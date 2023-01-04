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حقائق سريعة

كسر إصبع القَدم

(كسر إصبع القدم)

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته جمادى الآخرة 1444
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يُمكن أن تتعرض أية من العظام الدقيقة الاثنتين أو الثلاثة في أصابع القدم إلى الكسر،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

  • يتعرض إصبع القدم إلى الكسر عندما يرتطم بشيْ أو يقع عليه شيء،

  • وقد يظهر دمٌ تحت ظفر إصبع القدم

  • يكتفي الأطباءُ بتثبيت إصبع القدم المكسورة على الإصبع المجاور لها عادةً

ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في إصبع القدم؟

تنجُم كسور إصبع القدم عن الآتي عادةً:

  • جسم ثقيل يسقط على إصبع القدم

  • إصابة إصبع القدم عن طريق ارتطامه بشيء صلب مثل قطعة من الأثاث أو درجة

ما هي أعراضُ الكسر في إصبع القدم؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • ألم وتورُّم في إصبع القدم

  • تغيُّر لون ظفر إصبع القدم بسبب الدم الذي يحتبس تحته

يكون كسر إصبع القدم الكبير مؤلمًا أكثر، وعادةً ما يكون متورمًا ومتكدمًا بشكلٍ أكثر، وقد يُسبب مشاكلَ في المشي.

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان إصبع القدم مكسورًا؟

سيتفحصُ الأطباءُ إصبَع قدم المُصاب،ولن يحتاجون إلى الأشعة السينية عادةً.

كيف يعالج الأطباءُ إصبَع القدم المكسُور؟

سيعمل الأطباءُ على:

  • تثبتت إصبع القدم المكسور مع إصبع القدم المجاور له بشريط لاصق (يُسمَّى الإصبع الداعم) والحفاظ عليها في هذه الوضعية لأسابيع عديدة

  • إذا احتبس الدَّم تحت ظفر إصبع القدم، يُحدِثُون ثقبًا صغيرًا في الظفر لتصريفه وتخفيف الألم

  • الطلب من المُصاب ارتداء أحذية مُريحة

تحتاج أصابع القدم المكسورة إلى إعادتها لمكانها.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.