مُتلازمة الحيز هي زيادة في الضغط نتيجة تورم وألم في عضلة بحيث تنقطع التروية الدموية عن تلك العضلة وعن العضلات القريبة.

وفي بعض أجزاء الجسم، تلتف طبقة صلبة من نسيجٍ حول مجموعة من العضلات والأعصاب والأوعية الدموية،وتُسمَّى هذه الحزمة الملفوفة من النسيج حيزًا.إذا تورمت عضلة مصابة في داخل الحيز، قد لا يتمطط النسيج الصلب بما يكفي للسماح للعضلة بالتورم مثلما تحتاج،وبدلاً من ذلك، يزيد التورم من الضغط داخل الحيز ويمكن أن يقطع التروية الدموية،ومن دون الدَّم، يموت النسيج في الحيِّز.