ما هو التسمُّم بمُبيد الحشرات؟

ما هو التسمُّم بمُبيد الحشرات؟

التسمم بمُبيد الحشرات هُوَ توعُّك ينجم عن بلع أو استنشاق أو ملامسة كمية كبيرة من المُبيدات الحشرية.

إذا لامسَ الكثير من المُبيد الحشريّ الملابس أو الجلد، ينبغي خلع الملابس وغسل الجلد مباشرةً،

وقَد يُعاني الشخص من مشاكل في التنفُّس،

وقد يقوم الطبيب بأخذ عيِّنة من الدم لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مبيد حشريّ

يتوفَّر العديد من الأدوية لمُعالَجة التسمم بمبيد الحشرات

ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في مُعظَم مناطق الولايات المتحدة) عند الاشتباه بحالة تسمُّم بمبيد للحشرات أو ينبغي الاتصال بمركز مكافحة السموم على الرقم ( 1-800-222-1222 في الولايات المتحدة) لطلب النصح. تضع منظمة الصحة العالمية قائمةً بمراكز مكافحة السموم.