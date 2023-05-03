ما هي أعراض عضَّات البشر؟
تكون عضَّات البشر مؤلمةً عادةً وتترك كدمات أو علامات للأسنان على الجلد،
وتكون العضات المُصابة بالعدوى مؤلمةً وحمراء ومتورِّمَة
إذا قام الشخص بلكم شخصٍ آخر في وجهه وحدث له جرح في مفاصل أصابع اليد (البراجم knuckles)، تُعتبر الحالة عضَّة بشرية ("عضَّة شجار").
يمكن "لعضّة الشجار" على قبضة يد الشخص الذي يلكم شخصًا آخر في فمه أن تترك جرحاً صغيراً مستقيماً على البرجمة إذا تعرَّض وتر الإصبع (النسيج الذي يصل العضلة بالعظم) إلى القطع، وقد يُواجه الشخص صعوبة في تحريك هذه الإصبع
ما هي المشاكل التي يمكن أن تُسببها عضَّات البشر؟
تُؤدِّي عضَّات البشر إلى مجرَّد كدمات وجروح سطحية عادةً،ولكن إذا قام الشخص بعضّ جزء صغير، مثل الأذن أو الأنف أو إصبع اليد أو القضيب، يُمكن أن يقطعه.
من المستبعد جدًّا أن يُصاب الشخص بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV إذا تعرَّض إلى العض من قبل شخص لديه هذا الفيروس، وذلك لأنَّه لا يُوجد الكثير منه في اللعاب
قد يُصاب الشخص بالتهاب الكبد إذا تعرَّض إلى العضّ من قبل شخصٍ لديه هذا المرض
تُصاب عضَّات الشجار بالعدوى غالبًا وذلك لأنَّه يُمكن أن يجري احتجاز كائنات الفم الدقيقة عميقاً في داخل اليد
ما الذي ينبغي فعله عند التعرُّض إلى العضّ من قبل شخص آخر؟
ينبغي تنظيف الجرح بسرعة،
وينبغي تنظيف الجرح بالكثير من الصابون والماء،
وينبغي عدم وضع الكُحول واليود أو أيَّة أنواع أخرى من المطهِّرَات في الجرح
ينبغي زيارة الطبيب إذا تمزَّق الجلد
إذا جرى قطع جزء من الجسم بسبب عضَّة:
ينبغي لفّ الأجزاء المقطوعة بمنشفة نظيفة ورطبة
ينبغي وضع الأجزاء المقطوعة في كيسٍ بلاستيكيّ
ينبغي وضع الكيس في كيس بلاستيكي آخر مع قطع من الثلج في داخله
ينبغي عدم وضع أجزاء الجسم في الماء أو في الثلج مباشرةً.
كيف يعالج الأطباء عضَّات البشر؟
إذا أدَّت عضَّة بشرية إلى تمزُّق الجلد، سيقُوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
غسل منطقة العضَّة بمحلول معقّم (ماء ملحيّ خال من الجراثيم)
تنظيف الجرح بالماء والصابون
إغلاق العضَّة بالغُرَز أحيانًا
إعطاء مُضادَّات حيويَّة لوقف العَدوى
إذا تعرَّض الشخص إلى عضة مُصابة بالعدوى في أثناء شجار، سيعطيه الأطباء دواءً عبر الوريد
سيطرح الأطباءُ أسئلةً حول الشخص الذي قام بالعضّ،وقد تُساعد الإجابة عن هذه الأسئلة الأطباءَ على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى دواء للوِقاية من أيَّة أمرَاض تنتقل عن طريق العضّ.
يستطيع الأطباء إعادة وصل جزء مقطوع من الجسم أحيانًا.