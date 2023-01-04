ما هِيَ مُتلازمةُ الحيِّز؟
مُتلازمة الحيز هي زيادة في الضغط نتيجة تورم وألم في عضلة بحيث تنقطع التروية الدموية عن تلك العضلة وعن العضلات القريبة.
وفي بعض أجزاء الجسم، تلتف طبقة صلبة من نسيجٍ حول مجموعة من العضلات والأعصاب والأوعية الدموية،وتُسمَّى هذه الحزمة الملفوفة من النسيج حيزًا.إذا تورمت عضلة مصابة في داخل الحيز، قد لا يتمطط النسيج الصلب بما يكفي للسماح للعضلة بالتورم مثلما تحتاج،وبدلاً من ذلك، يزيد التورم من الضغط داخل الحيز ويمكن أن يقطع التروية الدموية،ومن دون الدَّم، يموت النسيج في الحيِّز.
متلازمة الحيِّز نادرة، ولكنها مُضاعفة خطيرة جدًا لإصابات مُعيَّنة،
وهي يحدث عادةً بسبب عظم مكسور في أسفل الذراع أو أسفل الساق،
والعَرَض الرئيسي هو ألم شديد متفاقِم في الجزء المصاب من الجسم،
وإذا لم يُعالَج المُصاب، تموت العضلات ويُصاب بالغنغرينة gangrene.
يستخدمُ الأطباءُ الجراحة لقطع الطبقة القاسية من النسيج وفتح الحيز، مما يخفف من الضغط،
وإذا لم يُعالَج المُصاب في الوقت المناسب، قد يحتاج الأطباء إلى بتر الطرف.
ما الذي يُسبب مُتلازمة الحيِّز؟
تنجُم متلازمة الحيِّز عادةً عن:
عظم مكسور (كسر)، خُصوصًا في أسفل الساق
إصابة تعرضت فيها ذراع أو ساق إلى الهرس
وفي حالات أقل، تنجُم متلازمة الحيز عن:
ضمادة أو جبيرة ضيقتين
لدغة أفعى
حرق
جرعة مفرطة من عقاقير
ما هِيَ أعراض مُتلازمة الحيز؟
العرض الرئيسي هو:
ألم شديد في الجزء المصاب من الجسم يستمرُّ في التفاقُم، ويكون هذا الألم أكثر شدةً ممَّا هوَ متوقَّع من الإصابة
كما قد يُعاني المُصاب أيضًا من:
ألم عند تحريك أصابع اليد أو أصابع القدم في الطرف المُصاب
ألم شديد جدًّا بحيث لا تفيد الأدوية في التخفيف منه
خدر في أصابع اليدين أو القدمين في الطرف المُصاب
جلد باهت اللون وبارد ومشدود
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص متلازمة الحيِّز؟
سيعمل الأطباءُ على:
التحقق من النبض في جزء الجسم المصاب
وضع إبرة في الطرف المصاب لقياس الضغط في المنطقة حول العضلة
كيف يعالج الأطباءُ مُتلازمةَ الحيز؟
سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
إزالة الوشاح أو الجبيرة أو أي شيء يضغط على جزء الجسم وبسرعة
الجراحة لفتح الحيز عادةً، وهي ستخفف الضغط وتعيد التروية الدموية إلى العضلات
إذا مات النسيجُ، قد يحتاج جزء الجسم المُصاب إلى البتر
من المهم جدًا أن تجري معالجة متلازمة الحيز مباشرةً، وذلك لأنَّها يُمكن أن تُسبب عدوى في ذراع أو ساق وتشكل تهديدًا لحياة المُصاب.