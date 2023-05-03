ما هُوَ دُوَار الحَركة؟
دوارُ الحركة هو شُعورٌ بدوخَة أو غثيان في المعدة بسبب الحركة أو مشاهدة شيء ما يتحرَّك،
وهو مشكلةٌ شائعة؛
حيث يشعر المريضُ بالغثيان والدوخة، وقد يتقيَّأ؛
لكنَّه يبدأ بالشعور بالتحسُّن ببطء بعدَ توقُّف الحركة
ويُمكن أن يُعطي الأطبَّاءُ المريضَ دواءً لمُعالَجة دوار الحركة الشديد.
ما الذي يُسببُ دوارُ الحركة؟
يُصاب كل شخص تقريبًا يُسافر على متن قاربٍ في مياهٍ مضطربة بدوار الحركة،ويُسمَّى دوارُ الحركة على متن القوارب دُوار البَحر sea sickness.يحدث دوار الحركة عند بعض الأشخاص الذين يُسافرون في السيَّارة أو الطائرة،ويكون دوارُ الحركة أكثر ميلًا للحدوث عندما تلتف السيارة وتنعطف كثيرًا؛فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى الأشخاصِ الذين لا يحدث لديهم دوار الحركة في طائرة نقل الركاب، قد يُصابون به عند ركوبهم طائرة بَهلونيَّة.
كما يمكن أن يحدث دوار الحركة في أثناء عدم الحركة أيضًا؛فعلى سبيل المثال، قد يحدث دوارُ الحركة عند ممارسة لعبة فيديو أو مشاهدة مشهد حركي في فيلم ثلاثي الأبعاد.
ما هِيَ أَعرَاضُ دوار الحركة؟
العرض الرئيسيّ لدوار الحركة هُوَ:
شعور الشخص كما لو أنَّه يرغب في التقيُّؤ (غثيان)
ويمكن أن يكونَ الغثيان سيئًا جدًا،ويكون معظمُ الأشخاص في حالةٍ مزرية.ويحدث التقيُّؤ غالبًا،وحتَّى إذا تقيَّأ الشخص، لا يزول الغثيان.
تنطوي الأعراض الأخرى التي قد تظهر على الآتي:
دوخة
تعرُّق بارد
بُصاق أو لُعاب فائض في الفمِ
بعدَ أن يبدأ دوار الحركة، فلن يتحسن حتى يتوقف الشخص عن الحركة عادةً.ولكن، يشعر معظمُ الأشخاص الذين يسافرون على متن قاربٍ في رحلةٍ طويلةٍ بالتحسُّن خلال بضعة أيَّام من انطلاق الرحلة عندما يعتادوا على الوجود على متن القارب، ولكنَّ بعض الأشخاص يشعرون بدوار البحر لعدة أيام.بعد أن يعمل الأشخاصُ على متن القوارب أو الطائرات لبعض الوقت، من النادر أن يحدث لهم دوار الحركة.
كيف يعمل الأطباءُ على الوقايَة من دُوارِ الحركة ومُعالجته؟
يُوصِي الأطباءُ بالأشياء نفسها للوقاية من دوار الحركة ومعالجته،ومن الأسهل الوقاية من دوار الحركة بالمقارنةِ مع معالجته بعدَ أن يبدأ.
وللمساعدة على الوقاية من دوار الحركة الخفيف ومعالجته:
ينبغي على الشخص أن يُبقي نظره نحو الأمام وأن يُثبِّت عينيه على شيءٍ ما في البُعد
الحفاظ على ثبات الرأس والجسد قدر الإمكان
الجلوس في مكان تكون الحركة فيه بأدنى درجاتها، مثل المقعد الأمامي للسيَّارة، أو في منتصف السفينة على مقربة من مستوى المياه، أو في المقعد فوق جناحي الطائرة
تناوُل وجبات صغيرة قليلة الدهون وخفيفةً
استنشاق بعضَ الهواء النقي
تجنُّب القراءة في أثناء السفر
تجنُّب التدخين أو شرب الكحول قبلَ السفر
إذا كان دوار الحركة شديدًا، قد يطلب الطبيب من الشخصَ أن يأخذ دواءً قبل السفر.يستخدم الأطباءُ الأدويةَ نفسها بعدَ أن يبدأ دوار الحركة.هناك أنواع عديدة ومختلفة من الأقراص التي يمكن أن يأخذها الشخص، بالإضافة إلى اللصاقات التي تُوضَع خلف الأذن.يُمكن شراء مُعظم الأقراص من دُون وصفةٍ طبيةٍ،وتنطوي الأقراص المستخدمة مع دوار الحركة على:
ديمينهيدرينات (درامامين)
ديفينهيدرامين (بينادريل)
ميكليزين Meclizine
تحتاج اللصاقة إلى وصفةٍ طبيةٍ.إذا كان التقيُّؤ شديدًا، قد يعطي الأطباء المريض دواءً في وصفة طبيةٍ للمُساعدة على تخفيف الغثيان.
مع مرور الزمن، قد يحدث دوار الحركة على نجوٍ أقلّ،حيث قد يتكيَّف الجسمُ مع الرحلات الطويلة.