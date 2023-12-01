ما هو التسمُّم المواد الكاوية؟

ما هو التسمُّم المواد الكاوية؟

يحدث التسمم بالمواد الكاوية caustic substances عند بلع مادة كيميائية تُسبب الحرق،يمكن أن يحدث الحرق في الشفتين أو الفم أو الحلق أو المعدة أو المريء،والمريء هُوَ أنبوب يصل الحلق بالمعدة.

قد يُؤدِّي هذا النوع من الحرق إلى تشكل ندبة أو ثقوب.يُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى عدوى شديدة تُشكِّل تهديدًا على الحياة.

تحتوي مُنظفات الأحواض والمراحيض وبعض مُنظفات غسالات الصحون على مواد كاوية،

وقد يقوم الصغار ببلع هذه المواد الكاوية من غير قصد،

وقد تكُون هذه المواد على شكل سائل أو جسم صلب

عند احتمال أن يقوم شخص ببلع مادَّة كاوِيَةٍ، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (الرقم 911 في مُعظم مناطق الولايات المتحدة).