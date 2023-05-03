لا تنطوي كل لدغات أفاعي الحفر على السمّ،وإذا لم تُسبب اللدغة الألم أو لم تتورم خلال أوَّل 30 إلى 60 دقيقة من اللدغة، من المحتَمل حينئذ أنَّه لم يجرِ حقن أي سمّ.إذا نزَّ مكان اللدغة، يُمكن أن يكون هذا علامة تُشير إلى السمّ.

سيُعاني الشخص من المشاكل التالية من بعد تعرُّضه إلى لدغةٍ سامَّة من أفعى الحُفر:

احمرار وتورم وذلك من بعد نحو 30 إلى 60 دقيقة من اللدغة

تكدُّم وشعور بالشدّ في مكان اللدغة، وذلك من بعد 3 إلى 6 ساعات من التعرُّض إلى اللدغ

نفطات مليئة بالدَّم قُرب مكان اللدغة

جرح لدغة الأفعى الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD.

قد يحدث الكثير من التورُّم.يستمر التورُّم في التفاقم عادةً لبضعة أيَّام.

إذا جرى حقن الكثير من السمّ، قد يُعاني الشخص أيضًا من:

الضعف والتَّخليط الذهنِي

الغثيان والتقيُّؤ

نزف في اللثَّة

خروج دم مع القيء أو البراز أو البول

مشكلة في التنفُّس، خُصوصًا إذا كانت اللدغة من أفعى موهافي المجلجلة

بعص مرور ساعات، قد يُعاني الشخص من: