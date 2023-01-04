ما هُوَ كسر صفيحة النمو؟
الكسر هو عظم مكسور،
وصفيحة النمو هي منطقة الغضروف بالقرب من نهاية العظم،وصفائح النموّ هي مكان نمو العظام.توجد صفائح النمو عندَ الأطفال والمراهقين فقط، وذلك لأنه بعد أن تنتهي هذه الصفائح من عملية النمو، تتحول إلى عظم عاديّ.
تحديدُ موضع صفيحات النمو
صفَيحاتُ النمو (مشار إليها بخطوط قرنفلية) هي مناطق في الغضروف في العظام الطويلة، مثل عظام الذراعين والساقين،تكون صَفائح النُّمُوّ مسؤولة عن زيادة طول العظام إلى أن يبلغ الطفل طوله الكامل.
كسر صفيحة النموّ هو كسر من خلال أو عبر صفيحة النمو،
ويكون الغضروف أكثر ليونةً من العظم، ولذلك فهو ينكسر بسهولة أكثر.
تحدث كسور صفيحة النمو عند الأطفال والمراهقين فقط، بينما يكون عند البالغين عظم في مكان صفيحات النمو
يُسبب الكسر في صفيحة النمو ألمًا وتورمًا مثل أي عظم مكسور،
ويُمكن أن يؤدي الكسر في صفيحة النمو إلى توقف العظم عن النمو أو يجعله ينمو معوجًا
سيحتاج الطفل المُصاب إلى جبيرة أو قالب جبيرة
في حالات نادرةٍ، يستخدم الأطباءُ الجراحة لإعادة العظام إلى مكانها
ما الذي يُسبب كسورُ صفيحة النمو؟
تنجم كسورُ صفيحة النمو عن:
قوَّة كبيرة، مثل السقوط أو اصطدام سيارة
الإجهاد على العظام بسبب حركات مُتكررة
يكون الأطفال الذين يمارسون رياضة الجمباز أو رمي كرة القاعدة أو الجري لمسافات طويلة، أكثر ميلًا للتعرض إلى كسور في صفيحة النمو.
ما هِيَ أعراض كسر صفيحة النمو؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم، خصوصًا عند لمس المنطقة المُصابة
تورُّم
صعوبة في تحريك جزء الجسم المصاب أو وضع وزن الجسم عليه
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل كسر في صفيحة النمو؟
لتشخيص الكسر في صفيحة النمو عند الطفل، يستخدِمُ الأطباء:
كيف يُعالج الأطباء كُسورَ صفيحة النمو؟
يُعالج الأطباءُ كسور صفيحة النمو عن طريق:
إعادة العظام إلى مكانها برفق
جبيرة أو قالب جبيرة لتثبيت العظام في مكانها خلال الشفاء
في بعض الأحيان، الجراحة وتثبيت العظام في مكانها باستخدام مسامير معدنية أو براغي أو قضبان أو صفائح معدنية
تُسبب صفيحة النمو التي تعرضت إلى الهرس مشاكل في طريقة نمو العظم.يجب على الأطفال الذين لديهم كسر في صفيحة النمو مراجعة اختصاصي العظام عند الأطفال (طبيب متخصص في علاج عظام وعضلات ومفاصل الأطفال).