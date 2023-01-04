يُمكن أن يتعرَّض أي من العظمين أو العظام الثلاثة الصغيرة في الأصابع إلى الكسر، ولكن تكون إصابات الأنامل أكثر شُيوعًا،وتعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
يحدث كسر في الأنملة عندما تتعرض إلى الهرس، فعلى سبيل المثال، عن طريق ضربها بمطرقة،
وغالبًا ما يكون هناك دمٌ تحت ظفر إصبع اليد،
وقد يخرج ظفر إصبع اليد من مكانه ثم ينمو معوَّجًا،
وقد تبدو الإصبع حساسة بعد فترة طويلة من شفاء الكسر
هناك نوع آخر شائع آخر لكسر الأنامل وهو الكَسر القَلعِي.يحدث الكسر القلعي عندما يسحب الوتر أو الرباط قطعة صغيرة من العظم.
الكسر القلعيّ في إصبع اليد
في الكسورُ القَلعِيّة، يسحب الوتر أو الرباط قطعة صغيرة من العظم.
ما هي أعرَاض الأنملة المكسورة؟
تنطَوي الأعراضُ الشَّائعة على:
إصبع متورِّمة ومؤلمة
تراكم الدَّم تحت ظفر إصبع اليد
تمزُّق ظفر إصبع اليد
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت الأنملة مكسورة؟
يستخدِمُ الأطباء:
كيف يُعالج الأطباء الأنملة المكسورة؟
سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
لفّ الأنملة لوقايتها، حيث سيضع المُصاب هذا الغطاء للأنملة لمدة أسبوعين تقريبًا
بالنسبة إلى الكَسر القَلعِيّ، يَجرِي وضع الإصبع في جبيرة تُثبت الإصبع في الوضعية الصحيحة بحيث يمكن أن يلتئم الكسر القلعي.
تصريف الدم الذي تجمَّع تحت ظفر إصبع اليد من خلال إحداث ثقبٍ صغيرٍ في الظفر باستخدام إبرة
إذا كان الكسر شديدًا، يستخدمون الجراحة لإعادة العظام إلى مكانها
إذا تعرَّض الظفر إلى ضرر شديد، يقومون بإزالة الظفر ويُصلحون النسيج تحته،
إذا تعرض الظفر إلى ضرر شديد، يحدث ضرر في النسيج تحت الظفر أيضًا،وهو النسيج الذي ينمو منه الظفر وهو يحتاج إلى إصلاحه بحيث لا ينمُو الظفر معوجًا.يحقن الأطباءُ دواءً مخدرًا في الإصبع ويُزيلون الظفر،ثم يمكنهم خياطة أي ضرر تحت الظفر.