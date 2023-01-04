ما هي الكسور المشطية؟
العظام المشطيَّة metatarsals هي مجموعة من 5 عظام طويلة في منتصف القدم،وهي تربط الجزء الخلفي من القدم بأصابع القدمين،والكسر المشطي هو كسر في واحدة من هذه العظام.تُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
ما الذي يُسبِّبُ الكسور المشطيَّة؟
يمكن أن يحدث كسر مشطيّ بسبب:
التواء القدم
تعرُّض القدم إلى الارتطام بشيْ ثقيل
الإجهاد البسيط المتكرر، مثل المشي لمسافات طويلة، وهو مل يُسمَّى كسر الإجهاد.
ما هِيَ كسور الإجهاد في مشط القدم؟
كسور الإجهاد stress fractures هي كسور صغيرة في العظام تنجم عن فرط الاستخدام،وغالبًا ما تحدث في عظام مشط الفدم.
كسور الإجهاد هي كسور دقيقة في العظام وليست كسورًا كاملة،
وهي تنجُم عن الكثير من المشي او الجري عادةً.
سيُعاني المُصاب من ألم وإيلام عند الجس، خُصوصًا عندما يضع وزن جسمه على قدمه،
ويستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى المُصاب كسور الإجهاد عن طريق الأشعَّة السِّينية (على الرغم من أن هذه الكسور تحتاج إلى بضعة أسابيع حتَّى تكون مرئية في الأشعة السينية)، أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي،
وسيستخدم العكازات ويُريح قدمه بينما تشفى.
ما هُو كسر الإجهاد؟
كسور الإجهاد هي كسور دقيقة في العظم تنجُم عن ارتطامات متكررة.
ما هُو الكسر الخلعيّ بحسب لِيسفرانك؟
الكسر الخلعيّ بحسب لِيسفرانك Lisfranc fracture-dislocation هو نوع مُحدَّد من كسور عظام مشط القدم،
وهو يحدُث في العظم الثاني لمشط القدم (أي العظم الذي يصل الجزء الخلفي من القدم بإصبع القدم الثاني)،
وهو ينجُم عن عن السقوط على قدمٍ ملتوية أو عن شيء يرتطم بالقدم بقوَّة.
يكُون لاعبو كرة القدم وراكبو الدراجات النارية وراكبو الخيل أكثر ميلًا لأن يتعرضوا إلى الكسر الخلعيّ بحسب لِيسفرانك،
وسيُعاني المصاب من ألمٍ في القدم، وأحيانًا من تكدُّم على أسفل القدم.
يستخدم الأطباءُ الأشعة السينية أو التصوير المقطعيّ المحوسب،
ويستخدمون الجراحة لإعادة العظام إلى مكانها
الكسرُ الخلعيّ بحسب لِيسفرانك خطيرٌ، وقد يُسبب ألمًا والتهابَ المفاصل،وقد ينبغي على المُصاب التوقُّف عن ممارسة رياضات مُعيَّنة حتى بعد أن يشفى.
الكسرُ الخلعيّ بحسب لِيسفرانك
ينكسر العظمُ المشطي الثاني بالقرب من القاعدة وتنفصل القطع المكسورة عن بعضها بعضًا (تنخلع).تسمى هذه الإصابة الكسر الخلعيّ بحسب لِيسفرانك.
ما هِيَ كسورُ العظم المشطيّ الخامس؟
العظم المشطي الخامس هُوَ عظم طويل يصل الجزء الخلفي من القدم بإصبع القدم الصغير،والكسر في العظم المشطي الخامس هُوَ كسرٌ يحدث في هذا العظم،
وهو واحد من أكثر كسور القدم شيوعًا.
يمكن أن يكون الكسر بالقرب من الكاحل (القاعدة) أو في منتصف العظم (الجدل shaft)،
ويمكن أن يحدث بسبب الإجهاد (فرط الاستخدام)، أو إصابة واحدة،
وقد يُعاني المُصاب من ألم في الحافة الخارجية للقدم.
يُشخِّصُ الأطباءُ الكسر عن طريق الأشعة السينية،
ويحتاج المُصاب إلى عكازات وأحذية واقية صلبة أو جزمة خاصَّة،
وفي حالاتٍ نادرةٍ، سيحتاج إلى جبيرةٍ أو جراحةٍ.