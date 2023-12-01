المواد الكاوية هي موادّ كيميائيَّة تُسبب الحُروقَ، مثل المواد الكيميائية الموجودة في بعض منتجات التنظيف.
ما هو التسمُّم المواد الكاوية؟
يحدث التسمم بالمواد الكاوية caustic substances عند بلع مادة كيميائية تُسبب الحرق،يمكن أن يحدث الحرق في الشفتين أو الفم أو الحلق أو المعدة أو المريء،والمريء هُوَ أنبوب يصل الحلق بالمعدة.
قد يُؤدِّي هذا النوع من الحرق إلى تشكل ندبة أو ثقوب.يُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى عدوى شديدة تُشكِّل تهديدًا على الحياة.
تحتوي مُنظفات الأحواض والمراحيض وبعض مُنظفات غسالات الصحون على مواد كاوية،
وقد يقوم الصغار ببلع هذه المواد الكاوية من غير قصد،
وقد تكُون هذه المواد على شكل سائل أو جسم صلب
عند احتمال أن يقوم شخص ببلع مادَّة كاوِيَةٍ، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في مُعظم مناطق الولايات المتحدة).
ما هي أعرَاض التسمُّم بمادَّة كاوِيَة؟
تنطوي الأَعرَاض على:
ألم شديد ومُباشَر في الفم والحلق، خُصوصًا عند البلع
الترويل drooling (سيلان اللعاب)
السُّعال
مشكلة في البلع
التقيُّؤ (أو القيء المُدمَّى)
صعوبة في التنفُّس
إذا كانت المادة الكاوية قوية أو كانت تحرق ثقباً في المريء أو المعدة، قد يشعر الشخص بالأمور التالية أيضًا:
ألم شديد في الصدر
تسرع نبضات القلب
سرعة التنفُّس
صعوبة في التنفُّس
ألم في الصدر
ألم شديد في المعدة
صَدمة (انخفاض ضغط الدم بشكل خطير)
يُمكن أن يُؤدِّي التسمُّم الشديد إلى الوَفاة.
إذا حدث ضرر في المريء، سيكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالسرطان في هذا العضو يوماً ما.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك حالة للتسمم بمادة كاوية؟
سيقوم الأطباء بتفحُّص الفم للتحري عن حروق كيميائيَّة،وقد يقومون أيضًا بمُعاينة الحلق بالمنظار.
كيف يُعالج الأطباء الحرق بمادة كاوية؟
إذا كانت الحروق خفيفة، سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
يطلبون من الشخص شُرب الحليبِ أو الماء
يُعطونه سوائل عن طريق الوريد
يُعطونه دواءً لوقف العَدوى
إذا كانت الحروق شديدةً، سيقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
الجراحة لإزالة النسيج المُتضرِّر
إصلَاح أيَّة ثُقوب في المريء أو المعدة
إعطاء الشخص دواءً لوقف العَدوى
الجراحة لتوسعة أو إعادة بناء المريء إذا احتاجت الحالة
لا ينبغي أن يُحاول الشخص تقيُّؤ مادة كاوِية،حيث يُؤدِّي تقيُّؤ هذه المادة إلى ضررٍ مثل الضرر الذي ينجم عن بلعها.