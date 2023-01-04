عظام الترقوة هي العظام الطويلة التي تمتدُّ من أعلى عظم الصدر إلى كلِ من الكتفين،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا.للمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.

كسر الترقوة

الترقوة المكسورة هي إصابة شائعة، خُصوصًا عند الأطفال،

وتنكسر عظام الترقوة بالقرب من منتصف العظم عادةً،

ويحتاج المُصاب إلى وشاحٍ فقط عادةً، ولكن يستخدم الأطباء الجراحة أحيانًا.

ما الذي يُسبب كسرًا في الترقوة؟ يُمكن أن ينكسر عظم الترقوة بسبب: السقوط على ذراعٍ الممدودة أو على الكتف

ضربة مباشرة وشديدة على الترقوة

ما هي أعرَاض الترقوة المكسورة؟ تنطوي الأَعرَاض على: ألم وانتفاخ في منطقة الترقوة والكتف

تبدو الترقوة كما لو أنَّها تتحرَّك

حدبة على الجلد حيث يكون العظم مكسورًا تحته

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت الترقوة مكسورة؟ يستخدِمُ الأطباءُ: الأشعة السينية