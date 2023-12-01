ما هو التسمُّم بالمأكولات البحرية؟
تحتوي مأكُولات بحرية مُعيَّنة على مواد كيميائيَّة سامَّة،ويحدث التسمم بالمأكولات البحرية عندما يُصاب الشخص بتوعُّك بسبب تناوُل أنواع مُعيَّنة من السمك أو المَحار تحتوي على ذيفانات.
ما هي أعراض التسمُّم بالمأكولات البحرية؟
تستنِدُ الأَعرَاض إلى نوع الذيفان في السمك.
التسمم بالأسمَاك المدارية (السيغاتيرا ciguatera)
السيغاتيرا هُوَ نوع من الذيفان يُمكن أن يتراكَم في الأسماك الأقدَم،ولا يُؤدِّي طهي الأسماك إلى التخلُّص من هذا الذيفان.
سيشعر الشخص من بعد نحو 2 إلى 8 ساعات من تناوُل السمك بالمشاكل التالية:
غثيان
مغص
إسهال (متكرر ورخو ومائيّ)
وسوف يشعر لاحقًا بالمشاكل التالية:
حكَّة
وخز
صُدَاع
ألم في العضلات
شعور بالحرارة كأنها برودة وشعور بالبرودة كأنها حرارة
ألم في الوجه
يُمكن أن تستمرّ الأَعرَاض لأشهر عديدة.
التسمُّم بسمك الينفُوخ puffer fish
يحتَوي سمك الينفُوخ (fugu) على ذيفانٍ خطيرٍ،ولا يُؤدِّي طهي أو تجميد السمك إلى التخلُّص من هذا الذيفان.
سيُعاني الشخص من المشاكل التالية:
غثيان
مغص
إسهَال (متكرر أو مائيّ أو رَخو)
شلل (عدم القدرة على تحريك العَضلات)، ويُمكن ان يُؤدِّي هذا إلى توقُّف التنفس والوفاة
عند الاشتباه بحالة تسمم بسمك الينفوخ، ينبغي طلب مساعدة طبية طارئة (على الرقم 911 في معظم مناطق الولايات المتحدة) أو التوجه إلى المستشفى مباشرةً.
التسمم بسمك الإسقمريّ scombroid
الإسقمريّ هُوَ ذيفان ينمو في أنواع مُعيَّنة من السمك (الإسقمري البحريّ mackerel والتونة والبينيت bonito) إذا لم يجرِ تخزين أو تبريد السمك بشكلٍ مناسبٍ.
قد يكون مذاق السمك مرَّاً أو مثل الفلفل،
وتنطوي أعرَاض التسمُّم بالإسقمريّ على:
تبيُّغ الجلد (احمرار وحرارة في الجلد)
غثيان
تقيُّؤ
شرى (عقيدات حمراء باهتة اللون تظهر على الجلد فجاةً)
التسمُّم بالمَحار shellfish
يحدث التسمُّم بالمحار نتيجة أكل المحار، مثل بَلح البحر mussels والبطلينوس clams والأصداف oysters والأسقلوب scallops، حيث تحتوي هذه الأنواع على ذيفان يُسمَّى ساكسيتوكسين saxitoxin.
لا يُؤدِّي طهي المحار إلى الوِقاية من التسمُّم.
تنطوي أعرَاض التسمُّم بالمحار على:
شُعور بالوخز حول الفم من بعد تناول المحار بدقائق قليلة
غثيان
تقيُّؤ
مغص
ضعف العضلات
عَدم القدرة على تحريك عضلات الذراع والساق
صعوبة في التنفُّس
كيف يعالج الأطباء التسمُّم بالمأكولات البحرية؟
تستنِدُ المُعالجَات المحددة إلى نوع السمّ،
وسيقُوم الأطباء بالأمور التالية:
استخدام مُضادّ للهيستامين
الطلب من الشخص شُرب الكثير من السوائل
إعطاء سوائل في الوريد إذا لم يكن الشخص قادرًا على الشرب
إعطاء دواء للمساعدة على التقيُّؤ إذا احتاجت الحالة
استخدام مُعالجَات حتى تعود درجة حَرارة الجسم ونبضات القلب والتنفُّس إلى الوضع الطبيعيّ