العظام المشطيَّة metatarsals هي مجموعة من 5 عظام طويلة في منتصف القدم،وهي تربط الجزء الخلفي من القدم بأصابع القدمين،والكسر المشطي هو كسر في واحدة من هذه العظام.تُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.