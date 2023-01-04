ما هُوَ المعصم المكسور؟

ما هُوَ المعصم المكسور؟

مفصل المعصم هو المكان الذي يلتقي فيه العظمان الطويلان في الزند مع العظام الثمانية الصغيرة في قاعدة اليد،ويمكن اعتبار كسر في أية من هذه العظام كسرًا في المعصم،ولكنَّ يقول الأطباء إن الحالة هِيَ "معصم مكسور" عندما يكون لدى المُصاب:

كسر في أحد أو كلا عظمي الزند

يكون هذا النوع من الكسور في المعصم إصابةً شائعةً جدًا،بينما تكون الكسور في عظام المعصم الصغيرة أقل شيوعًا،

ويكون الكسر في المعصم أكثر شيوعًا عند كبار السن

قد تندفع العظام خارجةً من مكانها وتحتاج إلى إعادتها

ويحتاج المريض إلى جبيرةٍ فقط عادةً، ولكن يستخدم الأطباء الجراحةَ أحيانًا.

ينبغي على المُصاب استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أنَّ معصمه مكسورٌ.