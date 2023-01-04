يُمكن أن يتعرض عظم العقب إلى الكسر، وهو يتموضع في الجزء الخلفي من القدم،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

يحتاج الكسر في عظم العقب إلى الكثير من القوة حتَّى يحدث،

وقد تحدث إصابات في الركبة والعمود الفقري مع الكسر في العقب،

ويُعالج الأطباءُ المُصاب بجبيرةٍ عادةً، ولكنهم قد يستخدمون الجراحة مع الكسر الشديد.