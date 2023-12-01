مُبيد الحشرات هوَ مادَّة تُستخدَم للقضاء على الحشرات،ويُمكن أن يُصاب الشخص بالتوعُّك بسبب السمّ (الذيفان) الموجود في مبيدات الحشرات.
ما هو التسمُّم بمُبيد الحشرات؟
التسمم بمُبيد الحشرات هُوَ توعُّك ينجم عن بلع أو استنشاق أو ملامسة كمية كبيرة من المُبيدات الحشرية.
إذا لامسَ الكثير من المُبيد الحشريّ الملابس أو الجلد، ينبغي خلع الملابس وغسل الجلد مباشرةً،
وقَد يُعاني الشخص من مشاكل في التنفُّس،
وقد يقوم الطبيب بأخذ عيِّنة من الدم لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مبيد حشريّ
يتوفَّر العديد من الأدوية لمُعالَجة التسمم بمبيد الحشرات
ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في مُعظَم مناطق الولايات المتحدة) عند الاشتباه بحالة تسمُّم بمبيد للحشرات أو ينبغي الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم ( 1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح. تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مكافحة السموم.
ما هي أعراض التسمُّم بمُبيد الحشرات؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى نوع المبيد الحشريّ الذي تعرَّض إليه الشخص،وهُناك نوعان رئيسيان لمبيدات الحشرات:
الفسفات العضوية والكربامات carbamates
البيريثرينات pyrethrins
يُمكن أن تُؤدِّي الفسفات العضوية والكربامات إلى:
الدماع العيني (العيون الدَّامعة) أو تغيُّم الرؤية
التعرُّق
زيادة في كمية اللعاب في الفم
السعال
التقيُّؤ
التبرُّز أو التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّر
عدم انتظام نبضات القلب
صعوبة في التنفُّس
تُعدُّ البيريثرينات أقلّ سُمِّيةً عادةً،وتنطوي أعراض التسمُّم بهذه المواد على:
العُطَاس
الدماع العيني
السُّعال
صعوبة في التنفُّس أحيانًا
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا تعرَّض الشخص إلى التسمم بمُبيد للحشرات؟
سوف يشتبهُ الأطباء بالتسمم بمُبيد للحشرات استِنادًا إلى الأعراض ووصف ما حدث،ويُمكنهم تفحُّص الدم للتحري عن مبيدات الحشرات أحيانًا.
كيف يعالج الأطباءُ التسمم بمبيدٍ للحشرات؟
سوف يطلبُ الأطباءُ من الشخص خلع أيَّة ملابس لامست مبيدَ الحشرات وغسل جلده،وسوف يُعطونه دواءً لمعالجة الأعراض وذلك استِنادًا إلى نوع هذا المبيد الذي سبب التسمُّم.