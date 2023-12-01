السيغاتيرا هُوَ نوع من الذيفان يُمكن أن يتراكَم في الأسماك الأقدَم،ولا يُؤدِّي طهي الأسماك إلى التخلُّص من هذا الذيفان.

سيشعر الشخص من بعد نحو 2 إلى 8 ساعات من تناوُل السمك بالمشاكل التالية:

غثيان

مغص

إسهال (متكرر ورخو ومائيّ)

وسوف يشعر لاحقًا بالمشاكل التالية:

حكَّة

وخز

صُدَاع

ألم في العضلات

شعور بالحرارة كأنها برودة وشعور بالبرودة كأنها حرارة

ألم في الوجه

يُمكن أن تستمرّ الأَعرَاض لأشهر عديدة.