يُصاب كل شخص تقريبًا يُسافر على متن قاربٍ في مياهٍ مضطربة بدوار الحركة،ويُسمَّى دوارُ الحركة على متن القوارب دُوار البَحر sea sickness.يحدث دوار الحركة عند بعض الأشخاص الذين يُسافرون في السيَّارة أو الطائرة،ويكون دوارُ الحركة أكثر ميلًا للحدوث عندما تلتف السيارة وتنعطف كثيرًا؛فعلى سَبيل المثال، بالنسبة إلى الأشخاصِ الذين لا يحدث لديهم دوار الحركة في طائرة نقل الركاب، قد يُصابون به عند ركوبهم طائرة بَهلونيَّة.

كما يمكن أن يحدث دوار الحركة في أثناء عدم الحركة أيضًا؛فعلى سبيل المثال، قد يحدث دوارُ الحركة عند ممارسة لعبة فيديو أو مشاهدة مشهد حركي في فيلم ثلاثي الأبعاد.