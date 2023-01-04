مفصل الكاحل هو المكان الذي يلتقي فيه عظمان طويلان في أسفل الساق مع عظام صغيرة في الجزء العلوي من القدم،ويمكن اعتبار كسر في أي من هذه العظام كسرًا في الكاحل،ولكنَّ يقول الاطباءُ عادةً "كسر الكاحل" عندما يكون لدى المصاب كسر في واحد من العظام الطويلة عند النهاية القريبة من القدم.وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا.للمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

كسور الكاحل شائعة؛

وسيكون الكاحل مؤلمًا ومتورمًا،

وسيحتاجُ المُصاب إلى جبيرةٍ أو قالب جبيرة أو الجراحة أحيانًا وذلك استنادًا إلى مدى سوء الكسر.