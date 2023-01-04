ما هُوَ الكتف المكسور؟
الكتف المكسور هو كسر بالقرب من عظم الجزء العلوي للذراع وبالقرب من مفصل الكتف،ويُسمَّى هذا العظم العضد humerus.تُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
كسر الكتف
تُسبِّبُ الكسور التي تحدث في الجزء العلوي من العضد ألمًا في الكتف، وذلك لأن عظم العضد هُوَ جزء من مفصل الكتف.قد ينكسر عظم العضد في أماكن مختلفة،والصورة اللاحقة هِيَ مثال على ذلك.
يحدث كسر في الكتف بسبب السقوط والذراع ممدودة عادةً،
وتكون كسور الكتف أكثر شُيوعًا عند كبار السنّ،
وسيُعاني المصاب من الألم وقد لا يكون قادرًا على تحريك ذراعه تحت الكتف المكسور،
وفي معظم الأحيان، سيحتاج المُصاب إلى وضع وشاحٍ فقط ، ولكن يستخدم الأطباءُ الجراحة أحيانًا.
ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في الكتف؟
تنطوي الأسباب الشائعة على:
ضربة شديدة على العضد أو الكتف
السقوط والذراع ممدودة
ما هي أعرَاض الكسر في الكتف؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم وتورم في الكتف
صعوبة في رفع الذراع
خدر في العضد أحيانًا
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان هناك كسر في الكتف؟
يستخدم الأطباءُ:
كيف يُعالج الأطباء الكتف المكسور؟
يُعالَج الأطبَّاء الكتف المكسور عن طريق:
وِشَاح، وأحيَانًا رباط أيضًا (حزام يُثبِّت الوشاحَ على الجسم)
تمارين للحيلولة دُون تيبُّس الكتف
جراحة للكسور الشديدة في بعض الأحيان
إذا كان المُصاب بحاجة إلى جراحة، قد يستخدم الجرَّاح صفائح معدنية أو براغي أو أسلاك لتثبيت العظام في مكانها في أثناء الشفاء،وفي بعض الأحيان، سيضع الجراح مفصلًا اصطناعيًا للكتف (استبدال المفصل).
بعد أن تشفى العظام المكسورة، سيكون الكتف متيبسًا،وسيحتاجُ المصاب إلى إجراء تمارين لتخفيف التيبس واستعادة القوَّة.