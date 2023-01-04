عظام الترقوة هي العظام الطويلة التي تمتدُّ من أعلى عظم الصدر إلى كلِ من الكتفين،وتُعدُّ كل العظام المكسورة كسورًا.للمزيد من المعلومات، انظر لمحة عامة عن العظام المكسورة.
كسر الترقوة
بالنسبة إلى بعض كسور الترقوة، تبقى القطع المكسورة في مكانها (يُسمَّى الكسر غير المُنزَاح).
الترقوة المكسورة هي إصابة شائعة، خُصوصًا عند الأطفال،
وتنكسر عظام الترقوة بالقرب من منتصف العظم عادةً،
ويحتاج المُصاب إلى وشاحٍ فقط عادةً، ولكن يستخدم الأطباء الجراحة أحيانًا.
ما الذي يُسبب كسرًا في الترقوة؟
يُمكن أن ينكسر عظم الترقوة بسبب:
السقوط على ذراعٍ الممدودة أو على الكتف
ضربة مباشرة وشديدة على الترقوة
ما هي أعرَاض الترقوة المكسورة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم وانتفاخ في منطقة الترقوة والكتف
تبدو الترقوة كما لو أنَّها تتحرَّك
حدبة على الجلد حيث يكون العظم مكسورًا تحته
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت الترقوة مكسورة؟
يستخدِمُ الأطباءُ:
كيف يُعالج الأطباء الترقوة المكسورة؟
يُعالجُ الأطباءُ الترقوة المكسورة عن طريق:
وضع وشاح لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع للحيلولة دون حركة الترقوة
إذا كان الكسر شديدًا جدًّا، يستخدمون الجراحة
في معظم الأحيان، تكون نهايات الترقوة المكسورة متراصفةً بشكل كاف بحيث لا يحتاج الأطباء إلى إعادتها إلى مكانها.