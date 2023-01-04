ما هو الورك المكسُور؟
الورك هو الجزء العلوي من عظم الفخذ.يكون هناك ما يشبه الكرة في طرف عظم الفخذ.وتتموضع هذه الكرة في تجويفٍ على قعر عظم الحوض،وتشكل الكرة والتجويف مفصل الورك.
عَظمُ الفَخِذ: جزء من مفصل الورك
الورك المكسور هو كسر في الجزء العلويّ من عظم الفخذ،وقد ينطوي على الكرة في طرف العظم أو يكون تحت الكرة مباشرة.تُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
تحدث كسور الورك عند كبار السن عادةً، وذلك بسبب السقوط غالبًا،
تزيدُ هشاشة أو تخلخل العظام (ضَعف العظام) من فرصة حدوث كسر في الورك
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة لإصلاح وركٍ مكسور،
يُمكن أن يستغرق التعافي من كسر في الورك وقتًا طويلاً، وسيحتاج المُصاب إلى الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل rehab.
ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في الورك؟
تنجُم كسور الورك عن السقوط عادةً،وهي تحدث عند كبار السن عادةً، خُصوصًا إذا أصبحت عظامهم ضعيفةً بسبب أمراض مثل هشاشة أو تخلخل العظام أو السرطان.
ما هي أعراض الورك المكسور؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم شديد في منطقة الأربية groin
تبدو الساق المُصابة أقصر عند الاستلقاء
خفَّة الرأس أو ضعف
تكدُّم وتورُّم
في بعض الأحيان، عندما يكون الكسر في الورك خفيفًا، يُعاني المُصاب من ألم بسيطٍ فقط ويستطيع المشي.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الورك مكسورًا؟
يستخدم الأطباء:
كيف يُعالِجُ الأطباءُ كُسورَ الورك؟
سيعمل الأطباء على:
استخدام الجراحة لإصلاح الورك أو استبداله
يطلبون من المريض اتباع برنامج إعادة التأهيل (تمارين) ليُصبح أقوَى
على العكس من العديد من من كسور العظام الأخرى، سيحتاج المُصاب إلى جراحةٍ إذا كان لديه كسر في الورك؛
وإذا كان لدى المُصاب كسر خفيف في الورك، سيُصلح الأطباءُ الورك باستخدام قطع معدنية تربط العظام المكسورة مع بعضها بعضًا حتى تتمكن من الشفاء،
وإذا كان لديه كسر شديد في الورك، سيستبدل الأطباءُ الوركَ.بالنسبة إلى استبدال مفصل الورك، سيُزيل الأطباءُ نهاية عظم الفخذ ويستبدلونها بواحدة اصطناعيَّة،كما يستبدلون أيضًا التجويف وهو جزء من مفصل الورك أحيانًا.