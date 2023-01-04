يُعالَج الأطبَّاء الكتف المكسور عن طريق:

وِشَاح، وأحيَانًا رباط أيضًا (حزام يُثبِّت الوشاحَ على الجسم)

تمارين للحيلولة دُون تيبُّس الكتف

جراحة للكسور الشديدة في بعض الأحيان

إذا كان المُصاب بحاجة إلى جراحة، قد يستخدم الجرَّاح صفائح معدنية أو براغي أو أسلاك لتثبيت العظام في مكانها في أثناء الشفاء،وفي بعض الأحيان، سيضع الجراح مفصلًا اصطناعيًا للكتف (استبدال المفصل).

بعد أن تشفى العظام المكسورة، سيكون الكتف متيبسًا،وسيحتاجُ المصاب إلى إجراء تمارين لتخفيف التيبس واستعادة القوَّة.