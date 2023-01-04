ما هو الحوض المكسور؟
الحوض هو حلقة كبيرة ومعقدة من العظام التي تصل الساقين بالعمود الفقري،وهو يتكوَّن فعليًا من العديد من العظام المختلفة التي تكون مترابطة مع بعضها بعضًا بواسطة أربطة.يمكن أن تنكسر أيَّة من العظام في الحوض،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
يمكن أن يكون كسر الحوض خطيرًا جدًا، وذلك استنادًا إلى أيَّة عظام تعرضت للكسر ومدى شدَّته،
يُسبب الحوض المكسور ألمًا حتَّى في أثناء الجلوس أو الاستلقاء،
ويُمكن أن تُسبب الكسور الشديدة في الحوض الكثير من النزف وإصابات داخلية أخرى،
واستنادًا إلى نوع الكسر، قد يعالج الأطباء المُصاب بالراحة في السرير فقط أو قد تحتاج الحالة إلى جراحة.
كُسورُ الحوض
قد تحدث الكسور (كما هو موضح باللون الأحمر أدناه) في عظام الحرقفة أو العانة أو الإسك.
ما الذي يُسبِّبُ الكسرَ في الحوض؟
بالنسبة إلى اليافعين، عادةً ما تنجم كسور الحوض عن:
حوادث السيارات أو الدراجات النارية عالية السرعة
التعرض إلى صدمة من سيارة
السقوط من مكان مرتفع
الإصابات الرِّياضيَّة
بالنسبة إلى كبار السن، يُمكن أن ينكسر الحوض بسبب إصابة أقل شدَّةً، مثل السقوط عندما:
يخرج الشخص من حوض الاستحمام
نزول السلالم
التعثُّر بشيءٍ ما على الأرض
تُضعفُ هشاشة أو تخلخل العظام العظامَ وتجعل الحوض أكثر ميلًا للكسر إذا سقط الشخص.
ما هي أعرَاض الكسر في الحوض؟
تُسبِّب مُعظم كسور الحوض:
ألمًا في منطقة الأربية، حتَّى عندما يكون المصاب جالسًا أو مستلقيًا
ألمًا شديدًا إذا حاول المصاب المشي
تورمًا وتكدمًا
في بعض الأحيان، دمًا في البول أو صعوبةً في التبوُّل أو نزفًا من منطقة الحوض
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الحوض مكسورًا؟
يستخدِمُ الأطباءُ:
كيف يُعالج الأطباء الحوض المكسور؟
سيُعالجُ الأطباءُ الكسر الثانوي في الحوض عن طريق الطلب من المُصاب أن:
يرتاح في السرير لفترة قصيرة
يأخذ مسكنات الألم
يقف ويمشي حالما يستطيع
يُعالجُ الأطباءُ الكسر الشديد في الحوض عن طريق تثبيت الحوض أولاً وذلك من خلال لفّه بقطعة قماش أو رِبَاط.سيستخدِمُ الأطباء:
الجراحة أحيانًا لإعادة العظام إلى مكانها وذلك عن طريق براغي معدنية وصفائح لتثبيتها
مثبتًا خارجيًا أحيانًا، وهُوَ إطار معدنيّ يجري وصله بجسم المصاب ببراغي طويلة تدخل عبر الجلد إلى داخل العظام
إذا استمرَّ الكثير من النزف عند المُصاب، قد يُحاول الطبيبُ:
الإصمَام: يحقِنُ الطبيب الأوعية الدموية النازفة بشيء يمكن أن يسدّ الوعاء ويوقف النزف
حشو الحوض: يقوم الطبيب بجراحةٍ لوضع مواد في منطقة الحوض بحيث تتشرَّب الدم وتضغط على الأوعية الدموية لمساعدتها على إيقاف النَّزف، وحالما يتوقف النزف بعد مرور بضعة أيَّام، سيقوم الطبيب بجراحةٍ أخرى لإزالة المواد وإصلاح العظام المكسورة في الحوض
بعد شفاء العظم المكسور، سيحتاج المُصاب إلى تمارين إعادة التأهيل لاستعادة قوته.