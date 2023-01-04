تُعدُّ كل العظام المكسورة كُسورًا،ولا يُغيِّرُ من الأمر شيئًا إذا كانت الحالة مجرَّد كسر بسيط أو كسر كبير مع الكثير من قطع العظم،
حيث تُسبب العظام المكسورة ألمًا شديدًا وتورمًا،
وقد يبدُو العظم منحنيًا أو خارجًا من مكانه.
تُسبب العظام المكسورة ضررًا في الأعصاب أو الأوعية الدموية بالقرب من موضع الكسر أحيانًا،
ويُشخِّصُ الأطباءُ العظام المكسورة باستخدام الأشعَّة السِّينية، ولكن يكون من المفيد أحيانًا استخدام التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي
يُعيدُ الأطباء العظام المكسورة إلى مكانها ويقومون بثبيتها هناك باستخدام قالب أو جبيرة، أو مسامير معدنية أحيانًا أو براغٍ وألواح.
ينبغي على الشخص التوجه إلى أقرب قسم للطوارئ إذا تعرَّض إلى إصابة ولديه ألم شديد أو تورم أو إذا كان غير قادر على تحريك أو استعمال الجزء الذي تعرض إلى الإصابة.
ما هي الأنواع المختلفة للكسور؟
يستخدم الأطباء الكثير من المصطلحات لوصف العظام المكسورة المختلفة،وتتعلق المصطلحات بأشياء مثل:
كيف تصطف قطعُ العظم المكسور؟
هل هناك ثقب في الجلد وهل يبرُز العظم منه؟
هل وصل الكسر إلى داخل أحد المفصل؟
تصطف قطع عظم مكسور بشكل مستقيم تمامًا في بعض الأحيان،ولكنَّها في بعض الأحيان تكون منحنية، أو ملتوية، أو مفصولة، أو محشورة، مع بعضها.وغالبًا ما ينكسر العظم إلى العديد من القطع الصغيرة.
يحدث الكسر المفتوح عندما يخترق الطرف الحاد من العظم المكسور الجلدَ ويبرز من خلاله،وغالبًا يعود العظم إلى الداخل ويكون هناك مجرد جرح صغير؛ولكن في بعض الأحيان يبرز العظم.يمكن أن يسمح الكسر المفتوح بدخول الجراثيم والأوساخ إلى العظم المكسور ويتسبب في عدوى العظام.تحُول عدوى العظام دون التئام الكسر.
يُمكن أن يُسبب الكسر الذي يصل إلى المَفصِل مع حافة خشنة ألمًا وتيبُّسًا دائمًا في المَفصِل.
بعضُ أنواع الكسور
ما الذي يُسبِّبُ كسورَ العظام؟
يُمكن أن يتعرض الكسر إلى الكسر في الحالات الآتية:
إذا انحنى العظم أو التوى بشكلٍ شديدٍ، وذلك مثلما يحدث بسبب السقوط أو الإصابات الرياضية
إذا تعرض العظم إلى ارتطام شديد بشيءٍ ما، وذلك مثلما يحدث عند ارتطامه بجسم ثقيل أو بسبب حوادث السيارات
إذا تعرض العظم إلى ارتطام منتظم ومتكرر، وذلك مثلما يحدث بسبب الجري، وهو ما يُسمَّى كسر الإجهاد
ما هي أعرَاض العظم المكسور؟
تنطوي أعراضُ الكسور على:
ألم عند لمس الجزء المُصاب من الجسم أو وضع وزن الجسم عليه او استعماله
تورُّم
صعوبة في استخدام الجزء المصاب بشكل طبيعي (على سبيل المثال، إذا كان لدى المُصاب كسرٌ في الكاحل، قد لا يكون قادرًا على الوقوف على قدميه)
في بعض الأحيان خدر أو وخز إذا تعرض عصب إلى إصابة
ينزف العظم المكسور،ويُمكن أن يسبب هذا كدمة بعد يوم أو نحو ذلك.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان أحد العظام مكسورًا؟
يستخدم الأطباءُ:
كما يستخدمون أحيانًا التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا
كيف يُعالِجُ الأطباءُ العظام المكسورة؟
تتعافى العظام المكسورة بشكلٍ أفضل عندما يكون الطرفان متلامسين ومُصطفين بشكل مستقيم،وإذا لم يكن الطرفان متلامسين ومصطفين بشكل مستقيم، يحتاج الأطباءُ إلى تحريكهما بحيث يتلامسان ويصطفَّان،ويُسمَّى هذا "ردّ الكسر reducing a fracture" أو "تثبيت العظم".
إذا كان الكسر يضغط على وعاءٍ دمويٍّ أو عصبٍ أو إذا كان الكسرُ مفتوحًا، يقوم الأطباءُ بردِّه مباشرةً،أو غالبًا ما ينتظرون لبضعة أيام حتَّى يخفّ التورم،وحتى ذلك الحين، سيضعون جبيرةً على مكان الكسر ويُعطون المُصاب مسكنًا للألم.
بعد ردّ الكسر، يحتاج الأطباء إلى تثبيت القطع المكسورة في مكانها حتى لا تتحرك إلى أن يلتئم الكسر بشكل كامل،ولتثبيت القطع في مكانها، قد يستخدم الأطباء:
الجبائر
قوالب للجبائر
الجراحة
تُصنع الجبائر وقوالب الجبائر من مادة صلبة مثل الجص أو الألياف الزجاجية،ويُطبِّقُ الأطباء في البداية شيئًا من حشوةٍ طريةٍ بحيث لا يخدشُ الجص أو الألياف الزجاجية جلدَ المُصاب.بالنسبة إلى الجبيرة، تُغطِّي المادة الصلبة الذراع أو الساق بشكلٍ كاملٍ،وبالنسبة إلى قالب الجبيرة، تُغطِّي هذه المادة الذراع أو الساق بشكلٍ جزئيّ.
في أثناء الجراحة لمعالجة عظم مكسور، قد يستخدم الأطباء:
قضيبًا معدنيًا طويلًا يضعونه في داخل المركز الأجوف للعظام
براغي وألواح معدنية متصلة مباشرة بالعظام المكسورة
إطارًا معدنيًا على الجزء الخارجي من الساق أو الذراع يجري تثبيته بالعظام المكسورة المكسورة (مثبت خارجي)
إذا كان الكسر مفتوحًا، قد يحتاج المُصاب أيضًا إلى الجراحة للتخلص من الأوساخ والجراثيم من أطراف العظام المكسورة.
المُثَبِّت الخارجي
كيف يعتني المُصاب بالجبيرة؟
إذا كان لدى المُصاب جبيرة فينبغي عليه القيام بالآتي:
المحافظة على الجبيرة جافة عندَ الاستحمام، أي وقايتها بغطاء مضاد للماء أو كيس بلاستيكي (مع استخدام أشرطة مطاطية لإغلاق الفتحة)
إذا تبللت الجبيرة، ينبغي عليه تجفيفها بمجفف الشعر، وإذا كانت رطبة جدًا، قد يحتاج الطبيب إلى استبدالها بواحدة أخرى
رفع الجبيرة عندما يستطيع للتقليل من التورم
لوقاية الجلد، ينبغي وضع شريط على أيَّة حواف خشنة للجبيرة
تنظيف المنطقة حول الجبيرة كل يوم
عدم وضع أجسام في داخل الجبيرة
ينبغي الاتصال بالطبيب إذا حدثت حمَّى أو إذا كانت الجبيرة:
تبدو ضيقة جدًا
تُسبب ألمًا أو اخدرارًا أو ضعفًا في الجزء المُصاب من الجسم
تُسبب احمرارًا أو تقرحًا
تُصدر رائحةً كريهةً