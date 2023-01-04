ما هو العقب المكسور؟
يُمكن أن يتعرض عظم العقب إلى الكسر، وهو يتموضع في الجزء الخلفي من القدم،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
يحتاج الكسر في عظم العقب إلى الكثير من القوة حتَّى يحدث،
وقد تحدث إصابات في الركبة والعمود الفقري مع الكسر في العقب،
ويُعالج الأطباءُ المُصاب بجبيرةٍ عادةً، ولكنهم قد يستخدمون الجراحة مع الكسر الشديد.
تحديدُ موضع عظم الكعب
تحدث الكسورُ في عظم الكعب (العقبيّ) الموجود في الجزء الخلفي من القدم ،
ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في العقب؟
تنطوي الأسباب الشائعة على:
السقوط من ارتفاع
حوادث السيارات
الإصابات الرِّياضيَّة
يكون الكعب أيضًا عرضة لكسور الإجهاد.وهِيَ تصدعات صغيرة جدًا في العظم تأتي من نفس الحركة التي تحدث مرارًا وتكرارًا (مثلما يحدث في الجري لمسافاتٍ طويلةٍ)
ما هي أعرَاض العقب المكسور؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم في القدم
تورُّم وتكدُّم
عدم القدرة على وضع وزن الجسم على القدم.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان العقب مكسورًا؟
يستخدم الأطباءُ:
كيف يُعالج الأطباء العقبَ المكسور؟
سيقوم الأطباء بالإجراءات الآتية:
وضع جبيرة لتثبيت العظم في مكانه في أثناء الشفاء
الجراحة أحيانًا
الطلب من المُصاب أن يخضع إلى العلاج الطبيعي لتقوية عضلاته ولتستمر مفاصله في العمل
أحيانًا الطلب من المصاب أن يستخدم عكازة وحذاءً واقيًا أو جزمةً عندما يبدأ بالمشي من جديد