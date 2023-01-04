يُمكن أن تتعرض أية من العظام الدقيقة الاثنتين أو الثلاثة في أصابع القدم إلى الكسر،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

يتعرض إصبع القدم إلى الكسر عندما يرتطم بشيْ أو يقع عليه شيء،

وقد يظهر دمٌ تحت ظفر إصبع القدم

يكتفي الأطباءُ بتثبيت إصبع القدم المكسورة على الإصبع المجاور لها عادةً

ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في إصبع القدم؟ تنجُم كسور إصبع القدم عن الآتي عادةً: جسم ثقيل يسقط على إصبع القدم

إصابة إصبع القدم عن طريق ارتطامه بشيء صلب مثل قطعة من الأثاث أو درجة

ما هي أعراضُ الكسر في إصبع القدم؟ تنطوي الأَعرَاض على: ألم وتورُّم في إصبع القدم

تغيُّر لون ظفر إصبع القدم بسبب الدم الذي يحتبس تحته يكون كسر إصبع القدم الكبير مؤلمًا أكثر، وعادةً ما يكون متورمًا ومتكدمًا بشكلٍ أكثر، وقد يُسبب مشاكلَ في المشي.

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان إصبع القدم مكسورًا؟ سيتفحصُ الأطباءُ إصبَع قدم المُصاب،ولن يحتاجون إلى الأشعة السينية عادةً.