يمكن "لعضّة الشجار" على قبضة يد الشخص الذي يلكم شخصًا آخر في فمه أن تترك جرحاً صغيراً مستقيماً على البرجمة إذا تعرَّض وتر الإصبع (النسيج الذي يصل العضلة بالعظم) إلى القطع، وقد يُواجه الشخص صعوبة في تحريك هذه الإصبع