تنجُم معظم عضات الحيوانات في الولايات المتَّحدة عن الكلابِ والقطط:
تترك عضَّات الكلاب الجلدَ مشرشراً وممزقاً عادةً
تكون عضات القطط جروحاً وخزيَّةً عميقةً تُصاب بالعدوى غالبًا
تُعدُّ العضات من الحيوانات البرية والحيوانات الدَّاجنة (مثل الخيول والأبقار والخنازير) نادرةً.يُمكن أن تسبب العضات من الحيوانات الكبيرة أذى خطيراً للشخص،بينما يُمكن أن يُصاب الشخص بعدوى بسبب عضات الحيوانات الصغيرة.
ما الذي ينبغي فعله عندَ التعرُّض إلى عضة من حيوان؟
ينبغي العناية بالجرح ومن ثمَّ الحُصول على مُساعدة:
تنظيف الجرح بالكثير من الصابون والماء
ينبغي عدم وضع الكحول أو اليود أو أي نوع آخر من المطهِّرَات على الجرح
ينبغي وقف النزف وذلك عن طريق الضغطِ على الجرح بإحكام بقطعة قماش نظيفة
ينبغي التوجه إلى عيادة الطبيب مباشرةً
ما هي المشاكل التي تسببها عضَّات الحيوانات؟
يُمكن أن تُصاب عضَّات الحيوانات بالعَدوى،
وتكون العضة المُصابة بالعدوى مؤلمةً ومتورمةً وحمراء اللون
في حالاتٍ نادرةٍ يُمكن أن يُصاب الشخص بداء الكلب عند تعرُّضه إلى عضة من بعض الحيوانات،
وداء الكلب هو فيروس قاتل يُمكن أن ينتقل إلى الشخص من عضة حيوان.ينبغي أن يكون الحيوان مُصاباً بهذا الداء قبل أن ينقله إلى الشخص،ولا يُمكن أن تُصاب جميع الحيوانات بداء الكلب.
يجري تلقيح الحيوانات الأليفة ضدّ داء الكلب في الولايات المتحدة عادةً، ولذلك من النادر أن يحدث هذا الداء عند الحيوانات الأليفة،ويميل داء الكلب إلى أن يُصيب حيوانات بريَّة مُعيَّنة، مثل الخفافيش أو الراكون أو الظربان أو الثعالب.لا يُعدُّ داء الكلب مصدراً للقلق بالنسبة إلى عضَّات الأرانب والسناجب والهامستر والجرذان والفئران.
عند التعرُّض إلى عضَّة حيوان، ينبغي الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى المستشفى مباشرةً،حيث سيقُرر الطبيب ما إذا كانت هناك حاجة إلى حُقن داء الكلب.
كيف يُعالج الأطباء عضة الحيوان؟
سيقُوم الأطباء بالإجراءات التالية:
غسل الجرح من الداخل بمحلول مُعقَّم (ماء ملحيّ خالٍ من الجراثيم)
قطع أي جلد متمزِّق عن طرف الجرح
إغلاق الجرح بالغُرَز إذا احتاجت الحالة
إعطاء الشخص دواء للوِقاية من العَدوَى
إعطاء حقنة الكزاز إذا احتاجت الحالة
كيف يُمكن الوِقاية من عضَّة الكلب؟
ينبغي عدم ترك الصغار أو الأطفال لوحدهم مع الكلاب
ينبغي عدم إزعاج الكلاب عند تناولها الطعام أو الاستراحة
ينبغي التحدث مع مالك الكلب قبل ملاعبة الحيوان
ينبغي الحفاظ على هدوء النفس عند اقتراب كلب والبقاء في حالة ثبات أو التراجع للخلف ببطءٍ
ينبغي عدم محاولة التفريق بين الكلاب التي ينشب عراك بينها