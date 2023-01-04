الكسر هو عظم مكسور،

وصفيحة النمو هي منطقة الغضروف بالقرب من نهاية العظم،وصفائح النموّ هي مكان نمو العظام.توجد صفائح النمو عندَ الأطفال والمراهقين فقط، وذلك لأنه بعد أن تنتهي هذه الصفائح من عملية النمو، تتحول إلى عظم عاديّ.

تحديدُ موضع صفيحات النمو

كسر صفيحة النموّ هو كسر من خلال أو عبر صفيحة النمو،

ويكون الغضروف أكثر ليونةً من العظم، ولذلك فهو ينكسر بسهولة أكثر.