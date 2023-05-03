يُمكن أن تُصاب عضَّات الحيوانات بالعَدوى،

وتكون العضة المُصابة بالعدوى مؤلمةً ومتورمةً وحمراء اللون

في حالاتٍ نادرةٍ يُمكن أن يُصاب الشخص بداء الكلب عند تعرُّضه إلى عضة من بعض الحيوانات،

وداء الكلب هو فيروس قاتل يُمكن أن ينتقل إلى الشخص من عضة حيوان.ينبغي أن يكون الحيوان مُصاباً بهذا الداء قبل أن ينقله إلى الشخص،ولا يُمكن أن تُصاب جميع الحيوانات بداء الكلب.

يجري تلقيح الحيوانات الأليفة ضدّ داء الكلب في الولايات المتحدة عادةً، ولذلك من النادر أن يحدث هذا الداء عند الحيوانات الأليفة،ويميل داء الكلب إلى أن يُصيب حيوانات بريَّة مُعيَّنة، مثل الخفافيش أو الراكون أو الظربان أو الثعالب.لا يُعدُّ داء الكلب مصدراً للقلق بالنسبة إلى عضَّات الأرانب والسناجب والهامستر والجرذان والفئران.

عند التعرُّض إلى عضَّة حيوان، ينبغي الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى المستشفى مباشرةً،حيث سيقُرر الطبيب ما إذا كانت هناك حاجة إلى حُقن داء الكلب.