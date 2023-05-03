يتأكَّد الأطباءُ أولًا من أنَّ سبب الحرق قد توقَّف،ويقومون بإزالة الملابس التي ذابت أو التي عليها موادّ كيميائيَّة،وبعد هذا يقومون بمُعالجة الحروق استنادًا إلى نوع الحرق.

بالنسبة إلى الحُروق من الدرجة الأولى (الحروق التي تكون فقط بلون أحمر) ، ينبغي على الشخص:

دفق ماء بدرجة حرارة الغرفة ضمن حوض المغسلة على الحرق

تنظيف المنطقة المحروقة بلُطفٍ

تطبيق مرهم يحتوي على مُضادّ حيويّ على الحرق

ينبغي استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ لُقاح الكزاز

إذا كان الحرق في منطقةٍ مُغطاةٍ بالملابِس، ينبغي وضع ضمادّ نظيفٍ على الحرق.لا تحتاج الحروق من الدرجة الأولى على الوجه إلى ضماداتٍ.

بالنسبة إلى الحروق الصغيرة من الدرجة الثانية (الحروق التي عليها فقاعات جلديَّة)، ينبغي استشارة الطبيب.وسيقوم الطبيب بالإجراءات التالية عادةً:

تنظيف الحرق وإزالة أيَّة فقاعات جلديَّة متمزِّقة

تطبيق رهيم للحروق يحتوي على مُضادّ حيويّ أو ضمادٍّ خاص بالحروق على الحرق

تغطية الحرق بضماد نظيفٍ

غسل الحرق بلُطف وتطبيق رُهيم جديد للحروق يحتوي على مُضاد حيويّ وضماد نظيف كل يوم (يُمكن أن تبقى الضمادات الخاصة بالحروق لأيامٍ عديدةٍ)

إزالة أيَّة فقاعات جلدية غير متمزِّقة بعد مرور بضعة أيَّام

مُتابعة حالة المريض بشكلٍ مُنتظمٍ للتحرِّي عن علاماتٍ للعدوى ولمعرفة ما إذا كان الجرح يشفى

تشفى الجروح البسيطة من الدرجة الثانية خلال أسبُوع أو أسبوعين.

بالنسبة إلى الحُروق الشَّديدة ، ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى.قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:

ينصحون الشخص بدُخول مستشفى تحتوي على وحدة خاصَّة بالحُروق

إعطاء الشخص الكثير من السوائل عن طريق الوريد مباشرة

إعطاء المريض مُسكِّناً للألم

إخضاع المريض إلى جراحةٍ لإزالة الجلد المحروق الميت ومن ثمَّ تغطية المنطقة بطعم جلديّ

الطُعوم الجلديَّة هي مُصطلح آخر لزراعة الجلد،ويُمكن القيام بها باستخدام:

رُقعة من جلد المريض من منطقة لم تتعرَّض إلى الحرق

جلد من جثَّة شخص توفَّى حديثاً

جلد حيوان

جلد اصطناعيّ

تكون الطعوم الجلدية دائمةً فقط إذا جرى أخذها من جلد المريض ذاته.في نهاية المطاف، يقوم الجسم برفض الجلد المأخوذ من جثة شخصٍ توفَّى حديثاً ومن حيوانٍ أو إذا كان اصطناعياً،ويستخدمُ الأطباء هذه الطعوم بشكلٍ مُؤقَّتٍ إلى أن يتمكَّنوا من صنع طعمٍ من جلد المريض.إذا كان الحرق يُغطِّي منطقةً كبيرةً، قد يحتاجُ الأطبَّاءُ إلى القيامِ بالعديد من إجراءات الطعوم الجلديَّة.

عند الإقامة في المستشفى وبينما يشفى الحرق، قد يخضع المريض إلى العلاج الطبيعيّ لوقاية مفاصله من التيبُّس.