الحوض هو حلقة كبيرة ومعقدة من العظام التي تصل الساقين بالعمود الفقري،وهو يتكوَّن فعليًا من العديد من العظام المختلفة التي تكون مترابطة مع بعضها بعضًا بواسطة أربطة.يمكن أن تنكسر أيَّة من العظام في الحوض،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا،وللمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

يمكن أن يكون كسر الحوض خطيرًا جدًا، وذلك استنادًا إلى أيَّة عظام تعرضت للكسر ومدى شدَّته،

يُسبب الحوض المكسور ألمًا حتَّى في أثناء الجلوس أو الاستلقاء،

ويُمكن أن تُسبب الكسور الشديدة في الحوض الكثير من النزف وإصابات داخلية أخرى،

واستنادًا إلى نوع الكسر، قد يعالج الأطباء المُصاب بالراحة في السرير فقط أو قد تحتاج الحالة إلى جراحة.