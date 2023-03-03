تعتمد الأَعرَاضُ على نوع داء المرتفعات الذي يُصاب به الشخص.

في داء المرتفعات الحادّ قد يعاني الشخص من الأعراض التالية في غضون 6 إلى 10 ساعات من الانتقال إلى ارتفاع يزيد عن 8,000 قدم:

الصداع

الإصابة بالدوخة

فقدان الشهية، أو انزعاج معدي، أو تقيؤ

الشعور بالتعب، أو الضعف، أو تعكر المزاج

مشكلة في النوم

قد تختلط هذه الأعراض أحيانًا لدى الأشخاص مع أعراض صداع الخمر، أو الشقيقة، أو التعب الشديد، أو العدوى الفيروسية.

يمكن للوذمة الدماغيَّة في المرتفعات الشاهقة (HACE) أن تسبِّبُ تورُّمًا في الدماغ ينجم عنه:

الصداع

تَخليط ذهنيّ

مشية خرقاء وغير متوازنة

في حال عدم معالجتها بسرعة، يمكن للوذمة الدماغيَّة في المرتفعات الشاهقة أن تسبب الاختلاجات، أو السبات، أو الوفاة

يمكن للوذمة الرئوية في المرتفعات الشاهقة (HACE) أن تحدُث في غضون 24 إلى 96 ساعة بعد الانتقال بسرعة إلى ارتفاع شاهق.تتفاقمُ الأَعرَاض في الليل عندما يستلقي الشخص وتشتد بسرعة كبيرة.تُسبب الوذمة الرئوية في المرتفعات الشاهقة مشاكل مثل:

سعال جاف، وضيق في التنفس بعد نشاط خفيف

ضيق التنفُّس في أثناء الراحة

ازرقاق لون الجلد، والشفتين، والأظافر

في بعض الأحيان اللهاث عند التنفُّس، وسعال مخاط وردي اللون أو مُدمَّى، وخروج أصوات غرغرة في أثناء التنفُّس.

وإذا لم يُعالَج فورًا، يمكن للوذمة الرئوية في المرتفعات الشاهقة أن تكون قاتلة.

قد يُصاب الأشخاص الذين يعيشون في المرتفعات الشاهقة بالوذمة الرئوية في المرتفعات الشاهقة عند عودتهم إلى منازلهم بعد قضاء فترة قصيرة على ارتفاع أقل (تُسمى هذه الحالة الوذمة الرئوية عند إعادة الدخول).

حتى لو لم يكن لدى الشخص أي من هذه الأنواع من داء المرتفعات، فقد تظهر لديه أعراض بسبب التواجد على ارتفاعات شاهقة مثل:

تورم اليدين، والقدمين، والوجه - يكون ذلك شائعًا وعادةً ما يتلاشى في غضون أيام قليلة

الصُّداع، بدُون أيَّة أعراض أخرى لداء المرتفعات الحاد

مناطق صغيرة من النزف في الجزء الخلفي من العين (نزف شبكي)، بعد الانتقال إلى ارتفاع يزيد عن 9,000 قدم

قد يؤدي نزف الشبكية أحيانًا إلى حدوث بقعة عمياء صغيرة في حقل الرؤية، ولكن البقعة العمياء تختفي عادةً بعد الانتقال إلى ارتفاع منخفض.