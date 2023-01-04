تتعافى العظام المكسورة بشكلٍ أفضل عندما يكون الطرفان متلامسين ومُصطفين بشكل مستقيم،وإذا لم يكن الطرفان متلامسين ومصطفين بشكل مستقيم، يحتاج الأطباءُ إلى تحريكهما بحيث يتلامسان ويصطفَّان،ويُسمَّى هذا "ردّ الكسر reducing a fracture" أو "تثبيت العظم".

إذا كان الكسر يضغط على وعاءٍ دمويٍّ أو عصبٍ أو إذا كان الكسرُ مفتوحًا، يقوم الأطباءُ بردِّه مباشرةً،أو غالبًا ما ينتظرون لبضعة أيام حتَّى يخفّ التورم،وحتى ذلك الحين، سيضعون جبيرةً على مكان الكسر ويُعطون المُصاب مسكنًا للألم.

بعد ردّ الكسر، يحتاج الأطباء إلى تثبيت القطع المكسورة في مكانها حتى لا تتحرك إلى أن يلتئم الكسر بشكل كامل،ولتثبيت القطع في مكانها، قد يستخدم الأطباء:

الجبائر

قوالب للجبائر

الجراحة

تُصنع الجبائر وقوالب الجبائر من مادة صلبة مثل الجص أو الألياف الزجاجية،ويُطبِّقُ الأطباء في البداية شيئًا من حشوةٍ طريةٍ بحيث لا يخدشُ الجص أو الألياف الزجاجية جلدَ المُصاب.بالنسبة إلى الجبيرة، تُغطِّي المادة الصلبة الذراع أو الساق بشكلٍ كاملٍ،وبالنسبة إلى قالب الجبيرة، تُغطِّي هذه المادة الذراع أو الساق بشكلٍ جزئيّ.

في أثناء الجراحة لمعالجة عظم مكسور، قد يستخدم الأطباء:

قضيبًا معدنيًا طويلًا يضعونه في داخل المركز الأجوف للعظام

براغي وألواح معدنية متصلة مباشرة بالعظام المكسورة

إطارًا معدنيًا على الجزء الخارجي من الساق أو الذراع يجري تثبيته بالعظام المكسورة المكسورة (مثبت خارجي)

إذا كان الكسر مفتوحًا، قد يحتاج المُصاب أيضًا إلى الجراحة للتخلص من الأوساخ والجراثيم من أطراف العظام المكسورة.

المُثَبِّت الخارجي