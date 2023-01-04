يُمكن أن يتعرَّض أي من العظمين أو العظام الثلاثة الصغيرة في الأصابع إلى الكسر، ولكن تكون إصابات الأنامل أكثر شُيوعًا،وتعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

يحدث كسر في الأنملة عندما تتعرض إلى الهرس، فعلى سبيل المثال، عن طريق ضربها بمطرقة،

وغالبًا ما يكون هناك دمٌ تحت ظفر إصبع اليد،

وقد يخرج ظفر إصبع اليد من مكانه ثم ينمو معوَّجًا،

وقد تبدو الإصبع حساسة بعد فترة طويلة من شفاء الكسر

هناك نوع آخر شائع آخر لكسر الأنامل وهو الكَسر القَلعِي.يحدث الكسر القلعي عندما يسحب الوتر أو الرباط قطعة صغيرة من العظم.

الكسر القلعيّ في إصبع اليد

ما هي أعرَاض الأنملة المكسورة؟ تنطَوي الأعراضُ الشَّائعة على: إصبع متورِّمة ومؤلمة

تراكم الدَّم تحت ظفر إصبع اليد

تمزُّق ظفر إصبع اليد

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت الأنملة مكسورة؟ يستخدِمُ الأطباء: الأشعة السينية