ما هو الكاحل المكسور؟
مفصل الكاحل هو المكان الذي يلتقي فيه عظمان طويلان في أسفل الساق مع عظام صغيرة في الجزء العلوي من القدم،ويمكن اعتبار كسر في أي من هذه العظام كسرًا في الكاحل،ولكنَّ يقول الاطباءُ عادةً "كسر الكاحل" عندما يكون لدى المصاب كسر في واحد من العظام الطويلة عند النهاية القريبة من القدم.وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا.للمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
كسور الكاحل شائعة؛
وسيكون الكاحل مؤلمًا ومتورمًا،
وسيحتاجُ المُصاب إلى جبيرةٍ أو قالب جبيرة أو الجراحة أحيانًا وذلك استنادًا إلى مدى سوء الكسر.
ما هي أعرَاض الكاحل المكسور؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم وتورُّم في الكاحل
عدم القدرة على وضع وزن الجسم على القدم
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الكاحل مكسورًا؟
يستخدِمُ الأطباء:
كيف يُعالج الأطباء الكاحل المكسور؟
سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
دفع العظام إلى مكانها إذا لم تكن متراصفةً بشكلٍ صحيح
وضع جبيرة أو قالب جبيرة لمدة 6 أسابيع إلى أن تشفى عظام المصاب
إذا لزم الأمر، الجراحة لإعادة العظام إلى مكانها وتثبيتها بمسامير معدنية أو قضبان أو براغي أو صفائح
قد يحتاج المُصاب إلى العلاج الطبيعي بعدَ إزالة الجبيرة او قالب الجبيرة.
إذا بقيت العظام في مكانها، يلتئم الكاحل بشكلٍ جيدٍ عادةً،وإذا خرجت العظام عن موضعها الطبيعي، قد يحدث التهاب المفاصل وتزداد فرصة أن يتعرض المُصاب إلى كسر آخر في الكاحل.