبارات الدَّم لقياس وظيفة الدرقية
التصوير بالأمواج فوق الصوتية
خزعة (عيِّنة من الكتلة تُؤخذُ بإبرةٍ صغيرةٍ ويجري تفحصها تحت المجهر)
كيف يعالج الأطباءُ سرطان الدرقية؟
تستنِدُ المُعالجة إلى نوعِ السرطان وما إذا انتشرَ، ولكن يستخدم الأطباءُ غالبًا:
الجراحة لإزالة جزء من الغدة الدرقية أو كلها،
وبعد الجراحة، قد يُعطى المريض اليود المُشعّ أو معالجة شُعاعية للتخلص من أي سرطان باق؛
وبعدَ المُعالَجة، ستضعف وظيفة الدرقية أو تتوقف عن العمل، وذلك سينبغي على المريض أن يأخذ:
أقراص هرمون الدَّرقيَّة