ما هي الحُروق؟
الحروق هي إصاباتٌ تحدُث على الجلد عادةً، وتنجُم عن الحرارة وضوء الشمس والكهرَباء والأشعَّة أو الموادّ الكيميائيَّة.
يمكن أن تُؤدِّي الحُروق إلى الألم وتَشكُّل فقاعاتٍ جلديَّةٍ وانتفاخٍ وفقدانٍ للجلد
تُؤثِّرُ الحروق النَّاجِمة عن الحرارة أو المواد الكيميائيَّة في الجلد عادةً، ولكن يُمكن أن تُؤثِّر أحيانًا في العضلاتِ والدُّهون أو العِظام
يمكن مُعالجة الحروق الصغيرة والسطحيَّة في المنزل عادةً عن طريق الحفاظ على نظافة المنطقة المُصابة واستِخدامِ رُهيم للحروق يحتوي على مُضادّ حيويّ،
بينما يُمكن أن تُسبِّب الحروق العميقة والشديدة مشاكل أخرى، مثل الصَّدمة والعدوى الشَّديدة والوفاة، وهي تحتاج غالبًا إلى طُعومٍ جلديَّةٍ
ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان الحرق:
كبيراً (على سبيل المثال، أكبر من اليدِ المفتوحة)
عليه فُقاعات جلديَّة (كُتل صغيرة مع سائلٍ في داخلها)
يجعل الجلد داكناً أو يُؤدِّي إلى تشقُّق الجلد
على الوجه واليدِ والقدَم أو الأعضاء التناسليَّة
ليسَ نظيفاً بشكلٍ كاملٍ
يُسبِّبُ ألمًا لا تُساعِدُ المُسكِّنات على التخفيف منه، مثل أسيتامينوفين acetaminophen
يُسبِّبُ ألمًا شَديدًا ليومٍ واحدٍ أو أكثر لاحقاً
ما الذي يُسبب الحروق؟
الحرارة، مثل الحرارة التي تنجُم عن النَّار او السوائل السَّاخنة
ضوء الشمس، والذي يسبب حُروق الشَّمس
الكهرباء، وذلك عند مُلامسة سلكٍ كهربائيٍّ
الأشعَّة، مثل الخُضوع إلى المُعالجة الإشعاعيَّة للسرطان
المواد الكيميائية، مثل المواد الموجودة في مُنظِّفات الصرف الصحِّي أو مُزيلات الطلاء
كيف يُصنِّفُ الأطباء الحروق؟
يُصنِّفُ الأطباءُ الحروقَ استِناداً إلى:
عُمق الحرق
حجم منطقة الحرق على الجسم
عُمق الحروق
ينطوي الجلد على 3 طبقاتٍ،وتكون الطبقات أكثر ثخانةً على بعض أجزاءِ الجسم بالمُقارنة مع أجزاءٍ أخرى.يُصنِّفُ الأطباءُ الحُروقَ استنادًا إلى عُمقها:
تُعدُّ الحُروق من الدرجة الأولى أقلّ أنواع الحُروق شدَّةً وهي تُصِيبُ الطبقة العليا من الجلد فقط
تكون الحُروق من الدرجة الثانية أعمق بعض الشيء وتُصِيبُ الطبقات المتوسِّطة من الجلد
تُعدُّ الحُروق من الدرجة الثالثة أكثر أنواع الحروق شدَّة وهي تُصِيبُ جميع طبقات الجلد
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Image provided by Steven E.Wolf, MD.
لا تكُون الحروق من الدرجة الأولى عميقةً بما يكفي للتسبُّب بندباتٍ،بينما تُسبِّبُ الحروق من الدرجة الثالثة والحروق السيئة من الدرجة الثانية ندبات عادةً.
ماذا يُوجد تحت الجلدِ
ينطوي الجلد على 3 طبقاتٍ.ويُوجد تحت سطح الجلد أعصاب ونهايات عصبيَّة وغُدد وجُريبات شعرية وأوعية دمويَّة.يجري إنتاج العرَقُ من الغُدد العرقيَّة في الأدمة، ويصِلُ إلى سطح الجلد عبرَ قنوات دقيقة.
حَجم الحروق
يصف الأطباءُ حجمَ الحرق استِناداً إلى مساحة الجسم التي أصابها الحرق،وإذا احترق كامل الجسم، سيكون الحرق 100%،بينما إذا كان الحرق صغيراً بحجم اليد والأصابع، سيكون الحرق حَوالى 1%،وإذا غطَّى الحرق منطقةً بحجم ذراعٍ الشخص، سيكون الحرق حَوالى 9%.
شدَّة الحروق
كلَّما كانت الحُروق أكبر وأعمق، ستكون أكثر خُطورةً،كما أنَّ الحُروق على بعض أجزاء الجسم تكون أخطر من غيرها.يصنف الأطباء الحروقَ على أنها بسيطة ومُتوسِّطة أو شديدة، وذلك استنادًا إلى كمية الجلد التي احترقت وما هي أجزاء الجسم التي أصابها الحرق.
الحُروق البسيطة هي:
حروق من الدرجة الأولى
حُروق من الدرجة الثانية تُغطِّي أقلّ من 10% من الجسم
الحروق المُتوسِّطة والشديدة هي:
أيَّة حُروق على اليدينِ والقدمين والوجه أو الأعضاء التناسليَّة
حُروق من الدَّرجة الثانية تُغطِّي أكثر من 10% من الجسم
حُروق من الدرجة الثالثة تُغطِّي أكثر من 1% من الجسم
ما هي أعراض الحُروق؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى مدى عُمق الحرق:
تكون الحُروق من الدَّرجة الأولى حمراء ومُنتفخة ومُؤلمة جداً.
تكون الحروق من الدرجة الثانية حمراء ومُؤلمة جدًّا أيضًا، ولكن تظهر فُقاعات جلديَّة.قد تظهر فقاعات جلدية مُباشرةً أو في بعض الأحيان في أثناء اليوم الأوَّل من التعرُّض إلى الحرق.
لا تُسبِّبُ الحروق من الدرجة الثالثة ألمًا شَديدًا عادةً لأنَّها تُؤدِّي إلى ضرر في الأعصاب التي تنقل الإحساس بالألم.يشعر المريض بجفاف في منطقة الجلد المحروق وقد تبدو المنطقة بلونٍ أبيض أو أسود أو أحمر ناصع.
ما هي مُضَاعَفات الحُروق؟
يعمل الجلد على إبعاد الجراثيم والأوساخ عن الجسم ويُحافِظ على سوائله وحرارته،ولذلك، قد يُعاني الشخص المُصاب بحرقٍ شديدٍ من:
يُصاب بعدوى في المنطقة المُحتَرِقة
تنخفِضُ درجة حرارة جسمه (انخِفاض الحرارة hypothermia)
قد يقضي نحبه إذا كانت الحروق كبيرةً جداً.
يشفى الجلد عن طريق نموّ جلد جديدٍ من الطبقات العميقة،ويُمكن أن تشفى الحروق السطحيَّة من تلقاء ذاتها،ولكن يُمكن أن تُسبِّب الحُروق العميقة الضررَ لطبقات الجلد التي تنمُو.عندما تتعرَّض هذه الطبقات التي تنمو إلى الضرر:
يشفى الحرق ويظهر نسيج ندبيّ بدلًا من جلدٍ جديدٍ
يكون النَّسيج الندبيّ أكثر صلابةً من الجلد الطبيعيّ.إذا كان النسيج النَّدبي بالقُرب من أحد المَفاصِل، سيُصبِحُ من الصعب تحريك هذا المَفصِل ويُمكن أن يعلقَ في وضعية الانحناء.
كيف يُعالج الأطباءُ الحروقَ؟
يتأكَّد الأطباءُ أولًا من أنَّ سبب الحرق قد توقَّف،ويقومون بإزالة الملابس التي ذابت أو التي عليها موادّ كيميائيَّة،وبعد هذا يقومون بمُعالجة الحروق استنادًا إلى نوع الحرق.
بالنسبة إلى الحُروق من الدرجة الأولى (الحروق التي تكون فقط بلون أحمر) ، ينبغي على الشخص:
دفق ماء بدرجة حرارة الغرفة ضمن حوض المغسلة على الحرق
تنظيف المنطقة المحروقة بلُطفٍ
تطبيق مرهم يحتوي على مُضادّ حيويّ على الحرق
ينبغي استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ لُقاح الكزاز
إذا كان الحرق في منطقةٍ مُغطاةٍ بالملابِس، ينبغي وضع ضمادّ نظيفٍ على الحرق.لا تحتاج الحروق من الدرجة الأولى على الوجه إلى ضماداتٍ.
بالنسبة إلى الحروق الصغيرة من الدرجة الثانية (الحروق التي عليها فقاعات جلديَّة)، ينبغي استشارة الطبيب.وسيقوم الطبيب بالإجراءات التالية عادةً:
تنظيف الحرق وإزالة أيَّة فقاعات جلديَّة متمزِّقة
تطبيق رهيم للحروق يحتوي على مُضادّ حيويّ أو ضمادٍّ خاص بالحروق على الحرق
تغطية الحرق بضماد نظيفٍ
غسل الحرق بلُطف وتطبيق رُهيم جديد للحروق يحتوي على مُضاد حيويّ وضماد نظيف كل يوم (يُمكن أن تبقى الضمادات الخاصة بالحروق لأيامٍ عديدةٍ)
إزالة أيَّة فقاعات جلدية غير متمزِّقة بعد مرور بضعة أيَّام
مُتابعة حالة المريض بشكلٍ مُنتظمٍ للتحرِّي عن علاماتٍ للعدوى ولمعرفة ما إذا كان الجرح يشفى
تشفى الجروح البسيطة من الدرجة الثانية خلال أسبُوع أو أسبوعين.
بالنسبة إلى الحُروق الشَّديدة ، ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى.قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
ينصحون الشخص بدُخول مستشفى تحتوي على وحدة خاصَّة بالحُروق
إعطاء الشخص الكثير من السوائل عن طريق الوريد مباشرة
إعطاء المريض مُسكِّناً للألم
إخضاع المريض إلى جراحةٍ لإزالة الجلد المحروق الميت ومن ثمَّ تغطية المنطقة بطعم جلديّ
الطُعوم الجلديَّة هي مُصطلح آخر لزراعة الجلد،ويُمكن القيام بها باستخدام:
رُقعة من جلد المريض من منطقة لم تتعرَّض إلى الحرق
جلد من جثَّة شخص توفَّى حديثاً
جلد حيوان
جلد اصطناعيّ
تكون الطعوم الجلدية دائمةً فقط إذا جرى أخذها من جلد المريض ذاته.في نهاية المطاف، يقوم الجسم برفض الجلد المأخوذ من جثة شخصٍ توفَّى حديثاً ومن حيوانٍ أو إذا كان اصطناعياً،ويستخدمُ الأطباء هذه الطعوم بشكلٍ مُؤقَّتٍ إلى أن يتمكَّنوا من صنع طعمٍ من جلد المريض.إذا كان الحرق يُغطِّي منطقةً كبيرةً، قد يحتاجُ الأطبَّاءُ إلى القيامِ بالعديد من إجراءات الطعوم الجلديَّة.
عند الإقامة في المستشفى وبينما يشفى الحرق، قد يخضع المريض إلى العلاج الطبيعيّ لوقاية مفاصله من التيبُّس.