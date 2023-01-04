الورك هو الجزء العلوي من عظم الفخذ.يكون هناك ما يشبه الكرة في طرف عظم الفخذ.وتتموضع هذه الكرة في تجويفٍ على قعر عظم الحوض،وتشكل الكرة والتجويف مفصل الورك.

عَظمُ الفَخِذ: جزء من مفصل الورك

الورك المكسور هو كسر في الجزء العلويّ من عظم الفخذ،وقد ينطوي على الكرة في طرف العظم أو يكون تحت الكرة مباشرة.تُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.